“No había ni para comer helado”: Memo Orozco habla de la crisis económica en plena pandemia

El argentino Memo Orozco es uno de los humoristas y presentadores más representativos de la televisión colombiana, especialmente por sus divertidos diálogos con los más pequeños en la sección de ‘Sábados Felicitos’ del programa ‘Sábados Felices’, de Caracol Televisión. Incluso, en las redes sociales también ha consolidado un gran número de seguidores a quienes ha encantado con su espontaneidad frente a las cámaras.

Aunque el de Memo Orozco era uno de los rostros infaltables de la televisión en las noches de los fines de semana, el comediante dejó de verse y su constancia en internet también fue disminuyendo. La verdad detrás de esto es que estaba atravesando por un complejo momento en su vida personal del que no muchos supieron.

En entrevista exclusiva con el programas de chismes ‘Lo Sé Todo’ del Canal 1, Memo Orozco reveló detalles de la crisis económica que vivió durante gran parte de 2020, causada principalmente por la pandemia de coronavirus, que en términos generales afectó a la mayoría de los colombianos sin importar la fama y el reconocimiento.

Según contó, a principios del año pasado tenía previstos varios emprendimientos, a los que le invirtió tiempo y recursos. Esto sin contar que meses después sus planes cambiarían radicalmente debido al confinamiento por el virus que se estableció a nivel nacional.

“Teníamos en abril muchos eventos vendidos para el show que yo hago para los niños y las familias y todo se canceló, tocó hasta devolver plata de los clientes que habían anticipado. En enero habíamos arrancado una fábrica de muebles urbanos, compré como 600 tanques, mejor dicho, una bodega, todo lleno. Arrancó muy bien la empresa y resulta que en marzo ya nos encerraron y me quedé encerrado casi seis meses en la empresa”, relató Orozco.

Así las cosas, el humorista admitió que los recursos económicos casi que se fueron acabando en su familia, preocupándose principalmente por sus hijos pequeños, junto a quienes tuvo que limitar algunos gustos pequeños como, por ejemplo, ir a comer un helado.

“Cuatro meses sin comer un helado porque no había plata. Primero no podíamos salir y después había otras prioridades. Pasamos momentos duros, que yo creo fueron tres, cuatro meses que no comíamos helado. Fuimos a esos helados de máquina y eso que cuesta como $3.000, pero fue delicioso, lo disfrutamos... Yo creo que el helado más rico que nos hemos comido fue ese después de un tiempo de encierro”, añadió el presentador de ‘Sábados Felicitos’.

La entrevista dio pie para que Memo Orozco se refiriera a la decepción que le causó no tener la ayuda de quienes creyó sus amigos. Aseguró que a su lado solo estuvieron dos o máximo tres.

“A nosotros nos tocaron muchas cosas, vender de todo, hemos hecho de todo. Tuvimos hasta momentos en que no había muchas cosas para comer, digámoslo así. En estos momentos de pandemia yo creo que es donde se conoce a los amigos. Dos, tres amigos cercanos que nos ayudamos, ellos a mí y yo a ellos”, expresó en ‘Lo Sé Todo’.

Como si fuera poco, no solo la estaba pasando mal por cuenta de la crisis económica, también por la paranoia que le causó el covid-19. Reveló que la mayoría de noches se despertaba solo para comprobar si tenía olor o si le dolía algo. “En muchos momentos uno piensa: me voy a morir”, aseveró.

Fue por este motivo que no dudó en buscar la oportunidad de vacunarse contra el coronavirus y seguir las recomendaciones de su hermano, quien casualmente es médico neumólogo.

“Siempre me lo dijo: Memo, póngase la vacuna, póngase la vacuna. Porque pues no evita que no le dé a uno el coronavirus, pero si le da por lo menos uno tiene una especie de anticuerpo y ya como que lo va a resistir uno y no le va a dar tan duro”, mencionó en la entrevista para Canal 1.

La vida de Memo Orozco finalmente está tomando otro rumbo. El humorista y presentador se dio una segunda oportunidad para creer en sus sueños y dio inicio a un podcast para niños.

“He direccionado a reflexionar un poco más sobre nosotros sobre la vida y a escuchar los niños, porque para un niño todo tiene una salida, una solución y una respuesta. Pero para nosotros es como muy trágico. Entonces terminamos comprando unos análisis bien divertidos, profundos y sobre todo con un mensaje de positivismo”, concluyó.

