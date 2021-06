“No, no estamos invitando al Comité del Paro a nada”: Emilio Archila

Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, fue escogido para liderar los diálogos del Gobierno con las partes protagonistas del paro nacional. Foto: Colprensa

El consejero presidencial para la Estabilización y Normalización, Emilio Archila, descartó este martes invitar nuevamente al Comité del Paro a una mesa de diálogo, luego que las centrales sindicales anunciaran la suspensión de las conversaciones con el Gobierno nacional desde el pasado 6 de junio.

El líder negociador del Gobierno de Iván Duque aseguró que el Comité del Paro se levantó de manera sorpresiva del espacio de negociación cuando el Ejecutivo contaba con una propuesta de metodología para trabajar alrededor del Pliego de Emergencia presentado por las 11 centrales sindicales.

“No, no estamos invitando al Comité Nacional del Paro a nada. Nosotros hemos tenido toda la disposición, veníamos trabajando con ellos, lo mismo que lo hemos estado haciendo con tantos otros frentes. Dimos todas las garantías. Ellos han tomaron su decisión unilateral de suspender la interlocución con nosotros, ahora vemos que están pensando en tomar acciones distintas. Así que no hay ninguna necesidad que nosotros los invitemos”, indicó Emilio Archila.

Este anuncio lo ofreció el funcionario luego que se conociera que el Comité del Paro cambiaba su estrategia para continuar con el paro nacional, que inició el pasado 28 de abril, sin grandes movilizaciones en el país y no volvería a la mesa de conversaciones hasta que no se cumplieran ciertas condiciones.

A la vez que anunciaron que presentarían una serie de iniciativas ante el Congreso de la República, con base en el preacuerdo a la protesta pacífica, y que propondrían una serie de proyectos de ley que recojan los mínimos establecidos en el Pliego de Emergencia.

“Lo único que no podemos hacer nosotros, ni con ellos ni con nadie es hablar solos. Luego las intenciones que ellos tengan, las ideas que tengan, eso le corresponde expresarlos a ellos. En lo que tiene que ver con nosotros, bienvenidos, que se entienda que se descubra que Colombia es una democracia, que el Congreso de la República es la instancia en la que se tienen que presentar los proyectos de Ley”, indicó el consejero.

Por otra parte, señaló que ninguno de los temas establecidos en el Pliego de Emergencias ha dejado de contar con avances durante los últimos tres años, así que celebró las propuestas presentadas ante el Congreso y el fortalecimiento que sumarán a esos avances.

A su vez, Emilio Archila señaló que la intención del Gobierno es continuar en los diálogos con otros sectores que no se encuentran representados por el Comité de Paro y que han expresado sus reclamos durante las cerca de 50 jornadas de movilizaciones sociales en el país.

/ Captura de pantalla

Comité del Paro aclaró sus exigencias para volver a la mesa de diálogo con el Gobierno nacional

Si bien es cierto que el Comité del Paro que ha encabezado las negociaciones con el Gobierno en el marco del paro nacional que se desarrolla en el país desde el pasado 28 de abril decidió declarar un alto las manifestaciones como las conocemos hasta ahora, también lo es el hecho de que ni la protesta ha terminado, ni los diálogos se reanudan. De hecho, la organización conformada por al menos 11 uniones sindicales, advierte que no regresará a la mesa de conversaciones hasta que no se cumplan ciertas condiciones.

Así lo enfatizaron los miembros del comité esta mañana durante una rueda de prensa en la que quedó claro que, al menos por el momento, la prioridad es dejar firmado el preacuerdo que impone garantías sobre la protesta social en Colombia, siendo el documento a aprobar el redactado el pasado 24 de mayo que, valga recordar, para el Gobierno nacional este no es más que un borrador sobre el que se han trabajado varios cambios.

SEGUIR LEYENDO

<br/>