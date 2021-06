Mujer escolta denunció que fue abusada sexualmente por un compañero, y que su protegida, una defensora de DD.HH, no le creyó

Mujer escolta denunció que fue abusada sexualmente por un compañero y que su protegida, Mayerlis Angarita, una defensora de DD.HH, no le creyó. EFE/Pablo Rodríguez.

Una mujer, cuyo nombre se reserva en los medios de comunicación nacionales por su seguridad, y bajo su propia solicitud, denunció que fue abusada sexualmente por uno de sus compañeros. Ella es escolta, y trabaja para la Unidad. Nacional de Protección, al igual que el hombre al que señala como su abusador, identificado como Iván Escorcia Cortés. La mujer denunció los hechos a su protegida, una defensora de los derechos humanos llamada Mayerlis Angarita, pero, según la víctima, ella no le creyó.

El caso de la mujer, que de hecho ya reposa en la Fiscalía General de la Nación para su respectiva investigación, se dio, según su relato, el pasado 30 de marzo. Ese día había terminado su jornada laboral, y se encontraba descansando en la habitación del sitio en el que se estaba alojando con sus demás compañeros, un lugar denominado ‘La Fortaleza’, en el municipio de San Juan Nepomuceno, en el departamento de Bolívar.

“Él acostumbraba a ingresar a la habitación, estuviera dormida o no, para bañarse y se abría la toalla para mostrar los genitales”, relató la víctima , en testimonios recopilados por el portal Zona Cero.

En una de esas incómodas situaciones, el hombre, como acostumbraba, entró al cuarto de la mujer para bañarse, alrededor de las 10:00 p.m. Según le contó a ese portal informativo, “se quitó toda la ropa, yo estaba con la cabeza agachada, se fue a bañar y vino a la pieza en toalla y yo me quedé acostada boca abajo. Yo tenía un short blanco puesto y una blusa. Y recuerdo que me volteó boca arriba y me cogió de los brazos fuertemente y me violó (...) no sé cuánto tiempo pasó, y yo no grité porque pensé que si ellos salían a ver lo que pasaba se iban a dar cuenta de lo que Iván me había hecho, y como ellos estaban armados podía suceder una tragedia”.

Mayerlis Angarita

La mujer decidió denunciar los hechos con Mayerlis, su protegida, quien, aseguró la víctima, suele abanderarse de la protección de los derechos de la mujer en sus iniciativas como defensora de los derechos humanos pero que, cuando ella le contó, no le creyó su historia. “Decidió no brindarme el apoyo, sino a su hombre de confianza, del cual yo fui víctima de violencia sexual. Ya que ella no creía que una mujer de 40 años pudiera ser violentada y mucho menos si estaba armada”, describió la escolta.

Mayerlis Angarita, recordó su ahora exescolta, se convirtió en la ganadora del Premio Internacional Mujer Coraje, por defender a mujer víctimas de la violencia del conflicto en el país, reconocimiento que le fue entregado por el secretario de Estado de Estados Unidos, el pasado 8 de marzo.

“Hasta el momento no he tenido más reportes de la Fiscalía frente a la investigación del caso. Yo he recibido apoyo al 100% de la empresa contratista para la que trabajo. La denuncia es contra los dos, tanto mi agresor como a mi exprotegida”, expresa la mujer. Mayerlis Angarita Robles, es una reconocida líder de los Montes de María y fundadora de “Narrar para Vivir” y de “La Pequeña Gigante”, en su lucha por las víctimas de la violencia.

La mujer asegura que su relación con Iván, su abusador, era incómoda desde antes. El hombre hacía comentarios de su cuerpo con otros compañeros, e incluso se acercaba a ella, recurrentemente, para intentar besarla o tocarla. “cuando yo estaba de espaldas él hacía muecas con respecto a mi trasero (...) durante ese recorrido trataba de acercarse a mí, me trataba de besar. Yo me bajé varias veces del carro”.

Explicó que el hombre la amenazaba, y que le decía que se iba a quedar sin trabajo por que él tenía alta influencia sobre Mayerlis Angarita Robles, quien no le creería si le contaba.

Mayerlis Angarita Robles, de acuerdo con la víctima, defiende a otras mujeres, pero no hizo lo mismo con ella, sin embargo, aseguró que la empresa, la UNP, la ha apoyado en todo el proceso, “tengo temor, sufro pesadillas porque no han ordenado su captura. Tengo mucha ansiedad, no sé cómo manejar este asunto. Tengo mucha vergüenza de lo que me está pasando”, concluyó.





