Colombia

Abelardo de la Espriella sigue sacándole ventaja a Iván Cepeda: tiene 89% de probabilidad de ser el próximo presidente de Colombia según Polymarket

La plataforma internacional de apuestas otorga al abogado una eventual victoria, mientras que Iván Cepeda alcanza apenas el 12%

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Abelardo de la Espriella es el candidato presidencial favorito de las plataformas de apuestas - crédito Cesar Quiroz/REUTERS
Abelardo de la Espriella es el candidato presidencial favorito de las plataformas de apuestas - crédito Cesar Quiroz/REUTERS

El domingo 21 de junio de 2026 se realizará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, con Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda como protagonistas de la contienda final.

Ambos candidatos, representantes de los movimientos Defensores de la Patria y Pacto Histórico, respectivamente, avanzaron luego de imponerse en la primera fase electoral, donde el abogado sacó 10.361.499 (43,74%), frente al senador que obtuvo 9.688.361 (40,90%).

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Por lo anterior, el país definirá quién ocupará la Casa de Nariño tras el cierre del mandato de Gustavo Petro el 7 de agosto.

Las proyecciones más recientes provienen de Polymarket, plataforma internacional de apuestas que analiza escenarios políticos y sociales. Según sus estimaciones, De la Espriella lidera las expectativas con una probabilidad de victoria del 89% frente al 12% que obtiene Cepeda.

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Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputarán la presidencia este domingo 21 de junio - crédito AP Foto
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputarán la presidencia este domingo 21 de junio - crédito AP Foto

Estos porcentajes reflejan la percepción de los usuarios sobre el desenlace de la jornada y consolidan la ventaja del candidato de Defensores de la Patria en la recta final.

El ambiente electoral sigue marcado por la polarización y la atención sobre los movimientos de las campañas. La decisión de los votantes el próximo domingo será determinante para el rumbo político nacional durante los próximos cuatro años, en un contexto de alta expectativa y seguimiento tanto nacional como internacional.

Esto dicen las últimas encuestas sobre la segunda vuelta presidencial entre De la Espriella y Cepeda

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, los sondeos publicados en Colombia durante la última semana han puesto en evidencia la intensidad de la disputa entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quienes concentran la atención del electorado y de los analistas.

Las encuestadoras, AtlasIntel, Guarumo, CNC y Celag Data, difundieron resultados que muestran diferencias tanto en los porcentajes de intención de voto como en la lectura del escenario nacional.

En tres de los estudios divulgados antes de la veda, De la Espriella aparece con ventaja sobre su adversario. El consolidado de Guarumo y Ecoanalítica, compartido por El Tiempo, reportó que el candidato de Defensores de la Patria obtuvo 52,6%, mientras Cepeda alcanzó 45% y el voto en blanco representó 2,4%.

El 21 de junio de 2026, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se disputarán la Presidencia de Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El 21 de junio de 2026, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se disputarán la Presidencia de Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

AtlasIntel, en cifras citadas por Semana, le atribuyó a De la Espriella 52,2% y a Cepeda 44,5%. El Centro Nacional de Consultoría (CNC), en un estudio publicado por Cambio, mostró la diferencia más ajustada, con 48,6% para De la Espriella frente a 44,7% para Cepeda; el voto en blanco subió a 6,7%.

Sin embargo, Celag Data presentó un panorama distinto: la firma ubicó a Cepeda por encima de De la Espriella, con 40,8% frente a 39,7%, cifra que, por ubicarse dentro del margen de error, fue interpretada como empate técnico.

Este reporte también reflejó el porcentaje más alto de voto en blanco, 7,6%, y advirtió sobre el nivel de rechazo que enfrenta De la Espriella: 47,4% de los encuestados indicó que no lo apoyaría, mientras 47,1% señaló que podría votarlo. En el caso de Cepeda, 49,1% declaró que consideraría respaldarlo.

La metodología y los criterios de segmentación explicaron parte de las variaciones entre resultados.

Colombia decidirá entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en una segunda vuelta marcada por el debate fiscal y económico - crédito crédito Luisa González/Lina Gasca/Reuters
Abelardo de la Espriella le sacó ventaja a Iván Cepeda en la primera vuelta presidencial del 31 de mayo - crédito crédito Luisa González/Lina Gasca/Reuters

Guarumo y Ecoanalítica destacaron el descenso del voto en blanco, AtlasIntel mencionó la transferencia de votos desde el sector de Paloma Valencia hacia De la Espriella, y CNC subrayó que la intención de voto de Cepeda quedó por debajo de la aprobación presidencial de Gustavo Petro, que se ubicó en 51,8%.

Las encuestas también evidenciaron divisiones geográficas y demográficas. Según el análisis de AtlasIntel difundido por Semana, De la Espriella mostró solidez en la región central, mientras Cepeda superó a su rival en Bogotá y concentró apoyos entre jóvenes de 18 a 24 años.

Por su parte, Guarumo y Ecoanalítica reportaron una muestra predominada por personas de 26 a 35 años, con mayoritaria participación femenina.

El comportamiento del voto en blanco y la inclinación de los indecisos tras la primera vuelta resultaron determinantes para definir las tendencias, lo que refuerza la incertidumbre y el interés ante la inminente jornada electoral del 21 de junio.

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