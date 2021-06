Camila Jurado, actriz de Pa’ Quererte, habló de la vez que se sintió acosada en televisión

El acoso a las mujeres es un hecho que casi todas las mujeres han padecido de diferentes maneras y en diferentes momentos de su vida, así lo mencionó la joven actriz Camila Jurado en una entrevista con ‘Diva Rebeca’, el personaje creado por el también actor y activista Omar Vásquez.

Camila Jurado es una joven actriz colombiana reconocida, especialmente por sus personajes en la telenovela ‘Pa’ Quererte’ y en la serie ‘Distrito Salvaje’, los cuales coincidencialmente tienen el mismo nombre, ‘Juliana’. Sin embargo, también es conocida porque en sus redes sociales promueve diálogos sobre amor propio y empoderamiento femenino.

En medio de su charla con ‘Diva Rebeca’, ésta le preguntó si en algún momento se había sentido acosada en medio de su trabajo en la industria del entretenimiento. La joven alcanzó a señalar que en una ocasión se sintió incómoda con un técnico de una producción en la que trabajó.

“La verdad me ha tocado trabajar con personas muy lindas. Obviamente uno encuentra, como en todo lado, cosas que les pasan a las mujeres. Más que la industria creo que es la sociedad en general”, empezó diciendo la actriz.

La bogotana no quiso dar muchos detalles, pero señaló que “llegó incluso hasta la tocadita de mano. Yo muchas veces soy muy querida, pero esa tocadita son cosas que te hacen sentir incómoda. Era un técnico”.

Sin embargo, Jurado reveló que esto claramente no solo sucede en la industria del entretenimiento. De hecho, apuntó que desde muy pequeña, antes de desarrollarse, se sintió acosada por hombres muy mayores, pero lo que desarrolló en ella fue una inseguridad y culpa, razón por la que usaba ropa grande para evitar miradas.

“A mí cuando pequeña me gustaba usar ombligueras, pero cuando me comencé a desarrollar, me sentía muy incómoda vistiéndome con escotes porque salía a la calle y sentía acoso de hombres muy grandes, siendo muy chiquita, una niña sin desarrollarse”, mencionó Jurado.

Agregó una importante reflexión sobre el tema y señaló que “es algo que lo han normalizado tanto que a veces uno no se da cuenta y simplemente siente una inconformidad, pero no siente que sea muy ‘grande’ para decir algo. Cualquier cosa que a uno lo haga sentir incómodo es suficiente, no es necesario que sea algo gigante para que lo validen, porque tampoco es algo que se deba validar”.

Ser hija única tampoco ha sido un problema para Camila Jurado, quien siendo tan joven ya se está consolidando como una de las mejores actrices de la televisión colombiana. Compartió que su familia siempre la ha cuidado y dado todo, especialmente el apoyo con todos sus proyectos y anhelos para el futuro. “No crecí en una familia pues la más pudiente del mundo, pero mis papás me dieron a mí absolutamente todo, a mí nunca me ha faltado todo, me han apoyado en cada cosa”, dijo.

A propósito del papel de ‘Juliana Morales’ que interpretó en ‘Pa’ quererte’, con el que personificó el dilema de las madres adolescentes a quienes no les queda más remedio que aplazar algunos de sus sueños para dedicarse a su nuevo rol, ‘Diva Rebeca’ le preguntó a la bogotana si hubiera abortado si, en su caso personal, hubiera quedado embarazada antes de sus 20 años.

Camila respondió que sí, y aseguró que hablar de este tema en concreto le daba miedo, pero que se ha puesto en la tarea de investigar porque considera que es importante.

“Sobre todo con el tema científico, si en realidad este ser siente, no siente. Yo soy una persona muy sensible y cualquier cosa que me parece injusta pues no me parece (...) Sí me parece que una mujer tiene todo el derecho a decidir qué quiere hacer con su vida y a ser mamá cuando ella quiera”, concluyó.

