Colombia

Estas son las dos nuevas preguntas que ahora podrían definir si le aprueban o niegan la visa a colombianos en Estados Unidos

Las respuestas durante la entrevista consular ahora pesan más que nunca y podrían cerrar o abrir la puerta a quienes buscan viajar por turismo, estudio o trabajo temporal

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Visa - Colombia - Estados Unidos
La entrevista de visa a Estados Unidos representa un momento decisivo para miles de colombianos que buscan viajar por turismo, estudio o trabajo - Colprensa

Para muchos colombianos, la entrevista de visa a Estados Unidos sigue siendo un momento decisivo. En cuestión de minutos, una conversación puede definir si un viaje por turismo, estudio o trabajo temporal se concreta o se queda en intento. En 2026, ese proceso sumó un elemento adicional que ha generado inquietud entre solicitantes y asesores migratorios.

Aunque el procedimiento consular no cambió de forma radical, sí se ajustaron algunos criterios clave durante la entrevista. En particular, dos preguntas empezaron a repetirse de manera obligatoria en los consulados, incluidas las oficinas donde acuden miles de colombianos cada año. La novedad no está solo en el contenido, sino en el peso que tienen dentro de la decisión final.

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La mujer aseguró que los nervios le jugaron una mala pasada durante la entrevista - crédito Embajada de los Estados Unidos Colombia/Facebook
Dos nuevas preguntas obligatorias durante la entrevista consular en 2026 elevan la importancia de las respuestas de los solicitantes colombianos - crédito Embajada de los Estados Unidos Colombia/Facebook

La directriz fue emitida por el secretario de Estado, Marco Rubio, y aplica para visas de no inmigrante. Esto incluye categorías comunes entre los colombianos, como turismo, negocios, estudio o empleo temporal. A partir de ahora, los funcionarios consulares deben incorporar estas preguntas en todas las entrevistas, y las respuestas pasan a ser determinantes en la evaluación del caso.

Las preguntas son directas y, para algunos, incómodas. La primera es: “¿Ha sufrido daños o maltrato en su país de nacionalidad o de última residencia habitual?”; la segunda: “¿Teme sufrir daños o maltrato al regresar a su país de nacionalidad o de residencia permanente?”. Ambas buscan identificar posibles intenciones de solicitar asilo una vez el viajero esté en territorio estadounidense.

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Ahí es donde se concentra la controversia. De acuerdo con expertos en temas migratorios, una respuesta afirmativa puede ser interpretada como una señal de alerta para el oficial consular. En la práctica, esto podría traducirse en la negación de la visa, al considerar que el solicitante tendría motivaciones distintas a las declaradas inicialmente.

El dilema para muchos colombianos es evidente. Hay quienes, por razones personales o de contexto, sí podrían sentir temor de regresar al país, pero enfrentan una decisión compleja al momento de responder.

Primer plano de una visa B2 de turista de Estados Unidos con foto, datos personales y la Estatua de la Libertad, y un pasaporte azul oscuro al fondo.
Las preguntas sobre daño o temor al regresar a Colombia buscan identificar posibles intenciones de solicitar asilo una vez en territorio estadounidense - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El problema no termina ahí. Responder “no” sin que sea del todo cierto también puede tener consecuencias a futuro. “Si las personas dicen que no y luego llegan a los Estados Unidos y piden el asilo, entonces se les va a acusar de fraude”, señaló Angélica Jiménez, abogada de inmigración en La FM. Es decir, cualquier inconsistencia entre lo dicho en la entrevista y las acciones posteriores puede afectar procesos migratorios.

La medida hace parte de una política más amplia del Gobierno estadounidense para endurecer los controles sobre quienes solicitan visas de no inmigrante. Durante la administración de Donald Trump, el Departamento de Estado reforzó este tipo de filtros con el objetivo de limitar el uso de la vía consular como puerta de entrada para solicitudes de asilo.

En términos prácticos, esto implica que los colombianos deben prepararse con mayor cuidado para la entrevista. No se trata solo de presentar documentos o demostrar solvencia económica, también de mantener coherencia en cada respuesta. Una duda, una contradicción o una respuesta mal interpretada puede inclinar la balanza. Las categorías afectadas incluyen visas de turismo (B2), negocios (B1), estudio (F) y trabajo temporal. Todas comparten un mismo principio: el solicitante debe demostrar que su intención es permanecer de forma temporal en Estados Unidos y regresar a su país de origen.

Las políticas de control migratorio en Estados Unidos se han endurecido, especialmente para visas de turismo, negocios, estudio y trabajo temporal - crédito Evelyn Hockstein/REUTERS
Las políticas de control migratorio en Estados Unidos se han endurecido, especialmente para visas de turismo, negocios, estudio y trabajo temporal - crédito Evelyn Hockstein/REUTERS

Además, el control no termina con la aprobación de la visa. Las autoridades estadounidenses mantienen la facultad de revocar el documento en cualquier momento. Esto puede ocurrir si detectan cambios en el propósito del viaje, inconsistencias en la información o cualquier situación que consideren un riesgo.

Por eso, los expertos recomiendan a los viajeros colombianos revisar periódicamente el estado de su visa y mantener actualizados sus datos. No hacerlo puede llevar a escenarios incómodos, como enterarse de una cancelación en el mismo punto de ingreso al país.

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