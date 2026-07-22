En Benfica ya le meten presión a Jhon Jader Durán: “Si hace esto bien, va aportarle mucho al equipo”

Rui Costa, leyenda del club y ahora presidente, habló sobre el fichaje de Jhon Durán y aseguró que saben que está preparado para este reto - crédito @BenficaAdep1904/X

Jhon Durán inició una nueva etapa en el fútbol europeo con el respaldo total de la dirigencia del Benfica. En medio de las dudas que han rodeado al delantero colombiano por su comportamiento y su rendimiento en las últimas temporadas, el presidente del club portugués, Rui Costa, dejó claro que la institución realizó un análisis exhaustivo antes de concretar su incorporación y que está convencida de que el atacante está listo para asumir el desafío.

El exfutbolista y actual presidente del Benfica defendió públicamente la decisión de fichar al colombiano y aseguró que el aspecto mental fue uno de los puntos más estudiados durante el proceso. “Si hubiéramos creído que no estaba mentalmente preparado para venir al Benfica, no lo habríamos fichado. Si tiene concentrada su cabeza, va aportarle mucho al club y darnos lo que queremos”, afirmó Rui Costa, en zona mixta con varios medios de comunicación.

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Jhon Jader Durán es el flamante nuevo fichaje de Benfica, por lo que ya le meten presión sobre lo que le aportará al equipo - crédito Benfica/Jhon Durán

El objetivo con el que Benfica contrató a Jhon Jader Durán

Las declaraciones del dirigente llegan en un momento en el que Durán busca relanzar su carrera. A sus 22 años, el delantero afronta una nueva oportunidad en uno de los clubes más importantes de Portugal, con el objetivo de recuperar protagonismo y responder a las expectativas que ha generado desde sus primeros pasos como profesional.

Según informó la prensa portuguesa, la directiva del Benfica llevó a cabo una evaluación minuciosa antes de aprobar la operación. El club no solo analizó el rendimiento deportivo del colombiano, sino también aspectos relacionados con su personalidad, su capacidad para afrontar la presión y su fortaleza mental, factores considerados determinantes para competir en una institución acostumbrada a disputar títulos cada temporada.

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Rui Costa acompañó la presentación de Jhon Durán ante los medios oficiales del Benfica-crédito @SLBenfica/X

La fortaleza mental de Jhon Jader Durán

De acuerdo con esa información, una de las principales conclusiones fue que Durán cuenta con la fortaleza psicológica necesaria para adaptarse a un entorno altamente competitivo. Además, en Benfica consideran que su juventud representa un activo importante, ya que, si logra consolidarse y mostrar su mejor nivel, podría convertirse en una venta de alto valor en el futuro.

El delantero llegó al conjunto portugués mediante un préstamo por una temporada, acuerdo que incluye una opción de compra. Durante ese periodo tendrá la misión de convencer al cuerpo técnico y a la dirigencia de que puede convertirse en una pieza importante dentro del proyecto deportivo del club.

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Aunque el respaldo institucional es evidente, también existe la expectativa de que Durán responda desde el inicio. Benfica entiende que el colombiano deberá demostrar rápidamente por qué apostó por él, especialmente en un equipo donde la competencia por un lugar en la formación titular es constante.

Jhon Jáder Durán empezó las prácticas con el Benfica, para ponerse en condiciones de cara a la temporada 2026/2027 - crédito Benfica

El portugués de Jhon Jader Durán

Otro de los aspectos que llamó la atención durante su presentación fue la facilidad con la que el delantero se comunicó en portugués. Su dominio del idioma sorprendió tanto a los aficionados como a la prensa local y fue interpretado como una señal de su intención de adaptarse cuanto antes a la ciudad, al vestuario y a las exigencias del fútbol portugués.

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En sus primeras declaraciones como jugador del Benfica, Durán también dejó claro cuáles son sus objetivos. El atacante aseguró que llega con la ambición de conquistar títulos y destacó la importancia que tiene para él vestir la camiseta del club lisboeta.

“Benfica es el mejor equipo de Portugal, estoy aquí para ganar”, expresó el colombiano durante su llegada a la capital portuguesa. Además, añadió: “Agradecido con Dios por llegar a este equipo, soy una persona a la que le gusta ganar y ahora solo queda trabajar. Estoy muy contento”.

Esas palabras fueron bien recibidas por la afición, que espera que el atacante pueda convertirse en una solución ofensiva para el equipo. Más allá de las expectativas deportivas, su rápida adaptación al idioma y el mensaje de compromiso fueron interpretados como señales positivas para su integración.

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