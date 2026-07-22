Caso María Camila Potosí: las hipótesis que investiga la Fiscalía tras el asesinato de la joven embarazada en Cali

El CTI de la Fiscalía adelanta la investigación para esclarecer el asesinato de María Camila Potosí Gómez. - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE y redes sociales

La Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), adelanta las investigaciones para esclarecer el asesinato de María Camila Potosí Gómez, la joven de 21 años que se encontraba en el octavo mes de embarazo y cuyo cuerpo fue hallado el pasado 20 de julio en el corregimiento de La Buitrera, en Cali.

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, los investigadores trabajan en diferentes hipótesis para reconstruir las últimas horas de la víctima y determinar tanto el móvil del crimen como la identidad de los responsables. Para ello, el CTI recopila testimonios, analiza registros de cámaras de seguridad y verifica los movimientos que realizó la joven antes de desaparecer.

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La mujer que la recogió en motocicleta, una de las principales líneas de investigación

Una de las principales hipótesis está relacionada con la mujer que recogió a María Camila Potosí en motocicleta horas antes de que se perdiera su rastro.

Según informó el diario, las autoridades revisan una grabación de una cámara de seguridad en la que aparece la joven como parrillera de una motocicleta conducida por una mujer afrodescendiente, de contextura robusta y con el cabello recogido en trenzas.

Ese registro correspondería, hasta el momento, a la última vez que María Camila fue vista con vida.

La motocicleta la recogió en la carrera 96 con calle 2B, en el sector de Polvorines, en el suroccidente de Cali. Los investigadores buscan establecer la identidad de la conductora, su relación con la víctima y el recorrido que realizaron ese día.

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La mujer que recogió a María Camila en motocicleta es una de las personas que investigan las autoridades. -crédito Captura video

La reconstrucción del recorrido de la víctima

Otra de las líneas investigativas busca establecer con precisión los desplazamientos que hizo María Camila durante el 16 de julio, día en que fue reportada como desaparecida.

De acuerdo con la reconstrucción publicada por el medio, la joven se encontraba en la vivienda de su cuñada, en el barrio Meléndez, donde estaba cuidando al primo de ella, quien se encontraba enfermo.

Ese mismo día habría asistido a un control prenatal en la IPS de Polvorines. Posteriormente regresó a la vivienda y, horas después, volvió a salir tras informar que debía confirmar una cita relacionada con unos exámenes médicos ordenados durante la consulta.

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Antes de salir, la joven envió un mensaje a su cuñada en el que escribió: “Me tocó que salir rápido a confirmar la cita de un último examen que me mandaron hoy”.

Las autoridades verifican ahora si ese recorrido corresponde a los hechos ocurridos y qué ocurrió después de ese último desplazamiento.

La versión sobre una supuesta entrega de ropa

Entre las versiones que también son analizadas por el CTI aparece la de una presunta entrega de ropa.

Según informó el medio, una de las hipótesis señala que la mujer que la transportó en motocicleta la habría llevado a un lugar donde, supuestamente, le iban a regalar ropa.

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Hasta el momento, esa versión hace parte de las líneas de investigación y no ha sido confirmada por las autoridades.

La supuesta entrega de ropa hace parte de las hipótesis que son verificadas por los investigadores. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La hipótesis relacionada con el embarazo fue descartada preliminarmente

Tras conocerse el hallazgo del cuerpo comenzaron a circular versiones según las cuales el crimen habría tenido como propósito inducir el parto o extraer al bebé.

Sin embargo, otro medio informó que esa hipótesis fue descartada de manera preliminar, luego de que el examen forense confirmara que el bebé de ocho meses permanecía en el vientre de María Camila al momento del hallazgo.

Por esa razón, las autoridades continúan concentrando la investigación en la reconstrucción de los hechos y en la identificación de los responsables, sin que hasta ahora exista un móvil oficial confirmado.

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Así fue reportada la desaparición de María Camila Potosí

María Camila Potosí Gómez fue reportada como desaparecida el 16 de julio, sobre las 4:40 de la tarde, según la información conocida por las autoridades.

De acuerdo con El Tiempo, una mujer había quedado de recogerla en motocicleta luego de que la joven se desplazara hasta la IPS de Polvorines.

Cámaras de seguridad registraron nuevamente a María Camila subiéndose a la motocicleta alrededor de las 4:13 de la tarde, imágenes que constituyen el último registro visual conocido antes de su desaparición.

La alerta se produjo cuando, horas más tarde, su esposo llegó a la vivienda de la cuñada y no logró establecer comunicación con ella.

Días después, durante la tarde del 20 de julio, las autoridades encontraron un cuerpo que correspondía preliminarmente a la joven en inmediaciones del río Meléndez, en el corregimiento de La Buitrera.

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Según el diario el cadáver fue hallado cubierto con una sábana y con las manos y los pies amarrados. Otro medio agregó que presentaba múltiples heridas con arma blanca y que el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición.

María Camila Potosí Gómez, de 21 años, había sido reportada como desaparecida el 16 de julio en Cali. - crédito Redes sociales

Autoridades piden esclarecer el crimen con enfoque de género

Tras el hallazgo, la Alcaldía de Cali manifestó su rechazo por el asesinato.

La secretaria de Bienestar Social, Nigeria Rentería, expresó la solidaridad de la administración con la familia de la víctima y pidió que el caso sea investigado “con celeridad, rigor y enfoque de género”.

En el mismo sentido, la subsecretaria de Equidad de Género, Natalia Oviedo, recordó que Casa Matria ofrece acompañamiento psicosocial y jurídico gratuito para mujeres víctimas de violencia, así como un Hogar de Acogida para quienes enfrentan riesgo de feminicidio.

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Por su parte, el personero de Cali, Gerardo Mendoza, solicitó que la investigación avance de manera rápida y permita identificar, capturar y judicializar a los responsables del homicidio.