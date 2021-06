Adriana Lucía lanzó una canción en homenaje a las victimas del Paro Nacional

Colombian singer Adriana Lucia attends a protest march combined with concerts as a national strike continues in Bogota in Medellin, Colombia December 22, 2019. REUTERS/David Estrada

Adriana Lucía, ha sido una de las artistas colombianas que más se ha manifestado a favor del Paro Nacional y en apoyo a los manifestantes. La cantante ha dejado en claro sus posturas en sus redes sociales y hasta ha salido ha cantar en el marco de la protesta que se ha llevado acabo desde el 28 de abril del 2021 y que hoy cumple más de 40 días. Debido a la situación que atraviesa el país, en estos días la artista saco su nuevo sencillo titulado “No hay una vida que no nos duela”, una canción en homenaje a todas las víctimas del Paro Nacional que viene acompañada de un videoclip con emotivas imágenes de lo hasta ahora ocurrido.

En el marco del paro nacional se han registrado múltiples violaciones a los derechos humanos y aunque las cifras varían de una organización e institución a otra, lo cierto, es que se ha registrado muertos, heridos, desaparecidos, personas que han perdido sus ojos, denuncias por violencia sexual entre otras situaciones de violencia por lo que la artista decidió mediante su nuevo sencillo seguir visibilizando la situación que vive hoy Colombia.

El video clip comienza con un agradecimiento a las personas que han registrado día a día el paro pues muchas de las imagenes son la recopilación del trabajo de diferentes personas alrededor de Colombia. Se ven zonas de Bogotá, Cali, Medellín, además, de las múltiples expresiones de arte como los murales, las batucadas, las danzas entre otros.

“Esta pieza de memoria colectiva se construye gracias a la mirada de artistas audiovisuales que están registrando lo que sucede en las calles de Colombia desde el 28 de abril del 2021″, se lee en la primera parte del video.

Por su parte el mensaje que quiere compartir la artista a ritmo de sonidos colombianos y ritmos de pop, hace alusión a la primera línea, que ha sido conocida por ser un símbolo de resistencia en las protestas, donde sus miembros señalan, que es creada con el fin de proteger a los manifestantes del abuso policial. Además, en la letra hace referencia a la empatía y a la libertad como forma de transformación social.

No hay una vida de que no nos duela, nuevo sencillo de Adriana Lucía

En días pasados y como resultado de su gran activismo Adriana Lucía fue invitada por el presidente Iván Duque y por el ex comisionado para la paz Miguel Ceballos, a dialogar sobre la situación que atraviesa el país y buscar soluciones, sin embargo, su respuesta fue contundente y aseguró que no ocupará un lugar que no le pertenece.

“Hay comunidades que llevan años intentando ser escuchados y no seré yo quien ocupe ese lugar que no me corresponde. Hay muchas madres llorando a sus hijos, hay muchas madres buscando a sus hijos y no es justo porque esos hijos salieron a reclamar sus derechos y fueron reprimidos de manera violenta”, dijo Adriana Lucía en una declaración publicada en su cuenta de Twitter.

En esa misma respuesta la cantante hizo referencia a la situación de la capital valle caucana y señaló: “Cali y Colombia no necesitan que se les demuestre quién es el que manda, necesita que se demuestre quién la ama de verdad. (..) Las balas, el terror, nunca nos ha llevado a nada bueno y ya fue suficiente, merecemos una nueva historia”.





