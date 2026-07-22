Luis Díaz y su temporada de desgaste con el Bayern Múnich y la selección Colombia: este fue el total de partidos

Luis Díaz terminó su temporada 2025/2026 con la participación de la selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito Albert Gea/REUTERS

Luis Díaz terminó la temporada 2025/2026 con la selección Colombia en el Mundial 2026 que, pese a que no llegó lejos en el certamen de la FIFA, sí tuvo muchas alegrías en el último año con el Bayern Múnich, así como en algunos partidos con el combinado nacional.

De hecho, “Lucho” acabó como uno de los jugadores con más partidos en el Bayern, conjunto que lo usó en casi todos sus compromisos de la Champions, Bundesliga y Copa de Alemania, y ese desgaste, al parecer, le habría pasado factura en la Copa del Mundo.

Los partidos de Luis Díaz

La carga de partidos llevó a Luis Díaz a cerrar la temporada con 66 encuentros oficiales, según un ranking de Transfermarkt. Ese registro lo ubicó entre los futbolistas con más apariciones del curso europeo e igualó su cifra con la de Harry Kane.

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El registro sitúa al extremo colombiano entre los jugadores con mayor cantidad de partidos en el fútbol europeo. Esa cifra reúne su actividad a nivel de clubes y de selección durante la campaña, tanto en amistosos como en la Copa Mundial de la FIFA.

Luis Díaz disputó 51 partidos con el Bayern Múnich y 15 con la selección Colombia - crédito Anne-Marie Sorvin/IMAGN IMAGES vía Reuters

Dentro del plantel del Bayern Múnich, Michael Olise es el único compañero que jugó más partidos que Díaz. El atacante francés acumuló 69 compromisos, repartidos entre 52 con el club alemán y 17 con la selección de Francia, la cual acabó en la cuarta posición del certamen de la FIFA.

Díaz compartió sus 66 apariciones con el delantero inglés Harry Kane. Por debajo quedaron Jonathan Tah con 63 y Joshua Kimmich, otro que también fue al Mundial 2026 con Alemania, con 62.

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Esa continuidad reflejó la confianza que recibió el atacante tanto de su club como de la selección nacional. También lo presentó como una pieza habitual a lo largo de la temporada, pero con mucho desgaste que, al final, no lo dejó brillar en Norteamérica.

Michael Olise fue figura con el Bayern Múnich y Francia, a la que llevó a semifinales del Mundial 2026 - crédito Sam Navarro/IMAGN IMAGES vía Reuters

De otro lado, 71 partidos fue la cifra más alta de la temporada y la alcanzaron Hans Vanaken, Morgan Rogers y Alexis Mac Allister. Después aparecieron Virgil van Dijk, Declan Rice, Michael Olise y Benjamin Nygeren, todos con 69.

El contraste entre su campaña en Bayern y el Mundial con Colombia

Luis Díaz quedó señalado por Globo Esporte como una de las decepciones del Mundial 2026 después de que España se consagrara campeona por segunda vez y Colombia cerrara su participación en octavos de final con una producción ofensiva por debajo de lo esperado. El delantero terminó el torneo con 450 minutos en cancha, un gol y una asistencia, un registro que la publicación brasileña consideró insuficiente para el jugador llamado a liderar a la selección.

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Una vez terminada la Copa del Mundo, el medio brasileño armó un equipo ideal con los nombres que, a su juicio, estuvieron por debajo de las expectativas. En esa formación apareció Luis Díaz en el frente de ataque junto a Cristiano Ronaldo y Florian Wirtz.

El resto del once reunió a Federico Valverde, Vitinha, Casemiro y Kevin De Bruyne en el mediocampo; Piero Hincapié, Koulibaly y Danilo en defensa; y Fernando Muslera en la portería. La selección de nombres subrayó que la lista no se limitó a futbolistas de segundo orden, sino que incluyó a varias de las figuras más reconocidas del torneo.

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Luis Díaz fue considerado como una de las decepciones de la Copa Mundial de la FIFA - crédito Globo Esporte

En el caso del colombiano, el diario puso el foco en el peso que cargó durante la competencia. Díaz llegó al Mundial como el único jugador colombiano instalado en la élite del fútbol internacional, una condición que concentró sobre él gran parte de la atención alrededor del equipo.

Ese protagonismo esperado no se tradujo en una actuación sostenida. El extremo empezó con mejores sensaciones, al aportar un gol y una asistencia frente a Uzbekistán, pero después perdió influencia en los siguientes partidos por un problema más amplio de la selección: la falta de gol como rasgo persistente durante el torneo.

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Aunque también sufrió episodios puntuales que alteraron su balance individual, como un gol anulado en los triunfos ante Ghana y la República Democrática del Congo, esa circunstancia no cambió la valoración general sobre su Copa del Mundo.