Video: ‘Divina’, la canción con la que Cabas da a conocer los lugares más emblemáticos de Bogotá

Durante el marco de la Vitrina Turística ANATO 2021, uno de los eventos más importantes de turismo en Colombia, el cual se lleva a cabo en Corferías, Andrés Mauricio Cabas Rosales, más conocido en el ámbito musical como ’Cabas’ hizo el lanzamiento su tema ’Divina’, una canción en la cual su letra y video hace un recorrido por los lugares más especiales e históricos de Bogotá.

“Linda de día, de noche divina”, es así como hace ver a Bogotá este reciente lanzamiento, en el cual, su video que estuvo bajo de dirección de Alejandro Jaimes y con la producción de Leo Herrera y Claudia Medina muestra lugares importantes de la ciudad como lo son El Parque Simón Bolívar, Monserrate y la Plaza de mercado La Perseverancia, entre otros.

Por su parte, el Instituto Distrital de Turismo, publicó en su cuenta de Twitter: “#AEstaHora | El cantautor @CabasMusica presenta su nueva canción “Divina”, producida con el apoyo del @IDTBogota para posicionar a @Bogota como el principal destino de turistas y visitantes.”

Este es el video de la canción ‘Divina’:

El clip musical, empieza con tomas del emblemático ’Chorro de Quevedo’, en el cual se ven las famosas estatuas de malabaristas, asimismo se visualiza el callejón, el cual cientos de estudiante, del centro de Bogotá, han convertido un lugar de esparcimiento y entretenimiento, pues es epicentro para ir a tomar ’chicha’ y escuchar a los cuenteros.

Este video musical, causó reacciones en redes sociales, entre ellos el de la alcaldesa Claudia López, quien agradeció al cantante por el lanzamiento del tema.

“Mil gracias querido @CabasMusica por esta “DIVINA” canción a nuestra ciudad capital, Bogotá! La que nos acoge, nos cuida, nos da oportunidades y nos saca adelante. Cuidémosla y querámosla para que nos siga sacando adelante!”, publicó la mandataria en su cuenta de Twitter.

Asimismo, se conoció que en el marco del lanzamiento de la canción, el cantante barranquillero hizo un concierto, en la noche de este jueves, segundo día del evento turístico. De igual manera, se conoció que Mauricio Romero, director ejecutivo de Invest Bogotá, hizo presencia en la entrega del reconocimiento a Cabas como embajador de Marca Ciudad.

“#BogotáEsMásFuerte |@CabasMusica le canta a @Bogota! Gracias por esta hermosa canción. Ayer, Mauricio Romero @maromero230214 , nuestro director ejecutivo (e), hizo presencia en la entrega del reconocimiento a Cabas como el 1er embajador de la #MarcaCiudad”, publicó la promotora de inversión por medio de Twitter.

Bogotá es catalogada por el Financial Times como la segunda ciudad del futuro en América Latina

El potencial de Bogotá como destino de Inversión Extranjera Directa fue reconocido por la fDi Intelligence, unidad de análisis del Financial Times, que en su más reciente escalafón ‘American Cities of the Future 2021/22’ catalogó a la capital colombiana como la segunda ciudad más importante de América Latina, superada solo por México D.F.

En el escalafón, que tiene en cuenta aspectos como el potencial económico de la ciudad, la facilidad para hacer negocios, talento humano, costo eficiencia y conectividad, se destaca como uno de los factores relevantes la proporción de inversión extranjera que recibió la ciudad respecto al país, la cual fue del 44%.

Asimismo, para este posicionamiento se tuvieron en cuenta los proyectos que eligieron la capital como destino para sus operaciones: “En 2019, la empresa estadounidense Concentrix abrió una nueva instalación de contacto con el cliente en Bogotá, que traerá 1000 nuevos puestos de trabajo, y la empresa argentina Mercado Libre abrió un centro de tecnología e innovación en la ciudad en 2020, creando 200 nuevos puestos de trabajo”, resalta la publicación.

“Este reconocimiento que está recibiendo la capital, en medio de la peor crisis económica y social de su historia, muestra el posicionamiento que ha logrado Bogotá como destino de negocios en América Latina y la importancia de la inversión extranjera para la ciudad, lo que nos impulsa a atraer nuevos proyectos que aporten a la recuperación económica y a la generación de nuevos puestos de trabajo”, destacó Mauricio Romero, director ejecutivo (e) de Invest in Bogota.

