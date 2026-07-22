Lucas González analizó su primer partido como técnico de Atlético Nacional: reveló en cuáles posiciones faltan jugadores

Lucas González aseguró que está conforme con lo que realizó su equipo, Atlético Nacional, en el partido ante Tigres de Bogotá, que terminó ganando el equipo de Medellín por 2-0 por la Fase 1B ida de la Copa BetPlay 2026 - crédito Dimayor

Lucas González comenzó con pie derecho su nueva historia con Atlético Nacional, pues el equipo ganó 2-0 ante Tigres de Bogotá, en un duelo válido por la ida de la Fase 1B en la Copa BetPlay 2026. Este fue el primer compromiso oficial del entrenador bogotano como director técnico en propiedad del equipo, aunque venía de perder 2-1 ante Táchira, en duelo amistoso el pasado viernes 17 de julio.

En la rueda de prensa posterior al partido, González aseguró que le gustaría reforzar la plantilla en dos posiciones específicas: “Ojalá poder traer un mediocampista, con características de interior, y alguien en el frente de ataque”.

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Este fue el primer once titular de Lucas González como director técnico de Atlético Nacional en partidos oficiales - crédito Atlético Nacional

La plantilla de jugadores de Atlético Nacional

La plantilla que conforman 25 nombres en Atlético Nacional es la mejor del fútbol profesional colombiano, según su entrenador. “Por esos nombres fue que llegó a la final de la liga pasada”, dijo González, y resaltó además la importancia de la llegada de Franco Armani a reforzar. “Es un gran logro para la directiva traer a Armani porque tenía contrato con River Plate. Es una subida de calidad impresionante tener un campeón del mundo con nosotros”, dijo González, resaltando el título obtenido por el arquero de 39 años con la selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Y es que Atlético Nacional tiene nombres con proceso de selecciones internacionales en todas las líneas. En el arco está la mencionada de Armani, en la zona defensiva aparece William Tesillo y Andrés Felipe Román con proceso en selección Colombia de mayores; en la mitad de la cancha es el mismo caso para Jorman Campuzano y Edwin Cardona, y en el frente de ataque los dos delanteros centros también saben lo que es vestir la camiseta de la Tricolor, Alfredo Morelos y Cristián Arango.

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Estas fueron algunas de las estadísticas de Atlético Nacional en su partido ante Tigres de Bogotá - crédito Atlético Nacional

La opinión de Lucas González sobre lo que hizo Atlético Nacional ante Tigres

El entrenador se mostró satisfecho por lo hecho por Atlético Nacional en el enfrentamiento ante Tigres: “Se adapta a lo que esperábamos para comenzar, pero hay que mejorar algunas cosas. Desafortunadamente no logramos anotar el tercer gol, a pesar de que entramos en repetidas ocasiones al área de ellos, que era defendida en algunas ocasiones por cinco hombres”, dijo el director técnico en esa misma rueda de prensa posterior al partido.

En la búsqueda por esa ruptura de la línea de cinco hombres puesta por el equipo bogotano, González resaltó que el equipo intentó hacer uso de las paredes para encontrar espacios, a pesar de que en distintas ocasiones no fueron efectivas. “Y es ahí cuando nos toca encontrar la forma de desordenar más al rival para encontrar el gol”, dijo González.

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Además, González resaltó el nivel que mostraron dos jugadores en este partido: “Kevin Parra y Yeicar Perlaza, que son futbolistas a los que yo les hice mucha fuerza para que regresaran al equipo porque son multifuncionales en su posición, pueden jugar en varias posiciones sin problema”, dijo.

Yeicar Perlaza regresó a Atlético Nacional, después de su paso por Independiente Santa Fe - crédito Atlético Nacional

Próximo partido de Atlético Nacional

El próximo partido de Atlético Nacional será ante Boyacá Chicó en la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-II, el próximo sábado 25 de julio a las 2:00 p.m. en el estadio La Independencia de Tunja. Como todos los partidos del fútbol profesional colombiano, se podrá ver por Win Sports+, que conserva los derechos de transmisión del FPC.

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Además, el duelo de vuelta de la Fase 1B ante Tigres de Bogotá, que Atlético Nacional ya comenzó ganando 2-0 con el partido de este 21 de julio, será el próximo martes, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, a las 8:00 p. m.