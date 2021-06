A los 57 años, Luly Bossa sigue generando admiración con sus fotos en redes sociales

Luly Bossa en redes sociales.

Luly Bossa recientemente recibió sus 57 años más bella que nunca. Con su espectacular cuerpo, su gran sonrisa, su ánimo por la vida y sus sueños intactos para seguir adelante, la reconocida actriz colombiana se ha convertido en un ejemplo y referente para algunos colombianos luego de superar tantos momentos de dificultad y dolor en su camino.

Su popularidad no solo la ha ganado por sus recordadas actuaciones en producciones como ‘Loquito por ti’, ‘Mentiras perfectas’, ‘La ley del corazón’, ‘Las muñecas de la mafia’ y el actual éxito del Canal RCN ‘Lala’s Spa’. También por su historia con su hijo, Ángelo Bossa, quien padece distrofia muscular y por quien lucha día a día por darle una mejor calidad de vida.

Ahora, Luly Bossa volvió a ganarse el corazón de sus seguidores tras mantenerse activa en medio de la coyuntura que se vive en el país por el paro nacional. Ha utilizado sus redes sociales para expresar sus opiniones, ser la voz de otros y denunciar los casos de abuso de autoridad que se han registrado y que tanta indignación han generado.

Y, así, se unió a algunas de las actrices colombianas que han invitado a los colombianos a inscribir la cédula para las próximas votaciones de una manera muy particular: con sensuales y provocativas fotos.

Luz Helena Bossa Brieva, el cual es su verdadero nombre aunque no le guste, publicó una foto en su cuenta de Instagram que le robó el aliento a más de uno. Con el mensaje “¿Ya inscribieron la cédula?”, la actriz de ‘Lala’s Spa’, apareció sentada en una cama, de espaldas, sin nada de ropa y solo tapándose con una sábana blanca.

Los usuarios no se hicieron esperar y reaccionaron con buenos comentarios, con los que exaltaron la belleza de la artista y elogiaron el buen cuerpo que mantiene a pesar del paso de los años. La publicación supera las 23.100 reacciones y los 1.000 mensajes.

De hecho, Luly Bossa subió un nuevo contenido a su Instagram en el que aseguró que hay momentos en los que no se siente motivada ni con energía para hacer ejercicio, aunque para muchos usuarios su cuerpo es el fiel reflejo de que se mantiene con buenas rutinas diarias de deporte y alimentación. No obstante, admitió que es necesario seguir adelante sea como sea.

“Hoy... Dándole aunque no esté motivada, no me toca, lo escojo, hablo de lo que quiero, no de lo que siento. Hoy festivo uno no quiere hacer nada, pero mi columna lo resiente, así que hay que comerse la rana primero”, fue el mensaje con el que la actriz acompañó un video levantando algunas pesas.

Este esfuerzo será bien recompensado ya que, en la actualidad, Luly Bossa comenzó a facturar en la polémica plataforma de contenido erótico y exclusivo OnlyFans, a la que otras personalidades colombianas también se sumaron como Aura Cristina Geithner y Cintia Cossio, la hermana del famoso influenciadora Yeferson Cossio.

Durante una entrevista con Diva Rebeca en YouTube, la artista aclaró que en la plataforma no necesariamente se debe subir contenido explícito para adultos, “hay personas que muestran contenido como tutoriales de maquillaje, rutinas de ejercicio, tu puedes tener OnlyFans para una cantidad de cosas”.

Según refirió, utiliza su OnlyFans a su vez con el propósito de enviar saludos a otras personas como si fuera un tipo de negocio. “Estoy en OnlyFans y estoy haciendo conferencias, voy por mi tercera conferencia que se llama ‘Conquistando un Sueño’. Esta es una plataforma gringa y no solo sirve para hacer desnudos”, concluyó.

