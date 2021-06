James Rodríguez critica a los exjugadores que comentan en medios y Óscar Córdoba le responde: “Yo opino sobre lo que veo en la cancha”

El volante del Everton se quejó de los exjugadores durante un Instagram Live junto a Camilo Zúñiga y Teófilo Gutiérrez. Foto: Archivo

El pasado fin de semana el volante colombiano James Rodríguez realizó un Instagram Live junto a dos de sus excompañeros en la Selección Colombia, Juan Camilo Zúñiga y Teófilo Gutiérrez. Allí expresó su molestia con algunos con algunos exjugadores de la Tricolor tras los comentarios negativos recibidos a través de los medios.

Durante la conversación James dijo: “Ustedes fueron jugadores, no se olviden de eso. Hay que tener códigos. Ellos también jugaron y no creo que la generación anterior estuviera tirándoles duro”. Esto haciendo referencia a los señalamientos que indicaban que no estaba en óptimas condiciones para estar dentro de los convocados por Reinaldo Rueda.

Zúñiga se unió a su compañero y también envió su mensaje. “Nosotros hemos sido muy respetuosos. La prensa va y viene, pero sí hay códigos. A través de un micrófono uno no puede ser tan desleal”, afirmó.

Pero las palabras de James no quedaron ahí, pues añadió que no compartía de decisión del entrenador al dejarlo por fuera de la Copa América, no sin antes enviar otra pulla a los exfutbolistas.

“Ellos pensaron que siempre iban a estar ahí arriba y la generación nuestra, con todo respeto, ya los pasamos”, comentó James.

Sobre su ausencia en la selección, el mediocampista manifestó: “Yo no comparto la decisión del cuerpo técnico, yo estaba bien y para jugar, otra cosa seria es que el entrenador diga tu no me gustas, y listo yo me voy, pero yo quería estar, porque aun cuando no estaba bien en el pasado jugaba bien y rendía”.

Ante esto, Óscar Córdoba, exguardameta del combinado nacional que ahora hace parte de diferentes programas deportivos en los que opina y cuenta sus experiencias en el deporte, respondió vehemente y señaló que ha sido un largo proceso por el que ha tenido que pasar para poder opinar en los medios.

“Me puse corbata. No fue que al otro día de terminar de jugar me dediqué a comentar en medios. Fui panelista en Argentina, donde me dieron la oportunidad, allá se abrió un espacio para que los jugadores comunicáramos nuestras experiencias”, indicó.

El mundialista en 1994 y 1998, y quién además ganó la Copa América en 2001, se refirió específicamente al mensaje de James y confirmó que sí seguiría rompiendo los ‘códigos’.

“¿Qué son los códigos? Si los códigos es hablar de fútbol, y no poder comentar el posicionamiento de un jugador, o la decisión de un técnico, entonces sí estoy quebrando los códigos. Si es eso lo que le molesta, sí estoy quebrándolos”, aseveró.

Después, aclaró su posición. “Yo lo hago desde el respeto. Yo nunca he hablado mal y creo que muchos de mis compañeros nunca se han referido hacia la persona y lo que hacen en su vida personal. Yo siempre hablo en primera persona y desde mis experiencias, no hablo de experiencias de otros. Y cuando opino, opino sobre lo que veo en la cancha, y las decisiones que pueden tomar un técnico, un directivo o un jugador”, concluyó.

Cuadrado salió en defensa de James

El volante de la Juventus Juan Guillermo Cuadrado dejó claro que lo dicho ante cámaras después del juego ante Ecuador no tenía nada que con el goleador de la Copa Mundial Brasil 2014. El ‘panita’ pidió a los periodistas no tergiversar lo que ha expresado porque James, más allá de ser su compañero, es su amigo, por lo que no hablaría en su contra.

“Yo quiero pedirle el favor a los periodistas que realmente no tergiversen las cosas, James Rodríguez más que un compañero es un amigo. Si él vio la entrevista, pudo contextualizar todo. Eso es lo que quería manifestar. Quisiéramos que estuviera acá, pero no es una decisión que tomamos nosotros. Ojalá pueda estar de nuevo acá en esta gran familia, en esta gran Selección”, comentó en su cuenta de Instagram.

