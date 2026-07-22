Colombia

Lotería de Cundinamarca, resultados oficiales, hoy martes 21 de julio de 2026

Este popular sorteo ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales

Guardar
Google icon
El sorteo de la Lotería de Cundinamarca se realiza todos los martes. (Infobae)
El sorteo de la Lotería de Cundinamarca se realiza todos los martes. (Infobae)

La Lotería de Cundinamarca difundió los números ganadores de su más reciente sorteo llevado a cabo este martes 21 de julio de 2026.

Este popular sorteo entrega más de 50 premios principales que suman millas de millones de pesos. Averigüe si fue uno de los afortunados ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería de Cundinamarca

Fecha del sorteo: martes 21 de julio de 2026.

Número ganador: 5802.

Serie: 272.

A qué hora se juega la Lotería de Cundinamarca

La Lotería de Cundinamarca realiza un juego a la semana, todos los lunes, excepto los días festivos, a las 10:30 horas de la noche. Cuando esto sucede, el sorteo se aplaza para el día siguiente, es decir, para el martes.

PUBLICIDAD

Lista de premios

La Lotería de Cundinamarca ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 6 mil millones de pesos.

El Tunjo de Oro de 300 millones de pesos.

La Guaca Secreta de 100 millones de pesos.

3 Tesoros de 50 millones de pesos.20 Tesoros de 20 millones de pesos.35 Tesoros de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería de Cundinamarca que entrega por diferentes aproximaciones, sumando más de 18 mil millones de pesos en el total del plan de premios.

PUBLICIDAD

¿Cuánto tiempo se tiene para cobrar un premio de la lotería?

Cuide bien su boleto, es muy importante que así sea porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y trata que no se maltrate.

Recuerde que tiene únicamente 30 días, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para reclamar su premio.

¿Cómo se juega la Lotería de Cundinamarca?

Con esta lotería puedes ganar miles de millones de pesos en premios. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Con esta lotería puedes ganar miles de millones de pesos en premios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para poder ganar a la Lotería de Cundinamarca necesita al menos 5 mil pesos para comprar una de sus tres fracciones. Si quieres el boleto completo lo puedes adquirir por 15 milpesos.

Existen varias opciones para hacer de la fracción o el boleto entero. Tiene la oportunidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedes adquirir en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

Posteriormente, debe que elegir su combinación ganadora conformada con cifras cuatro y su respectiva serie de tres dígitos.

Una vez comprado el boleto o la fracción con la combinación ganadora, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente lunes y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

Para cobrar tu premio necesitas presentar el billete en buen estado y tu cédula de ciudadanía en alguno de los puntos de atención de la Lotería de Cundinamarca. Si lo adquieres en línea a través de las páginas oficiales, el premio te llegará directamente a tu cuenta.

La Lotería de Cundinamarca pertenece al sector descentralizado del orden departamental, tiene personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente. El primer sorteo se realizó el 16 de febrero de 1812, con el nombre de la Lotería Popular de Cundinamarca.

Desde su inicio la Lotería de Cundinamarca fue parte de la Beneficencia del Departamento y el producto de sus utilidades se destinó a obras de asistencia social. Actualmente, las ganancias van al sector salud.

Temas Relacionados

Resultado Lotería Cundinamarca HoyLotería de Cundinamarca lunesLotería de Cundinamarca último sorteoLotería de Cundinamarca resultados del sorteo del 21 de julioLoterías de Colombiacolombia-loteríascolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Lotería de la Cruz Roja martes 21 de julio: resultados ganadores del último sorteo

Esta lotería colombiana realiza un sorteo a la semana, todos los martes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Lotería de la Cruz Roja martes 21 de julio: resultados ganadores del último sorteo

Caso María Camila Potosí: las hipótesis que investiga la Fiscalía tras el asesinato de la joven embarazada en Cali

Los investigadores analizan los últimos movimientos de la víctima, las grabaciones de cámaras de seguridad y el papel de la mujer que la recogió en motocicleta antes de su desaparición

Caso María Camila Potosí: las hipótesis que investiga la Fiscalía tras el asesinato de la joven embarazada en Cali

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del martes 21 de julio

A continuación, se muestran los números ganadores y el signo zodiacal que salieron en las balotas del sorteo de esta noche

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del martes 21 de julio

Tenga en cuenta: así regirá el Pico y Placa en Cartagena este miércoles 22 de julio

Esto le interesa si va a conducir por las calles de Cartagena este miércoles

Tenga en cuenta: así regirá el Pico y Placa en Cartagena este miércoles 22 de julio

Resultado Sinuano Noche hoy 21 de julio

Las cifras ganadoras del sorteo podrían cambiar el destino de muchos aficionados a lo largo del país

Resultado Sinuano Noche hoy 21 de julio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Así fue el estreno de ‘MasterChef Celebrity Colombia’: Lui se quedó con el primer pin de inmunidad

Así fue el estreno de ‘MasterChef Celebrity Colombia’: Lui se quedó con el primer pin de inmunidad

Esperanza Gómez reveló cuáles han sido sus citas más incómodas y si ha revisado el celular a sus parejas: “Los descarto muy fácil”

Video: los compañeros de The Ghetto Kids conmovieron al celebrar la actuación del grupo con Shakira en la final del Mundial 2026

La respuesta de Altafulla sobre el embarazo de Karina García se viralizó por un detalle: habló de paz y bendiciones

‘Terminator 2′ volverá a las salas de cine de Colombia para celebrar 35 años de su estreno: todos los detalles

Deportes

En Benfica ya le meten presión a Jhon Jader Durán: “Si hace esto bien, va aportarle mucho al equipo”

En Benfica ya le meten presión a Jhon Jader Durán: “Si hace esto bien, va aportarle mucho al equipo”

James Rodríguez iguala el fracaso con Rayo Vallecano: discretos números con el Minnesota United

Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay del 21 de julio

Luis Díaz y su temporada de desgaste con el Bayern Múnich y la selección Colombia: este fue el total de partidos

Lucas González analizó su primer partido como técnico de Atlético Nacional: reveló en cuáles posiciones faltan jugadores