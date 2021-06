Al intentar fugarse de un CAI, dos venezolanos murieron por disparos de un policía en Nariño

En medio de una fuga del CAI Champagnat, murieron dos venezolanos en Ipiales, Nariño. Foto: Nariño Noticias La Original

En la tarde del pasado jueves, 10 de junio, ocurrió un trágico intento de fuga por parte de dos ciudadanos venezolanos al interior de un Comandos de Atención Inmediata (CAI) de la Policía Nacional en Ipiales, Nariño. Se trata del CAI Champagnat, el cual está siendo utilizado como centro de detención transitoria por el hacinamiento en las cárceles del municipio, donde ya han ocurrido huidas de personal detenido.

Según Blu Radio, quienes fallecieron fueron identificados como Maicol Arteaga y Manuel Alejandro Alfonso, ambos venezolanos, quienes se encontrarían recluidos en el CAI por porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes.

De acuerdo con el testimonio entregado a las autoridades, en medio de un motín, un uniformado fue despojado de su arma de dotación. De esta manera, hubo cruce de balas entre un recluso y un agente de la Policía que rescató al que fue atacado en primer lugar. De acuerdo con la emisora, el uniformado que perdió su arma fue herido en una de sus manos y se encuentra recibiendo atención médica.

En medio del confuso hecho, los ciudadanos venezolanos intentaron fugarse, acto que fue frustrado por uno de los uniformados quien, según Caracol Radio, impactó a ambos con un arma de fuego.

“Escuchamos varios disparos, sentimos mucho temor por lo que sucedía, tratamos de refugiarnos; pero cuando todo pasó, nos dimos cuenta de que al parecer se trataba de una fuga”, aseguraron residentes de la zona, según Surnoticias.

Según el coronel Nelson Parrado, comandante de la Policía en Nariño, la reacción del agente se dio para evitar agresiones por parte de los reclusos y para detener a los sujetos en su intento de huida. Además, afirmó que los hechos están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional abrió una investigación disciplinaria para determinar la legalidad del procedimiento.

En febrero de este año, se reportó la fuga de tres reclusos en el CAI del barrio Champagnat, fronterizo con Ecuador. Uno de los tres individuos, quienes habrían sido capturados por presunto delito de homicidio, logró ser recapturada. La situación de seguridad del barrio, en el centro del municipio, se ve afectada por el CAI y se está solicitando su reubicación para no generar malestar entre los vecinos.

Caso de xenofobia en Bogotá

En la noche del sábado 5 de junio en el Carulla de la calle 140 al norte de Bogotá, una vigilante del local comercial increpó a unos ciudadanos venezolanos que salían de realizar una compra. Uno de los extranjeros sacó su celular al ver que la mujer sacó de las bolsas todos los productos que ellos habían comprado con anterioridad.

“Esta es la señorita del Carulla de la 140 revisándonos porque se molesta porque le digo que por qué a los demás clientes no los revisa, solamente a los dos”, sostuvo el hombre. Su acompañante, también venezolano, le respondió a la vigilante que bastante alterada señala que ellos “tienen su historia”, y le dijo que los colombianos también tenían una historia y es relaciona a la droga.

Twitter

“Bueno y si somos drogadictos qué haces aquí, por qué no te devuelves”, dijo la vigilante. El extranjero que ya se molesta por esa respuesta, le recuerda a la mujer que los colombianos también migraron hacia el país vecino años atrás a lo que la mujer responde: “Gracias a Dios no he salido del país, a ir a comer mierd* en otra parte prefiero comerla aquí”, sostuvo.

Luego de revisar y percatarse que los clientes habían pagado todo, dejó todos los productos regados en el carro de mercado y no quiso devolverlos a la bolsa.

SEGUIR LEYENDO: