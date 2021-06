Omar Murillo y Koral Costa revelan lo que más les gustó del otro

Omar Murillo y Koral Costa. Foto: Instagram @bola8actor

El actor Omar Murillo y su esposa, Koral Costa, han logrado construir una sólida relación de aproximadamente 15 años en la que parecen ser el uno para el otro. Y, recientemente la pareja de caleños reveló lo que más les gustó del otro.

En entrevista durante un Instagram Live con La Red, la pareja fue interrogada al respecto y Omar Murillo contestó: “Me gustó su personalidad, su forma de ser, es muy descomplicada, además es demasiado divertida y para mi una mujer divertida es maravilloso, compenetramos muy bien. Me gusta la forma cómo se viste, la forma cómo se expresa (…) y siempre ha sido la misma, entonces eso me encanta de mi bebé”.

Por su lado, Koral Costa demostró que, sin lugar a dudas, el actor es su media naranja. “Yo creo que Omar es mi complemento perfecto, creo que no encajaría con otra persona. Él entiende mis mensajes subliminales, él me entiende cuando estoy aburrida, triste, cuando estoy muy feliz (…) él es como mi segundo papá, el con solo verme sonreír ya sabe si estoy sonriendo de verdad o no. De Omar me encanta que es un hombre descomplicado como yo”.

Desde que se conocieron los caleños tuvieron un flechazo inmediato. De hecho, se unieron en matrimonio poco después de conocerse y, en entrevista en 2019 para Bravissimo de City TV Koral Costa contó una divertida anécdota de su matrimonio por lo civil. “Nosotros nos fuimos para Chapinero y dijimos – Bueno, aquí está la notaría, por qué no nos metemos a la notaría, buscamos un testigo y nos casamos de una - y así fue”.

Agregó que el testigo de su boda fue “un señor x”.

Un poco de la carrera de Koral Costa

La caleña ha incursionado en la música en géneros como la salsa. Algunas de sus canciones son: ‘Así de fácil’ y colaboró con Bryfe en ‘Muévelo’.

También ha destacado como influenciadora. Hasta el momento tiene más de 248 mil seguidores.

Un poco de la carrera de Omar Murillo

El caleño ha actuado tanto en televisión como en cine. En este primer campo algunas de sus telenovelas más populares son: ‘Sin senos no hay paraíso’ (2008), ‘El man es Germán’ (en todas las temporadas), ‘La selección’ (2013), ‘Nadie me quita lo bailao’ (2018), entre otras.

En la pantalla grande ha participado en cintas como ‘Embarazada por obra y gracia’, estrenada en 2019 con Fernando Ayllón como director.

Por otro lado, mostró su talento como cocinero en MasterChef Celebrity Colombia en su versión de 2018. Actualmente está al aire una nueva temporada del programa, emitida por el Canal RCN y que también cuenta con celebridades como participantes.

Este 2021 las celebridades colombianas que participan en el programa de telerrealidad son: Viña Machado, Liss Pereira, Catalina Maya, Gregorio Pernía, Francy (primera eliminada), Mario Espitia, Frank Martínez, Freddy Beltrán, Marbelle, Lucho Díaz, Julio Sánchez Cóccaro, Pity Camacho, Diego Camargo, Lorna Cepeda (segunda eliminada), Carla Giraldo, Endry Cardeño y Ana María Estupiñán.

Además de la ex Miss Universo venezolana, Alicia Machado, el actor español Emmanuel Esparza y el actor y presentador venezolano, Ernesto Calzadilla. Estos dos últimos famosos han trabajado en la televisión colombiana.

