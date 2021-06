Si tiene comorbilidades y vive en Bogotá, ya se puede vacunar sin cita previa

El secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, anunció que durante este fin de semana los ciudadanos con comorbilidades priorizados en la plataforma ‘Mi Vacuna’ se podrán aplicar la vacuna contra el covid-19 sin cita previa en los puestos habilitados en la capital.

El secretario detalló que desde el Ministerio de Salud se tomó la decisión de que las personas mayores de 12 años con comorbilidades incluidas en la tercera etapa de vacunación podrán recibir las dosis contra el virus, siempre y cuando se encuentren registradas en el portal web ‘Mi Vacuna’.

“Las personas tiene que aparecer en ‘Mi Vacuna’, porque ante los anuncios del señor ministro es muy probable que las personas digan que este fin de semana se pueden vacunar sin cita previa debido a que tienen alguna condición. Les ruego que previamente se busquen en la plataforma, porque de no haber sido subido su caso, no lo podremos vacunar”, indicó Alejandro Gómez.

Asimismo, sugirió que los ciudadanos que se identifiquen en el portal y asistan a los puntos de vacunación dispuestos en la ciudad, lleven el formulario de autorización, que representa el consentimiento informado y diligenciado, con el fin de facilitar los procesos de aplicación de las dosis.

#ATENCIÓN📢𝐍𝐨 𝐡𝐚𝐛𝐫𝐚́ 𝐩𝐢𝐜𝐨 𝐲 𝐜𝐞́𝐝𝐮𝐥𝐚 para vacunación de mayores de 50 años y personas con comorbilidades priorizadas en Mi Vacuna, que no han sido contactadas por su EPS para vacunarse contra el covid-19. Son 18 los puntos habilitados en Bogotá.

El Distrito ha habilitado 18 puestos de vacunación durante este fin de semana para los ciudadanos priorizados en la tercera etapa y a los mayores de 50 años, con el fin de evitar el colapso de la red hospitalaria y avanzar en el proceso de inmunización.

Para este propósito se levantó la medida de pico y cédula para los ciudadanos priorizados en la plataforma virtual y para los mayores de 50 años que no hayan sido contactados por sus EPS para recibir la primera dosis de la vacuna.

“Por favor vaya y se vacuna, la vacuna es lo que más salva vidas, la propia y la que más cuida a los demás. Hasta ayer estábamos haciendo ese proceso de vacunación por pico y cédula, tratando de que no hubiera aglomeración, pero la verdad no ha habido aglomeración. Así que no habrá pico y cédula para vacunarse en Bogotá”, aseguró la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

De igual manera, la mandataria de la ciudad señaló que uno de cada tres bogotanos, que han parte del 70 % de la población a vacunar, han recibido la primera dosis y cerca de la mitad de los ciudadanos que han recibido la primera dosis han recibido la segunda.

Comorbilidades priorizadas en la tercera fase de vacunación:

Enfermedades hipertensivas

Diabetes

Insuficiencia renal

VIH

Cáncer

Tuberculosis

EPOC

Asma

Obesidad Grado 1, 2 Y 3 (Índice de Masa corporal mayor a 30)

En lista de espera de trasplante de órganos vitales

Post trasplante de órganos vitales.

Enfermedad isquémica aguda del corazón

Insuficiencia cardíaca

Arritmias cardíacas

Enfermedad cerebro vascular

Desórdenes neurológicos

Síndrome de Down

Inmunodeficiencia primaria

Esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastornos de ideas delirantes

Autismo

Trastorno bipolar

Discapacidad intelectual y otros trastornos mentales debidos a lesión disfunción cerebral o a enfermedad somática

Fibrosis Quística

Artritis reumatoide

Lupus Eritematoso Sistémico

Espondilitis Anquilosante

Vasculitis

