En video quedó el impresionate accidente de un motero que se estrelló contra un carro mientras explicaba “cómo tomar una curva”: Gobernador de Cundinamarca reveló los detalles

Un motociclista resultó gravemente herido este domingo 14 de junio tras un violento choque frontal con un automóvil que intentaba adelantar en doble línea amarilla, en la vía La Mesa-Mosquera, a la altura del sector La Gran Vía, en Cundinamarca - crédito @PasaenBogota / X

Luego de que en redes sociales se hicieron virales las imágenes del impactante accidente de un hombre que iba a bordo de una motocicleta de alto cilindraje el domingo 14 de junio de 2026, en la vía La Mesa-Mosquera (Cundinamarca), el gobernador del departamento, Jorge Emilio Rey, aclaró detalles luego de que confirmó que, debido a la gravedad de los hechos, el hombre se encuentra internado en un centro médico en Bogotá.

Pero lo que más ha llamado la atención entre los usuarios y ciudadanos en la capital y Cundinamarca es que el mandatario regional aclaró que todo se presentó en medio del rodaje de un video promocional que buscaba generar consciencia sobre los riesgos al adelantar en una curva por carretera.

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El choque frontal se reportó en el sector de La Gran Vía, jurisdicción del municipio de Tena (Cundinamarca), y volvió a poner bajo discusión las maniobras de adelantamiento en carretera y el cumplimiento de las normas de tránsito en tramos con curva y doble línea continua.

Sobre el estado de salud del motociclista (y que manejaba una BMW S1000R), Rey señaló en declaraciones a Bluradio que la víctima del impacto sufrió un politraumatismo y se encuentra internada e el hospital de Kennedy, suroccidente de Bogotá.

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El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, contó detalles del accidente que se reportó en el sector conocido como La Gran Vía - crédito @JorgeEmilioRey/X

En principio, el motociclista “fue valorado en el hospital de La Mesa”, precisó el gobernador Rey, y a raíz de toda la cantidad de sangre que perdió, “significaba que la intervención ortopédica requería de alta especialidad y de soporte de unidad de cuidado intensivo especializada”, y por este motivo fue remitido el paciente a la capital colombiana, aclaró el mandatario que se mantiene a la espera de los próximo reportes sobre su estado de salud.

Sobre el video promocional, Rey explicó: “Lo que entendemos es que pertenecía a un grupo de moteros que en la vía hacían videos de cómo tomar adecuadamente una curva”.

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Pero para infortunio del motero, “venía un vehículo que rebasó la doble línea amarilla de manera imprudente y se genera este desafortunado accidente”, confirmó el gobernador de Cundinamarca.

Frente a la investigación del caso, Rey confirmó que los vehículos involucrados hacen parte de las pesquisas que adelanta el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

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Debido a la gravedad de las lesiones el motociclista fue remitido a un centro médico en Bogotá - crédito @PasaenBogota/X

Además, se precisó por parte del mandatario que “la persona (que conducía el vehículo particular modelo Renault Clio fue) puesta a disposición de el organismo de justicia”, y se detalló que durante el fin de semana del sábado 13, domingo 14 y lunes festivo 15 de junio, se presentaron “25 casos de siniestros viales, en los cuales se reportaron trece lesionados y dos personas fallecidas”.

De acuerdo con la normativa por parte de las autoridades de tránsito y transporte en Colombia, la infracción por adelantar en doble línea amarilla asciende a 1.750.905 pesos, equivalentes a 30 salarios mínimos legales diarios vigentes, precisa el artículo 107 del Código Nacional de Tránsito.

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A su vez, el artículo 73 del Código Nacional de Tránsito prohíbe esa maniobra en curvas, pendientes, intersecciones y tramos con línea separadora continua.

El impacto lanzó al conductor de la motocicleta por los aires y lo dejó a un costado de la carretera. Luego fue atendido y trasladado a un centro asistencial por la gravedad de las lesiones.

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De acuerdo con el medio regional El Informativo Madrid Cundinamarca, a través de su cuenta en Facebook se confirmó que luego del accidente llegaron al punto efectivos de la Policía Nacional de la seccional de Tránsito y Transporte.

El choque entre la BMW S1000R y un automóvil Renault dejó a un motociclista con lesiones graves en la vía La Mesa-Mosquera - crédito @PasaenBogota / X

De igual manera, personal de la concesión Devisab (que cuenta a su cargo con el corredor) llegaron al lugar para atender la emergencia, controlar la movilidad y prestar apoyo a los involucrados, y más de una hora después se logró restablecer el paso vehicular.

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Las autoridades hicieron un llamado a conducir con precaución y a la prudencia, puesto que miles de colombianos viajarán por carretera debido al inicio de la temporada vacacional de mitad de año. Por esta razón se pidió a los diversos actores viales que no excedan los límites de velocidad con el fin de evitar tragedias.