Colombia

Video: los compañeros de The Ghetto Kids conmovieron al celebrar la actuación del grupo con Shakira en la final del Mundial 2026

Mientras el grupo infantil bailaba con la colombiana en el show de medio tiempo en Nueva Jersey, sus amigos y familiares siguieron la transmisión desde Uganda y celebraron entre aplausos y saltos, una escena que se volvió viral

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Un video grabado en un espacio humilde de Uganda mostró a familiares y amigos reunidos ante una pantalla pequeña, con aplausos y gritos al ver a los bailarines en el show de medio tiempo - crédito @fuenmayord1 / X

Los compañeros de los niños de The Ghetto Kids vivieron una jornada de alegría y orgullo al ver la transmisión de la actuación de sus amigos junto a Shakira en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026.

En un espacio humilde de Uganda, un grupo de niños se reunió frente a una pequeña pantalla para seguir el evento que mostró al grupo infantil de baile en el escenario más visto del planeta. La escena se viralizó en redes sociales, generando cientos de comentarios de admiración y emoción entre usuarios de todo el mundo.

El video que circuló en las plataformas digitales captó el instante en que los amigos y familiares de los bailarines celebraron al verlos brillar junto a la artista colombiana. Entre aplausos, gritos, saltos y risas, los allegados expresaron su felicidad por el logro de los pequeños, integrantes de un proyecto social que ha transformado vidas en Uganda.

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Los compañeros de The Ghetto Kids siguieron en Uganda la actuación del grupo junto a Shakira en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026 - crédito Reuters
Los compañeros de The Ghetto Kids siguieron en Uganda la actuación del grupo junto a Shakira en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026 - crédito Reuters

“Lloré, su alegría viendo a sus amigos en ese pequeño televisor”, escribió un usuario en redes sociales, mientras que otro calificó el momento como “demasiado hermoso, cuántos niños alrededor del mundo se están sintiendo inspirados y creyendo que los sueños se hacen realidad”.

“Que todo lo bueno llegue para ellos”, “Tan bellos felices por los otros”, “Que felicidad las caritas de los chicos”, fueron algunas de las frases que circularon. Las imágenes mostraron cómo, a pesar de las dificultades y la distancia, el orgullo por el talento y la superación de los niños de Katwe unió a toda una comunidad.

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La presentación histórica de The Ghetto Kids junto a Shakira

La final de la Copa del Mundo 2026, disputada el domingo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey entre las selecciones de España y Argentina, quedó marcada por un espectáculo de medio tiempo sin precedentes.

El video de los niños y sus familias viendo a The Ghetto Kids en una pequeña pantalla se viralizó en redes sociales y generó mensajes de admiración - crédito Reuters
El video de los niños y sus familias viendo a The Ghetto Kids en una pequeña pantalla se viralizó en redes sociales y generó mensajes de admiración - crédito Reuters

Shakira lideró un show de 12 minutos en el que participaron artistas como Madonna, Justin Bieber, BTS y Coldplay, además de los niños ugandeses de The Ghetto Kids. La actuación extendió el descanso habitual del partido, permitiendo que miles de millones de televidentes presenciaran la fusión de música, danza y mensajes de inclusión social.

El momento más emotivo de la presentación llegó cuando la artista barranquillera, al finalizar su número, abrazó a varios de los niños del grupo de Uganda. La intérprete de Dai Dai compartió en sus redes sociales que ese gesto fue el instante que más la conmovió durante el evento: “Este abrazo me hizo el día entero”, publicó la cantante, quien ha impulsado iniciativas para la educación infantil y la integración cultural.

De Uganda para el mundo: la historia de superación de The Ghetto Kids

El grupo Triplets Ghetto Kids surgió en 2014 en Katwe, un barrio marginado de Kampala, capital de Uganda. Bajo el liderazgo de Dauda Kavuma, profesor de matemáticas y músico, la agrupación nació como un proyecto para brindar refugio, educación y oportunidades artísticas a niños huérfanos o en situación vulnerable.

Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Shakira
La final de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina incluyó en el estadio MetLife un show de medio tiempo con Shakira y The Ghetto Kids - crédito AFP

Según detalló BBC, el grupo se hizo conocido tras la publicación de un video bailando al ritmo de Sitya loss, y alcanzó proyección internacional en 2016 tras su participación en el programa Britain’s got talent.

La Ghetto Kids Foundation ha proporcionado alimentación, atención médica y educación a decenas de menores en Uganda, convirtiéndose en un referente de integración social a través del arte. El salto al escenario mundial se consolidó cuando Shakira invitó a los niños a formar parte del show de la final tras verlos bailar su canción Dai Dai, himno de la Copa del Mundo 2026.

Cabe mencionar que, el espectáculo del medio tiempo, organizado por la FIFA y la fundación Global Citizen, tuvo como objetivo recaudar fondos para promover el acceso al deporte en niños desfavorecidos.

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