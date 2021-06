“Tu opinión es tan falsa como los cuadritos de Mr. Black”: Carlos Giraldo a Mary Méndez

Fotos tomadas de Instagram @MaryMendez55 y @GiriOfical1

‘La red’ es uno de los programas de chismes que mayor vigencia ha tenido dentro de la televisión nacional, pues desde su primera emisión en noviembre de 2011, no ha cesado de transmitir cada fin de semana los más desconocidos e íntimos secretos de todos aquellos personajes que hacen parte de la esfera pública colombiana.

De hecho, en el capítulo de este sábado ocurrió una situación bastante particular que sorprendió a los espectadores del magazín, cuando tres de sus presentadores tuvieron un fuerte cruce de comentarios mientras se concluía una entrevista con el cantante de champeta conocido como Mr. Black, en la que admitió haberse practicado una operación estética.

El incómodo momento ocurrió cuando Mary Méndez comentaba el procedimiento quirúrgico por el cual pasó el artista para definir su abdomen, pues argumentó que le había quedado muy bien y no debía hacer caso a la polémica que desató la cirugía entre sus seguidores, pues él admitió que quiso pasar por el quirófano porque no se sentía atractivo y quería modificar algunas cosas de su cuerpo.

“¿A ti quién te ha dicho que eres maluco?, si tú eres la cosa más linda del mundo. Hay algo que yo adoro de ti, Mr. Black, y es precisamente eso: la sinceridad ¿Cuántos se atreven a decir que se han hecho un retoque? (...) Ahí él nos lo contó: “mira, yo tenía tal cosa, llegó un cirujano y lo ajustó como con un cincel”, y no anda saliendo a redes sociales a presumir abdomen sin decir de dónde salió. Y te voy a decir otra cosa, me encanta la conexión que logras con tus fans gracias a tu originalidad y verdad”, le dijo al cantante la presentadora que, justo este mismo día, estuvo cumpliendo sus 45 años.

Fue entonces que el reconocido Carlos Giraldo interrumpió en la conversación de su colega y le dijo que no había sinceridad en sus palabras. “Mary, perdóname pero yo creo que tu opinión es tan falsa como los cuadritos de Mr. Black ¡Qué horror!”, comentó el también conductor de ‘La Kalle’ y, de inmediato, obtuvo respuesta de su compañera de set.

“Afortunadamente yo no doy mi opinión para que tú la apruebes, querido. Si quieres enróllala y te la puedes guardar ya sabes dónde”, respondió Mary Méndez. Sin embargo, las críticas en su contra no pararon allí y fue otro de los presentadores, el asesor de moda Juan Carlos Giraldo, quien terminó de arremeter con un comentario en el cual le dijo que “perro que ladra no muerde”.

<b>“</b>Mientes como una perra que ladra echada, porque perro que ladra no muerde y tú Mientes, Mary Méndez”, agregó.

Después de un ir y venir de espinosas palabras, todo concluyó cuando la empresaria samaria reiteró que no le importa la opinión que tengan sobre ella los otros presentadores de ‘La red’. “No me interesa lo que ustedes digan. Yo lo amo”, añadió Méndez.

Vea aquí el cruce de comentarios entre Carlos Giraldo, Juan Carlos Giraldo Muñoz y Mary Méndez por la operación de Mr. Black:

Cabe mencionar que Mary Méndez también fue centro de debate en días recientes, debido a las polémicas declaraciones que hizo sobre el paro nacional, las protestas y los bloqueos que se presentan en varias vías del país, las cuales le causaron una ola de comentarios en su contra.

“Para atrás como el cangrejo. Viendo las muertes y las millonarias pérdidas (económicas) piensa uno: ‘más barata nos hubiera resultado la reforma tributaria’”, fue el mensaje que envió la presentadora a través de su cuenta de Twitter, el cual finalizó con las etiquetas #PaísBruto y #ParoBruto.

Desde entonces, Méndez tiene privada su cuenta y se ha abstenido de volver a hablar sobre esta situación.