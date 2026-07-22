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James Rodríguez iguala el fracaso con Rayo Vallecano: discretos números con el Minnesota United

Luego de la despedida del club norteamericano, el volante volvió a tocar fondo en su desempeño a nivel de clubes, en el que lleva años sin destacar

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James Rodríguez
James Rodríguez tuvo una de sus actuaciones más discretas en su carrera con el Minnesota United - crédito Minnesota United

La historia de James Rodríguez con Minnesota United llegó a su fin después de 21 días de terminado su contrato con el club, el 30 de junio, pues la institución decidió que no tomaría la opción de renovación en el vínculo, que le habría dado seis meses más al colombiano en el equipo de Estados Unidos.

Se trata de uno de los peores fracasos de James en su carrera a nivel de clubes, solo comparado con lo hecho en Rayo Vallecano en 2024, otra actuación discreta y polémica del mediocampista de 35 años, que no supera el año con una escuadra desde su etapa con Bayern Múnich.

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Cabe recordar que el jugador tampoco terminó bien el Mundial 2026 con la selección Colombia, pues además de no anotar ni asistir en los cinco encuentros, lideró el ranking de los más lentos en todo el torneo y se especula que daría fin a su ciclo en el combinado nacional.

El fracaso de James en Minnesota United

En febrero de 2026, el mercado de fichajes se sacudió con la noticia de que el colombiano jugaría por fin en la MLS, en el cuadro de los “Loons” y el objetivo de recuperar el ritmo que perdió en los dos meses después de su salida de León de México, camino al Mundial.

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Sin embargo, Minnesota United se convirtió en el segundo equipo con menos aporte de James Rodríguez en toda su carrera, según las estadísticas de su participación en goles, asistencias y minutos sumados desde su primer compromiso hasta la última presentación, en mayo de 2026.

Así despidió Minnesota United a James Rodríguez de forma oficial - crédito @MNUFC/X
Así despidió Minnesota United a James Rodríguez de forma oficial - crédito @MNUFC/X

Para empezar, el colombiano solo apareció en ocho encuentros, solo en dos de ellos como inicialista, no marcó goles y realizó dos asistencias, que fue en su duelo de despedida, para un total de 274 minutos sumados en la MLS y la US Open Cup, la copa de ese país.

Dichos números solo superan el desempeño de James en Rayo Vallecano, club en el que hizo su peor presentación en su carrera porque, entre septiembre y diciembre de 2024, solo apareció en siete partidos, hizo una asistencia en Copa del Rey y 205 minutos en el campo de juego.

James Rodríguez
James Rodríguez, con una cara de molestia con el técnico Íñigo Pérez durante su etapa en el Rayo Vallecano - crédito @CrazySportTv/X

Un dato en común con la actuación del jugador en ambos clubes es que solo jugó durante tres meses, producto de los problemas físicos, falta de adaptación rápida y técnicos que no lo tuvieron en cuenta porque no necesitaban su tipo de juego en la formación titular.

El más lento en el Mundial 2026

James Rodríguez terminó el Mundial de 2026 al frente de una estadística poco habitual para un capitán y referente ofensivo: registró la velocidad máxima más baja de todos los jugadores del torneo, un dato que reabrió el debate sobre su futuro en la Selección Colombia de cara al proceso rumbo a 2030.

El mediocampista alcanzó 23,2 km/h, el menor registro entre todos los participantes de la Copa del Mundo. Detrás quedaron el canadiense Stephen Eustáquio con 23,3 km/h, el congoleño Samuel Moutoussamy con 23,4 km/h, el argentino Nicolás Otamendi con 23,6 km/h y el catarí Assim Madibo con 24,2 km/h.

De acuerdo con el periodista Renan Oguma, que hace parte además de las comunicaciones oficiales de Corinthians, aseguró que James Rodríguez fue el jugador más lento del Mundial 2026 - crédito @renanoguma/X
James Rodríguez fue el jugador más lento del Mundial 2026 por sus actuaciones ante Suiza y Ghana - crédito @renanoguma/X

La discusión en torno al capitán colombiano ganó fuerza después de la eliminación frente a Suiza en los octavos de final. Tras esa derrota, crecieron las críticas sobre el rendimiento de varios referentes y comenzaron a multiplicarse las voces que piden una renovación generacional en el equipo nacional.

Ese contexto le dio otra dimensión al ranking de velocidad. La estadística alimentó las preguntas sobre el lugar que ocupará el número 10 en el próximo ciclo mundialista y sobre cuánto margen tendrá Colombia para sostener a sus figuras históricas mientras prepara el camino hacia 2030.

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