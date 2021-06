“Estoy muy triste y es momento de parar”, Beta pierde una de sus fichas importantes en el Desafío ‘The Box’

Tomada del Programa en vivo

Ha llegado una nueva etapa en el Desafío ‘The Box’ y los participantes vivieron una noche llena de magia y alegría. El encargado de darle la bienvenida a esta nueva fase fue Carlos Vives, quien a través de un concierto virtual elevó los ánimos de los ‘superhumanos’, interpretando temas como ‘La gota fría’ y su más reciente sencillo ‘Cumbiana’.

Morales se vio bastante emocionado por la participación de Vives en la cena de integración y expresó unas palabras de admiración y agradecimiento para el artista.

“Carlos, eres un símbolo nacional, en Nariño escuchan mucho tu música, hay un tema tuyo que dice ‘cuando uno vuelve al pueblo y estando acá uno piensa mucho en la tierra’ uno representa esa tierra acá en el Desafío, tú eres un símbolo de eso en todo el mundo, te admiramos mucho”, mencionó Morales del nuevo equipo Alpha.

Tomada del Programa en vivo

En medio de canciones y bailes hubo una pregunta que resaltó entre los participantes sobre la opinión que tenía el intérprete de ‘La Tierra del Olvido’ sobre el espíritu guerrero de los colombianos, a lo que Carlos Vives contestó que esa facultad está en la sangre de todos los ciudadanos, hace parte de nuestra historia y en los orígenes de la gente.

Durante la cena de integración de los retadores de este Desafío ‘The Box’, Tiffi se pronunció sobre lo más difícil de participar en esta edición del reality, el estar apartada de su familia y el haber tenido que renunciar a su cabellera roja con la que llegó a la competencia.

Momentos previos a iniciar el ‘Desafío de Sentencia y Hambre’, los integrantes de ambos equipos hablaron de lo vivido el día anterior cuando se llevó a cabo la conformación de los dos equipos que continuarían en competencia y la llegada de nuevos integrantes a las casas de Alpha y Beta.

“Todos los nuevos integrantes si se siente rarísimo, llegó gente que siento que es mucho más efusiva, entonces creo que va a ser un cambio muy bueno para la casa que nos va a tener con la chispa más encendida, Beta es muy tranquilo y quizás esa tranquilidad nos jugaba en contra en las pruebas”, resaltó Cami.

Tomada del Programa en vivo

En esta nueva estructura de la competencia, los desafiantes se enfrentaron a un ‘todo o nada’, comen o no comen, tienen todos los servicios o ninguno, de igual manera con el bienestar; la sentencia se realizó de la siguiente manera: en esta oportunidad la sentencia fue para un hombre y el próximo desafió tendrá a una mujer.

Se enfrentarán dos hombres y dos mujeres portadores del temido chaleco para la competencia de eliminación en el ‘Desafío a Muerte’ enviando a sus casas a un hombre y una mujer por competencia.

Los equipos se enfrentaron en una pista llena de cubos gigantes, en una especie de laberinto, allí estaban escondidos unos balones que los jugadores debieron buscar para llevarlos a una cesta con el logo de cada una de sus casas. En cada ronda se enfrentaron hombres y mujeres, cuerpo a cuerpo, evitando que el contrincante llevara el balón a la cesta indicada.

Durante la competencia se vieron enfrentamientos entre los concursantes, que aprovecharon para desahogar las energías guardadas. Morales, del equipo Alpha, sufrió un fuerte golpe contra una de las barras del ‘Box Rojo’ mientras se enfrentaba a Esteban, saliendo ileso y dejando evidencia de su fuerza con una marca en la estructura.

Tomada del Programa en vivo

Alpha fue el gran vencedor en esta oportunidad con una gran ventaja, 11 puntos frente a 7 que logró Beta, con lo que se llevó todos los beneficios de comida para su casa.

Sofía se despidió de sus compañeros y de la competencia, pues se vio muy afectada durante el enfrentamiento en la pista, se entregó en cuerpo y alma, según indicó ella, y no podía seguir dando ese mensaje a sus pacientes, pues ella hace parte del área de salud y sabe cuándo es momento de hacer un alto en el camino.

Tomada del Programa en vivo

“Estoy triste... quiero que sepan que uno siempre tiene que enfrentarse a sus miedos, me hicieron falta rodillas pero corrí con el alma, competí con mi cabeza con lo que soy... creo que voy a tomar la decisión de parar yo soy del área de la salud, no puedo mostrarle a mis pacientes cómo no hacer las cosas”.

El sentenciado por el equipo Alpha, fue Juan Manuel exintegrante de Omega y nuevo residente de Beta.

