Padre de Lucía Torres, colombiana asesinada en México, hizo dramático llamado para recuperar su cuerpo: “No sé dónde está mi hija”

La familia de Lucía Torres solicita apoyo para repatriar su cuerpo desde México, donde fue asesinada junto a su novio en un ataque armado - crédito Chicharrines Futsal

La familia de Lucía Torres vive momentos de angustia e incertidumbre tras conocer la muerte de la joven bogotana en México. La colombiana fue asesinada junto a su novio mexicano en un ataque armado ocurrido pocos días después de llegar al país norteamericano para pasar una temporada de vacaciones.

Además del dolor por la pérdida, sus familiares enfrentan ahora un complejo proceso para lograr la repatriación de su cuerpo a Colombia. José Torres, padre de la víctima, aseguró que no cuenta con información precisa sobre el lugar donde se encuentra el cadáver y que su situación económica dificulta cualquier gestión relacionada con el traslado.

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“Mi hija está en México, la tienen por allá en una medicina legal, exactamente no sé a dónde”, afirmó el hombre en declaraciones entregadas a Noticias Telemedellín.

Según relató, desde que recibió la noticia de la muerte de Lucía ha intentado comunicarse con diferentes entidades para obtener información sobre el caso, pero hasta ahora no ha logrado establecer con certeza en qué ciudad o dependencia forense permanece el cuerpo.

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Por esta razón, hizo un llamado a las autoridades colombianas y mexicanas para que le ayuden a ubicar a su hija y agilizar los trámites necesarios para que pueda regresar al país.

Un viaje que terminó en tragedia

De acuerdo con el testimonio de José Torres, Lucía había viajado a México con la intención de compartir un mes de vacaciones con su pareja sentimental. El joven mexicano ya la esperaba en ese país y había coordinado su llegada para pasar juntos varias semanas.

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Lucía Torres y su novio mexicano fueron atacados a tiros por hombres que se movilizaban en motocicletas mientras permanecían detenidos en un semáforo - crédito Chicharrines Futsal

Sin embargo, lo que debía ser un viaje de descanso terminó convertido en una tragedia.

“Ella iba un mes de vacaciones allá de paseo y él ya estaba esperándola para recibirla y la recibió y todo”, recordó el padre.

La familia recibió la noticia de la muerte de ambos pocos días después de que Lucía llegara a territorio mexicano. Desde entonces, sus allegados han tratado de reconstruir lo ocurrido y de conocer detalles sobre la investigación.

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El ataque ocurrió en un semáforo

Según la información entregada por el padre de la víctima, la pareja se encontraba movilizándose en un vehículo cuando fueron interceptados por hombres armados.

“De un momento a otro esa misma noche del lunes, parados en un semáforo en el carro que iban, les llegaron dos motos y les dispararon”, relató.

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Las circunstancias exactas del ataque todavía no han sido esclarecidas públicamente. Tampoco se conocen detalles sobre los responsables ni sobre los posibles móviles del crimen.

Las autoridades mexicanas adelantan las investigaciones correspondientes para establecer qué ocurrió y determinar si el ataque estaba dirigido contra alguna de las víctimas o si se trató de otro hecho relacionado con la violencia que afecta varias regiones del país.

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Mientras avanzan las pesquisas, la familia de Lucía permanece a la espera de información oficial que permita esclarecer el caso.

La incertidumbre por el cuerpo de la joven

José Torres, padre de la joven bogotana, asegura que desconoce el lugar exacto donde se encuentra el cuerpo de su hija y pide ayuda para iniciar los trámites de repatriación - crédito Chicharrines Futsal

Uno de los aspectos que más preocupa a los familiares es que aún no tienen claridad sobre el lugar donde permanece el cuerpo de la colombiana.

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José Torres aseguró que la información que ha recibido indica que Lucía estaría en una sede de Medicina Legal en México, pero afirmó que no le han confirmado exactamente en qué ciudad ni cuáles son los procedimientos que debe seguir para reclamar sus restos.

Esta situación ha generado una profunda preocupación entre sus seres queridos, quienes desean trasladar el cuerpo a Colombia para realizar las exequias y despedirla junto a familiares y amigos.

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Dificultades económicas para la repatriación

A la incertidumbre se suma la falta de recursos económicos para asumir los costos del proceso.

El padre de Lucía explicó que trabaja al día y que actualmente atraviesa una situación financiera compleja, por lo que no tiene la capacidad de cubrir fácilmente los gastos que implica una repatriación internacional.

“Yo trabajo diario y mi situación económica es la peor en este momento”, expresó al medio citado.

La repatriación de un cuerpo desde el exterior suele requerir trámites consulares, documentación especial, transporte funerario internacional y diversos procedimientos administrativos que pueden representar costos elevados para las familias.

Familiares de Lucía Torres habilitaron canales de contacto para recibir apoyo económico y orientación que les permita trasladar su cuerpo de regreso a Colombia - crédito Chicharrines Futsal

Por ello, José Torres pidió apoyo institucional y solidaridad para poder traer a su hija de regreso al país.

Mientras tanto, familiares y allegados continúan esperando respuestas sobre el caso y confían en que las autoridades puedan brindar acompañamiento para facilitar el retorno de los restos de la joven bogotana, cuya muerte ha causado conmoción entre quienes la conocían y seguían de cerca su historia.