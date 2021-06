Los secretos que Andrea Serna confesó sobre el ‘Desafío: the box’

Fotografía original tomada de Instagram: @AndreaSernaFotos

El ‘Desafío: the box’ se ha convertido en uno de los programas más vistos del prime time de la televisión colombiana en la actualidad. Motivo por el cual son miles de personas las que a diario están pendientes sobre los detalles del que consideran como uno de sus reality shows favoritos.

En ese sentido, Andrea Serna (una de sus conductoras) aprovechó la dinámica de preguntas y respuestas que llevó a cabo a través de su cuenta de Instagram este miércoles, para despejar algunas dudas y revelar uno que otro secreto sobre la producción del concurso que, en este 2021, transmite su temporada número 17.

De acuerdo con lo expuesto por la presentadora caldense, el hecho de grabar tantas horas, desde que se levantan hasta que se acuestan los concursantes, es bastante complejo y la edición del material conlleva un arduo trabajo, por lo que contrario a lo que suponían varios de sus seguidores, “no es posible que lo sucedido hoy, por ejemplo, se vea hoy mismo”.

“Si ustedes detallan un capítulo del ‘Desafío: the box’ al aire, notarán que allí está lo que sucede en un día de los desafiantes, está comprimido en un capítulo de poco menos de una hora. Entonces, también supondrán que se requiere un trabajo de posproducción arduo y largo porque es muchísimo, y todo eso hay que tenerlo en un capítulo, por eso no es posible que lo sucedido hoy, por ejemplo, se vea hoy mismo. Nosotros vamos un poquito adelante, por supuesto”, explicó Serna.

También comentó que “sufre en silencio” cuando ve que los y las participantes la pasan mal en medio de las pruebas, pues advierte que no puede demostrar su sentimientos en el programa, ya que su rol allí representa el de una autoridad de máxima exigencia.

“Cuando los desafiantes salen de la competencia siempre les digo que al aire les quedo debiendo mis palabras de admiración por el coraje –y valentía– con el que enfrentan los boxes (centros de pruebas). Cada vez que se caen, golpean, lloran... lo siento y vivo con ellos, sin expresarlo, por el rol que desempeño”, agregó la modelo de 44 años.

En cuanto a cómo ven los concursantes la explicación de las pruebas, teniendo en cuenta que los televidentes lo hacen en video, Andrea Serna asegura que hay un juez que los recibe en los respectivos espacios y les muestra paso a paso cómo deben superarse cada uno de los obstáculos.

“¿Cada palabra o pregunta que haces a los desafiantes la tienes que practicar?”, fue otra de las preguntas que recibió la presentadora del ‘Desafío, the box’, a lo cual contestó: “Alguna vez fui a una conferencia de don Francisco, si mal no estoy, la persona –o una de las personas– que más tiempo ha estado al aire en la televisión hispana. Pues bien, de esa experiencia me quedó una lección: no hay mejor improvisación que la que se prepara. Con eso te digo todo”.

Por último, la profesional en mercadeo y publicidad finalizó su ronda de preguntas y respuestas con un video en el que se observa cómo, de manera poco esperada para muchos, a veces la producción tiene que usar improvisados espacios para grabar las voces del programa.

“Así grabamos los audios en los que se explican las pruebas. Nuestro estudio: un carro”, concluyó Andrea Serna, quien hace poco también informó que se retiró del canal RCN Televisión porque consideró que había cumplido un ciclo allí y era momento de emprender nuevos proyectos.