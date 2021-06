Carmen Villalobos habla de los síntomas que ha tenido Sebastián Caicedo, tras contagiarse de covid-19

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo. Foto: Instagram @sebastiancaicedo

En los últimos días el actor bogotano Sebastián Caicedo confirmó en sus redes sociales que se encuentra aislado de sus seres queridos debido a que se contagió de covid-19. El famoso colombiano ha estado muy activo en sus redes sociales, especialmente en Twitter, donde ha estado reaccionando a los partidos de la Selección Colombia, a las recientes manifestaciones y, además, recomendando a sus seguidores que se sigan cuidando de la enfermedad.

Caicedo ha señalado que además del dolor que le ha causado la enfermedad, también ha sido difícil para él estar alejado de su esposa, la también actriz colombiana Carmen Villalobos, y sus hijos caninos. También ha dicho que no sabe cómo se contagio, “no sé cómo fue, solo les puedo decir que no se descuiden un solo segundo, creemos que nos cuidamos y no es así”.

Sobre los síntomas del actor con la enfermedad no se sabía mucho al respecto, hasta hace unas horas que la actriz Carmen Villalobos realizó unas historias en su cuenta oficial de Instagram, donde reveló el estado de salud actual de su pareja, dijo que “ha estado muy regular”.

La colombiana que actualmente aparece en la nueva versión de ‘Café, con aroma de mujer’, reveló que Caicedo ha estado regular desde el pasado domingo. “Afortunadamente su parte respiratoria no se ha visto comprometida, pero sí ha tenido muchos escalofríos, le duele muchos el cuerpo”, explicó.

A pesar de esto, la actriz resaltó que su pareja es “un hombre muy fuerte, demasiado fuerte, para que Sebastián diga que le duele algo es porque de verdad le está doliendo”. Villalobos confirmó que Sebastián se encuentra aislado y cuidándose mientras se recupera de la enfermedad.

“Está con todos los medicamentos que los médicos le enviaron, con todos los remedios de todos nuestros amigos que le han mandado mil recetas para subir defensas”, además, la actriz afirmó que se ha realizado dos pruebas desde que su pareja está contagiado y que ambas han dado negativo.

Por su parte, Sebastián Caicedo publicó en su perfil oficial de Instagram, donde tiene 3,5 millones de seguidores, una imagen en la que envía un agradecimiento a todos sus seguidores y amigos por enviarle mensajes de apoyo en este momento.

“Hoy más que nunca de la mano de Dios. Gracias a todos por sus mensajes de cariño y aliento, me acompañan y me reconfortan muchísimo, los quiero mucho!!Vamos a salir de esto muy pronto!”, se lee en la publicación del actor que ya supera los 60 mil me gusta.

Recientemente, la pareja de famosos tuvo que desmentir los rumores de que se habían separado, los cuales surgieron luego de que ambos dejaran de publicar contenido juntos. A través de sus redes sociales, el actor bogotano mostró que, después de dos meses de estar alejado de su esposa, por fin pudo reencontrarse con ella. A su vez, Villalobos mencionó que la gente estaba cuestionándolos sobre si se habían separado. Y, según parece ser fue por motivos laborales que no pudieron verse durante este tiempo.

“Dicen que, si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Dos meses sin vernos”, expresó en primer lugar Caicedo en el video.

Carmen Villalobos agregó: “La gente dizque: “Están separados”, “¿por qué no están juntos?”, “pero, ¿qué pasó?” … que hablen, no frieguen”.

Luego Caicedo concluyó: “Hay que trabajar, hay que hacer sacrificios, pero aquí está la recompensa”, posteriormente se abrazaron y besaron demostrando que continúan igual de enamorados que siempre.Del mismo modo, el actor publicó una galería de imágenes junto a Carmen y escribió: “Pasa el tiempo y este amor es más fuerte. Te amo amor mío, eres mi vida”.

Es de recordar que, la pareja de actores se casó en 2019 luego de tener una relación sentimental por más de diez años.

