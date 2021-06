El ‘vainazo’ de Carlos Antonio Vélez a James Rodríguez tras la victoria de Colombia

Imágenes tomadas de: captura de pantalla WinSports | Instagram @JamesRodriguez10

El tema de James Rodríguez y la Selección Colombia continúa en el centro del debate, luego de la victoria que obtuvo el combinado nacional ante el seleccionado de Ecuador en su debut por la Copa América 2021.

En ese sentido, Carlos Antonio Vélez aprovechó la transmisión de la cual participó en el canal WinSports, para referirse a un jugador cuya ausencia le estaría haciendo bien a los dirigidos por el técnico Fernando Rueda, pues sugiere que así lo demuestran las declaraciones emitidas por algunos jugadores luego de terminar el compromiso.

“Me encantó lo que dijeron los jugadores. Entrevistaron a tres de la Selección Colombia y todos dijeron: ‘En esta selección todos somos iguales’”, comentó el periodista deportivo.

Juan Guillermo Cuadrado y Edwin Cardona son esos futbolistas a los que hace referencia Vélez, puesto que ambos concordaron en destacar la unión del plantel durante la concentración previa a los recientes compromisos disputados, y advirtieron que “nadie es más que la Selección”.

⚽🌎 <<Me encantó lo que dijeron los jugadores, entrevistaron tres jugadores y los tres dijeron “en esta selección todos somos iguales”, eso es un mensaje>>, @velezfutbol#PlanetaFútbol pic.twitter.com/Bk9EYlqeoH — Win Sports Tv 💪🏠 (@WinSportsTV) June 14, 2021

A pesar de que el experimentado comentarista de 67 años no nombró directamente a James Rodríguez, se especula que sus palabras son una pulla directa hacia el volante del Everton, contra quien también arremetió este sábado por las explosivas declaraciones que emitió contra el técnico Rueda y su decisión de sacarlo de la convocatoria.

De acuerdo con Carlos Antonio, lo dicho por James Rodríguez en una transmisión de redes sociales con Teófilo Gutiérrez, es algo que no le hace bien a la Selección Colombia y, por el contrario, llama a la división en un momento en el que se busca una estabilidad deportiva con un proyecto que apenas comienza.

“Esas declaraciones dividen, incomodan y crean escozor, esa no es vía para un reclamo, uno busca a la persona y lo que tenga que decir se lo dice en la cara ¿Cómo así que deben respetar al jugador? Pues al técnico también”, señaló.

Vélez también argumentó que los problemas del deportista cucuteño con sus entrenadores no son un tema nuevo y recordó los nombres de aquellos técnicos que, por una u otra razón, han terminado en conflicto con él y por eso lo dejan de lado en sus plantillas. “Entró el sexto para la colección de James: tuvo problemas con Claudio Ranieri, ‘Rafa’ Benítez, Zinedine Zidane, Nico Kovac, Carlos Queiroz y, ahora, Reinaldo Rueda. Con tanto inconveniente se puede entender que el problema no es el patrón sino uno”, advirtió en el programa ‘Planeta fútbol’.

Pero James Rodríguez no es el único personaje sobre el que Carlos Antonio Vélez se refirió en días recientes por temas de la Selección Colombia, pues no se guardó nada en contra del caricaturista conocido como ‘Matador’ y las críticas que este hace a todos aquellos que apoyan a la Selección Colombia en medio del paro nacional.

“Se quedaron con las ganas los que en Colombia querían utilizar políticamente a la selección. Y dizque haciéndole barra a Perú, que perdiera Colombia. Que porque la selección no se había puesto del lado de los del paro como si Colombia o la selección tuviera que matricularse con un sector pequeño del país, o grande. Dígalo como quiera”, dijo el controvertido manizaleño.

Además, afirmó que la ‘Tricolor’ actúa en representación de todos los colombianos sin discriminar sector. “Esa selección no es política, no se politiza. Respétenla. En segundo lugar, es la selección de todos. De los que paran y no paran. No pueden obligarla a que represente a un sector de la población. No, ellos representan a todo el mundo”, concluyó Vélez.