Desafío The Box: en Beta critican fuertemente a Melissa y en Alpha a Camila y Paola

Cami, Meli y Paola, participantes de Desafío The Box. Foto: Caracol Televisión

Al reorganizarse los equipos Alpha y Beta – las únicas casas sobrevivientes -, como era de esperarse, los participantes se empezaron a contar varias cosas que habían pasado en sus anteriores equipos y fue así como en Alpha se sorprendieron con la supuesta alianza entre Paola (ex Alpha), Camila (Beta) y Karen (ex Omega).

Ahora, en el capítulo de este miércoles 16 de junio los competidores empezaron a desahogarse sobre lo que pensaban principalmente de Paola Solano y Camila Ospina Muñoz (Cami), ambas de Beta, además de Melissa Chalare Rengifo (Meli), ex Omega que ahora está en Alpha.

Por ejemplo, en Alpha Sonia Manjarrés, una ex Beta, demostró lo aparentemente decepcionada que se sentía de su expcompañera de equipo, Camila. “Me doy cuenta de todo lo que ustedes me han dicho de ella. Cuando Andrea preguntó que cómo se sentían con los compañeros (después de la reorganización) entones ella hizo un comentario: - súper bien, era algo que necesitaba Beta – como quien dice Sonia y Sofi…”, en ese momento Tiffi agregó: “eran el hueco, algo así” y Sonia concluyó: “Sí, ella era la más fuerte (…) muestra una cara y por detrás está dando otra cara”, les expresó a sus nuevos compañeros de equipo.

Posteriormente, Sonia resaltó que de no haberse ido del equipo no se habría enterado de quién supuestamente era en realidad Camila. “Yo sé que ella es una persona muy competitiva. Esto no se trata solo de eso, de pasar por encima de las personas y ella nunca nos dijo a nosotras nada. Es que, si no me hubiera ido de Beta, creo que nunca me doy cuenta”.

Luego Melissa comentó que le había revelado a Madrid – ex Omega que ahora está en Beta – que Paola – cuando estaba en Alpha – la había sentenciado para el ‘Desafío a muerte’ en el que la paisa quedó eliminada, sin embargo, tras el retiro de Sofía de la competencia por lesión, regresó al programa como su reemplazo en Beta.

El hecho de que Meli le hubiera dicho esto a Madrid no les gustó para nada a Karen Bayona (ex Omega que ahora está en Beta) ni a Paola.

De este modo, Karen les dijo a sus compañeras: “Llegó Meli y se le acercó a Madrid y le dijo: - ¿Adivine quién votó por usted para que la sentenciaran? Paola – como diciendo que Paola votó por usted y eso que es Omega (el primer equipo al que perteneció Paola) – como para generar aquí roces y peleas entre ellas (…) me pareció una víbora, mala. Pa’ tratar de generar acá controversia o incomodidades, puros roces, qué mala (…) se ve que el corazón lo tiene bien podrido (…) yo por eso nunca le tuve confianza”.

Por su parte, Ángela González Riascos, de Alpha, resaltó el hecho de que supuestamente Paola – cuando estaba en el equipo violeta – “le estaba dando indicaciones mal” con el aparente objetivo de hacerla perder en el último ‘Desafío a muerte’ al que fue la oriunda de Pasto.

“¿Sabes qué creo yo? que Paola es muy conveniente, ella está donde le conviene”, comentó Meli.

Participantes que irán al próximo Desafío a Muerte

En la primera prueba de este ciclo, el ‘Desafío de sentencia y hambre’, fue el quipo Alpha quien salió victorioso y sentenció para el ‘Desafío a muerte’ a Juan Manuel Gil de Beta.

Sin embargo, el equipo violeta perdió las tres pruebas siguientes, por lo tanto, tres integrantes de su equipo también se jugarán su cupo en el reality en la mencionada prueba de eliminación. De este modo, quienes tienen el temido chaleco de la sentencia en Alpha son: Olímpico, Melissa y Ángela.

Entonces, dos competidores (hombre y mujer) saldrán del programa y otros dos competidores (hombre y mujer) continuarán.

En el capítulo de este jueves 17 de junio se sabrá quiénes son los deportistas que deberán dejar atrás ‘Desafío The Box’.

