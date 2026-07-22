Esperanza Gómez reveló cuáles han sido sus citas más incómodas y si ha revisado el celular a sus parejas: “Los descarto muy fácil”

Esperanza Gómez aseguró descarta a los hombres que intentan comprarla con cosas materiales - crédito @yoesperanzagomez/Instagram

La reconocida actriz de contenido para adultos y empresaria Esperanza Gómez respondió a preguntas personales, candentes y particulares desde el Hotel Emma Bogotá, relacionadas con las relaciones íntimas, el cuerpo, las relaciones amorosas y las inseguridades.

Según reveló, en varias oportunidades ha podido compartir con hombres en citas y, de acuerdo con su experiencia, algunas de ellas han resultado incómodas. Buena parte de esos encuentros no fueron lo que esperaba porque los hombres con los que salió trataron de conquistarla con cosas materiales.

Aclaró que, aunque existe la idea del “hombre proveedor”, lo cierto es que, a su juicio, no debe interpretarse como el derroche de dinero para cumplir los deseos de la mujer.

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Esperanza Gómez aseguró que un hombre proveedor no es únicamente el que compra cosas para su pareja - crédito Luisa González/Reuters

"He tenido muchas (citas incómodas). Sobre todo con los hombres que tratan de comprarme con cosas materiales, los descarto muy fácil. Un hombre proveedor y un hombre que resuelve no es necesariamente un hombre que les gaste, las mantenga y derroche dinero en ustedes”, precisó.

Por otro lado, contó qué tipo de hombres considera atractivos. Aseguró que una característica física que la atraiga son las canas. Pero no se fija solo en eso: la forma de pensar y de comportarse, así como el intelecto, son fundamentales.

“Para mí lo más atractivo en un hombre es la manera en la que aprenden a escuchar y la inteligencia. Físicamente, me encantan los hombres con canas”, dijo.

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Ahora bien, con respecto a las relaciones, la actriz de contenido para adultos confesó que, en las ocasiones que ha podido, ha revisado el teléfono de su pareja, debido a dudas que ha tenido sobre su comportamiento. Incluso, afirmó que las mujeres suelen recurrir a esa práctica para descubrir mentiras por parte de sus parejas.

La actriz reveló que sí ha revisado el celular de sus parejas - crédito David Zorrakino/Europa Press

“Por supuesto que sí, mujer que se respete, yo creo que lo ha hecho alguna vez en la vida”, afirmó.

La también empresaria también reconoció tener inseguridades, y la que más destaca es su dificultad para hablar frente a mucha gente. En esa misma línea, reveló la que ella cree que es la inseguridad más grande que podrían tener los hombres, relacionada con el cuerpo y la intimidad.

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"En los hombres hoy en día con el tamaño del miembro, se sienten en competencia (...). Es subjetivo, porque si lo sabes manejar bien, no necesita que sea gigante", detalló.

No es la primera vez que la actriz habla abiertamente sobre la sexualidad y el cuerpo de los hombres. En un video publicado en su cuenta de Instagram, Gómez dio a conocer su postura sobre el debate que existe alrededor del tamaño del pene. Según indicó, el tamaño no determina el placer sexual y aseguró que la idea de una relación directa entre la dimensión del miembro y el goce de las relaciones responde más a un mito que a la realidad.

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La actriz y creadora de contenido para adultos compartió su punto de vista sobre un tabú recurrente en la vida sexual de la población, y el rol de la industria del entretenimiento para adultos en esas expectativas - crédito @yoesperanzagomez/Instagram

“Yo creo que no. Desde mi experiencia personal lo he vivido tanto con los grandes como con pequeños y el tamaño nada tiene que ver con el goce personal en la sexualidad”, dijo Gómez en el reel.

La también creadora de contenido afirmó que uno de los factores que alimentó ese imaginario fue la propia industria a la que pertenece. Según su explicación, en los comienzos del cine para adultos, los actores no tenían tamaños tan grandes como los que después comenzaron a exhibirse de forma más llamativa.

Además, indicó que, aunque hay mujeres que prefieren penes grandes, también hay muchas que eligen un tamaño promedio. “Hay hombres que lo tienen grande y no se saben mover, entonces, por ende, no generan placer. Mientras que hay unos que lo tienen relativamente pequeño, pero tienen muy buen movimiento, saben conservar el ritmo y hacen que una mujer tenga una relación muchísimo más placentera”, afirmó.

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