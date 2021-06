Dos madres colombianas esperan ser escuchadas por la CIDH

22-11-2020 Colombia.- La CIDH visitará finalmente Colombia entre el 7 y el 9 de junio para verificar las denuncias de vulneraciones de Derechos Humanos durante el paro nacional y la violenta represión de las protestas. El Gobierno del presidente Iván Duque rechazó en un primer momento la visita, pero finalmente la ha aceptado. POLITICA SUDAMÉRICA BOLIVIA ABI

Durante los últimos días se ha cumplido la agenda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su visita a Colombia para verificar las denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos en el marco del Paro nacional que avanza en el país desde el pasado 28 de abril. En medio de estas reuniones, dos madres colombianas están esperando ser escuchadas también por la CIDH.

Una de ellas es Angélica Socha, la madre de Kevin Sebastián Hernández, un joven de 20 años que fue detenido por supuestamente haber participado en la quema del CAI de La Aurora, al sur de Bogotá, cuando estaban varios uniformados en su interior, esto sucedió en medio del desarrollo de actos violentos en horas de la noche. La madre de Hernández se presentó en la más reciente reunión entre la Corte Interamericana y el Gobierno, esperando que escucharan la defensa de su hijo.

“Mi hijo no estaba en el CAI La Aurora, mi hijo no vandalizó el CAI. Me dijeron que las pruebas que había era el señalamiento una persona y unos fotogramas. Estuvimos revisando fotogramas y el señalamiento de esa persona lo desmiente en su totalidad. Mi hijo no estaba en ese lugar”, dijo la mujer en el lugar.

Con un cartel de ‘No más falsos positivos judiciales’ la mujer pidió ayuda pues no tiene los recursos económicos para pagarle un buen abogado a su hijo, quien recientemente había terminado su servicio militar en la Fuerza Aérea y estaba en busca de trabajo. Socha agregó que “la Fiscalía pide una condena de 30 años para un muchacho de 20 años que lo que estaba haciendo era buscando trabajo. Yo les agradezco por favor que el caso de mi hijo no quede en el silencio y simplemente mi hijo muriéndose una cárcel y sus sueños enterrados”.

De la misma manera,también hizo presencia la madre de Dilan Cruz, el joven que murió a finales del 2019 al recibir un impacto de bala por parte de un agente del Esmad en medio del desarrollo de las movilizaciones del Paro nacional de ese año. Jenny Alejandra Medina, progenitora del joven, acudió al lugar a reclamar porque casi dos años después de la muerte de su hijo, sigue pidiendo que se haga justicia en su caso.

“Espero que haya una reforma de la Policía, pero que sea real, que sea verdad. Espero, y ojalá si en las manos estuviera, un desmonte al Esmad, es mi mayor deseo”, señaló la mujer. Además, también se refirió a los manifestantes y dijo que “los jóvenes que salen a protestar por sus derechos no son vándalos”.

Frente a las reuniones que ha mantenido la CIDH, en las últimas horas la comisionada Antonia Urrejola ha explicado que “recibimos registros de toda índole, mantuvimos un diálogo abierto sobre la situación con los entes estatales, entregaron mucha información, pero no estamos en condición de entrar en detalles. Lo fundamental para nosotros en esta visita es poder escuchar a todos los sectores y tener una visión amplia de lo que ha venido ocurriendo en Colombia y a partir de ahí establecer una hoja de ruta de acompañamiento”.

La comisionada Urrejola fue enfática en decir que la CIDH quiere escuchar a todos y a todas y en particular “buscaremos escuchar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas para escuchar su testimonio” y respecto a que el Gobierno y el Comité se hayan parado de la mesa en los diálogos frente al paro, aseguró que, aunque ellos no tienen potestad para opinar sobre ese tema, “a la comisión no le compete pronunciarse al respecto, pero siempre son insistentes en decir que la única forma de garantizar los Derechos Humanos es a través del diálogo”.

Hasta el momento, se conoce que desde las diferentes organizaciones de derechos humanos, se ha solicitado a la CIDH que se incluya dentro de la hoja de ruta cuatro recomendaciones especiales frente al abuso policial y la falta de garantías para quienes se encuentran protestando.

