Colombia buscará ganarle a Argentina y meterse en zona de clasificación

Este martes 8 de junio la selección de Colombia recibirá en el estadio Metropolitano de Barranquilla a la selección de Argentina para disputar la octava fecha de las eliminatorias sudamericanas a Catar 2022. El partido se llevará a cabo a las 6:00 p.m., hora colombiana, y además contará con la presencia de hinchas dentro del estadio. El aforo será del 25%, esto equivale a casi 10.000 espectadores.

La ‘Tricolor’ se encuentra en la sexta casilla en la tabla de posiciones con siete puntos. Por su lado, Argentina se encuentra de segundo con once puntos, cuatro a bajo de Brasil que está de líder con 15 puntos. La selección viene de ganar 3-0 frente a Perú, mientras que Argentina empató 1-1 frente a Chile.

En las primeras jornadas de las eliminatorias, teniendo en cuenta que la quinta y la sexta fecha fueron suspendidas por la pandemia del COVID-19, jornadas que ninguna selección, hasta el momento, ha jugado, Argentina lleva tres partidos ganados, ha empatado dos y tiene cuatro goles a favor. Y, por su lado, el cuadro cafetero ha ganado dos, empatado uno y perdido dos, pero tiene menos dos tantos.

Para el partido de este martes, la selección de Colombia deberá asegurar los tres puntos para empezar a quedar entre los cuatro primeros puestos de la tabla de posiciones y así, sobre las últimas jornadas de eliminatorias, no estar dependiendo de otras selecciones para irse a repechaje o quedar por fuera del Mundial a Catar 2022. Además, deberá mejorar la cifra de los goles a favor.

Ahora, si la ‘Tricolor’ logra llegar a Catar, certamen que se llevará a cabo en diciembre de 2022 dadas las condiciones climáticas, sería el tercer mundial consecutivo en clasificar. Y cabe recordar que Reinaldo Rueda se encuentra dirigiendo por segunda vez a la selección, el primer periodo se dio entre el 2004 y el 2007, donde estuvo, por primera vez, en eliminatorias para clasificar a Alemania 2006.

En las bajas de la selección de Argentina solo hay, se trata del arquero Franco Armani, quien no pudo estar en las dos fechas de eliminatorias tras dar de nuevo positivo para COVID-19. Frente a esto, Lionel Scaloni en una rueda de prensa, previa al partido de hoy, comentó que no estaba satisfecho con la ausencia del principal guardameta.

“Lo de Franco Armani me molesta porque no puede contagiar a nadie. Hoy no podemos contar con él, ni siquiera en el último partido con la Argentina. Él quiere estar con el grupo, es un chico que tanto adentro y afuera de la cancha nos ha dado siempre y eso nos molesta. No sabemos cuándo va a poder estar apto para jugar y que se le vaya el positivo”, dijo el entrenador.

En el caso de las bajas de Colombia, el seleccionado nacional no contará con figuras como James Rodríguez, quien está en recuperación tras unas molestias musculares, Juan Fernando Quintero, que no puedo viajar ya que por parte del Gobierno de China cuenta con unas restricciones de bioseguridad demasiado estrictas, lo que causó que su club no lo prestara a la selección.

Frente a esto, la convocatoria de la selección de Colombia para afrontar la fecha siete y ocho de las Eliminatorias Suramericanas sufrió otras modificaciones que, para suplir los vacíos de Rodríguez y Quintero, Rueda realizó nuevos llamados. El primero, fue la llegada de Edwin Cardona al equipo, quien se encuentra en Boca Juniors, y, la segunda, la de Jaminton Campaz, quien ha sido protagonista de Deportes Tolima durante la Liga BetPlay.

Por último, hay que tener en cuenta que Rueda podría proponer un 4-4-2 y un 4-4-3, ya que suele variar el juego táctico, ya que nos es probable que implemente una línea de 3, teniendo en cuenta que la selección de Colombia se ha destacado por tener buenos laterales. Asimismo, esa alineación del 4-4-2 fue la que le le dio a la tricolor la victoria contra Perú el pasado jueves 3 de junio en Lima.

La posible formación de Colombia

David Ospina; Stefan Medina, Yerry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo; Mateus Uribe, Wilmar Barrios, Gustavo Cuellar; Juan Guillermo Cuadrado, Luis Díaz; Duván Zapata.

La probable formación de Argentina

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Así va la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

1. Brasil: 15 puntos y +12 goles.

2. Argentina: 11 puntos y +4 goles.

3. Ecuador: 9 puntos y +5 goles.

4. Paraguay: 7 puntos y +1 goles.

5. Uruguay: 7 puntos y 0 goles.

6. Colombia: 7 puntos y -2 goles.

7. Chile: 5 puntos y 0 goles.

8. Bolivia: 4 puntos y -5 goles.

9. Venezuela: 3 puntos y -6 goles.

10. Perú: 1 punto y -6 goles.

Partido de Colombia vs. Argentina

Jornada: 8 de la Eliminatoria Sudamericana a Catar 2022.

Fecha: martes 8 de junio.

Hora: 6:00 p.m. (hora de Colombia) | 20:00 de Argentina.

TV: Canal Caracol (Gol Caracol) en Colombia | TV Pública y TyC Sports en Argentina.

