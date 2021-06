Inés María Zabaraín y Jorge Alfredo Vargas, 25 años de una bella historia de amor

Tomada de Instagram @jorgeavargas67

En la fotografía se ve a la pareja sellando con un beso lo que sería una fecha importante para los dos, justo en ese momento en que el padre dice: ‘puede besar a la novia’. Ella luce un vestido blanco con un adorno en su cabello con flores blancas, él, un traje negro y camisa blanca.

En el pie de la imagen, los dos presentadores de noticias firmaron la postal junto a una frase que dice “Hoy hace 25 años comenzamos a escribir esta historia. Gracias por tanto!!! Te amo @jorgeavargas67”.



Asimismo, la pareja puso numerales relacionados con su fecha, entre los que se destacan #bodasdeplata, matrimonio, familia, lausofiypipe y santamarta, donde decidieron celebrar en familia.

En una entrevista al programa de farándula ‘Lo Sé Todo’ del Canal 1, la pareja contó lo que sido su historia de amor, y dejaron ver que siguen igual de enamorados al primer día, demostrando que son una de las parejas más estables de la televisión colombiana.

“25 años de la mano, con Dios como centro de nuestro hogar, con tres hijos maravillosos que es lo mejor de estos 25 años y con fuerzas para otros 25 más”, mencionó Inés María, como parte del secreto para mantener una relación duradera.



Por su parte, Jorge Alfredo Vargas mencionó que el 18 de mayo celebraron sus bodas de plata, esos 25 años de una historia que se comenzó a escribir un poco más atrás, desde que fueron novios y que para él se convirtió en el mejor día de su vida.

“El día que yo me casé se cumplió un sueño, Inés María me acuerdo que entró a la Catedral de Santa Marta, divina, ella es muy linda pero ese día estaba divina”.

Los comunicadores se refirieron al hecho de mantener el hermetismo sobre su relación y la familia, pues al ser figuras públicas su vida privada se convierte en tema de conversación en todos los lugares y ahí radica el éxito de su relación de pareja.

“Uno siempre es quien tiene que poner los límites, tú sabes hasta donde abres las puertas de tu hogar”, mencionó Zabaraín; por su parte, el periodista resaltó las cualidades que tiene su esposa, a quién describió como una mujer pragmática, transparente y de buen corazón, lo que hace que vea las cosas más con la razón que con el corazón como lo hace él.

“Lo importante es mantener una buena relación de comprensión y de complemento, yo soy más de corazón y eso es lo que nos hace un buen complemento el uno para el otro”.

Fruto del amor de los comunicadores nacieron sus hijos Sofía, quien se convirtió en la camarógrafa estrella de Jorge Alfredo cuando presentaba las noticias desde su casa por motivo de la cuarentena estricta; Laura, apasionada por el medio ambiente y Felipe, quien comparte el mismo amor por el equipo de fútbol que sigue su padre.



Los dos estudiaron periodismo en la Universidad Javeriana, pero según comentó en una entrevista con Juan Diego Alvira, a través de una transmisión en vivo en el Instagram del presentador de Noticias Caracol, Inés María confesó que no recuerda a su esposo en esa época.

“Él dice que él sí se acuerda de mí en la universidad, yo iba dos o tres semestres más abajo que Jorge, pero yo no lo recuerdo, ya se lo he dicho de todas las formas: ‘Yo no me acuerdo de ti en la universidad’ comentó entre risas la comunicadora.

