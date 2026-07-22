‘Terminator 2′ volverá a las salas de cine de Colombia para celebrar 35 años de su estreno: todos los detalles

'Terminator 2: El Juicio Final' vuelve a las salas de cine de Colombia el 27 de agosto de 2026 con una versión remasterizada en 4K - crédito cortesía Noujau Sound

Mientras en Colombia las miradas están centradas en el estreno de La Odisea de Christopher Nolan y se espera el estreno de Spider Man: Brand New Day en los últimos días de julio, un reciente anuncio dirigido a los nostálgicos del séptimo arte abre la puerta

Terminator 2: El Juicio Final vuelve a las salas de cine de Colombia el 27 de agosto de 2026, 35 años después de su estreno original, en una versión remasterizada en 4K y con formatos especiales como RealD 3D, 4DX y D-BOX, una experiencia que el público colombiano no había tenido antes con este título.

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La cinta dirigida por James Cameron regresa con una propuesta técnica renovada que incluye, por primera vez en salas, la proyección en tres dimensiones. A los formatos 3D se suman las experiencias inmersivas 4DX —con efectos físicos sincronizados con la acción— y D-BOX, con asientos de movimiento. La película estará disponible tanto subtitulada como doblada al español, con una duración de 130 minutos.

El reestreno forma parte de una gira mundial que lleva la película a pantallas de todo el mundo con motivo de su 35 aniversario, y representa una oportunidad para que espectadores que no la vieron en su momento la experimenten por primera vez en sala grande. Por ahora, se desconocen las salas que albergarán el reestreno (en particular las que cuentan con experiencias inmersivas), pero según confirmaron fuentes a Infobae Colombia, el anuncio de estas salas se dará a fin de mes.

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El regreso de 'Terminator 2' forma parte de una gira mundial por el 35 aniversario de su estreno - crédito cortesía Noujau Sound

El estreno del largometraje en el país se produjo el 16 de agosto de 1991, un mes y medio después de su premier en los Estados Unidos. Como dato curioso, fue el tercer país latinoamericano en recibir el estreno, tras México y Argentina.

‘Terminator 2′, una historia de tensión máxima que le abrió las puertas al CGI

La historia de 'Terminator 2' retoma la amenaza de Skynet con John Connor perseguido por el T-1000 y protegido por un T-800 reprogramado - crédito cortesía Noujau Sound

Protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong y Robert Patrick, una banda sonora a cargo de Brad Fiedel, y un guion escrito por Cameron junto a William Wisher, la trama retoma la historia donde la entrega anterior la dejó.

Luego de que la malvada inteligencia artificial Skynet fallara en su intento de evitar su nacimiento, John Connor, futuro líder de la resistencia humana, es ahora un adolescente rebelde, desapegado de sus padres adoptivos y todavía más de su destino.

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Todo cambia cuando empieza a ser perseguido por el T-1000, un exterminador de nueva generación enviado desde el futuro. Su única protección es un T-800 —como el de la primera película e interpretado por Schwarzenneger— reprogramado por la resistencia con el fin de evitar el llamado Juicio Final, con el que termina desarrollando afinidad y apego emocional mientras lucha por sobrevivir.

Desde su estreno en los Estados Unidos el 3 de julio de 1991, la producción transformó los estándares de los efectos visuales en la industria y redefinió el género de acción y ciencia ficción.

El uso pionero de imágenes generadas por computadora (o CGI) para crear al T-1000 —interpretado por Robert Patrick— marcó un antes y un después en la historia técnica del cine, y permitió que esta técnica se desplegara de manera masiva en los años siguientes. Según datos de la época, tuvieron que invertir hasta 5 millones de dólares para conseguir 20 minutos de escenas animadas con esta tecnología.

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'Terminator 2' transformó los efectos visuales con el uso pionero de CGI para crear al T-1000, una innovación que redefinió el cine de acción y ciencia ficción - crédito cortesía Noujau Sound

No obstante, Cameron también se valió de efectos tradicionales y realistas en las distintas escenas de acción, hecho que fue ampliamente reconocido por la crítica especializada. Por ejemplo, para la escena donde se reproduce una pesadilla de Sarah Connor (personaje interpretado por Linda Hamilton) sobre el Juicio Final, se construyó un paisaje urbano de Los Ángeles utilizando edificios en miniatura a gran escala, así como carreteras y vehículos realistas. Acto seguido, se simuló la explosión nuclear con el empleo de morteros de aire para derribar todo el montaje.

Terminator 2 ganó cuatro Premios de la Academia en su año de estreno: Mejores Efectos Visuales, Mejor Maquillaje, Mejor Sonido y Mejor Edición de Sonido. Desde entonces es reconocida como una de las películas de ciencia ficción más exitosas e influyentes de la historia del cine.

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