Luis Fernando Velasco señaló presuntas irregularidades en la investigación por corrupcipon en la Ungrd: “Nos están tratando de involucrar”

Luis Fernando Velasco es investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer - crédito Europa Press

Durante una audiencia de acusación que se llevó a cabo el 29 de abril de 2026, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, señalado de haber participado en el presunto entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), se pronunció rechazando las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el ente acusador, tanto Velasco como el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, también salpicado en los hechos, habrían ordenado direccionar irregularmente contratos de proyectos de inversión del Instituto Nacional de Vías (Invías) y de la Ungrd. Al parecer, querían que fueran asignados a determinados congresistas para que estos impulsaran las reformas sociales del Gobierno nacional en el Legislativo.

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Sin embargo, según el exministro Velasco, hay inconsistencias en la teoría del caso que presenta la Fiscalía, la cual quedó expuesta en el escrito de acusación en su contra. Según precisó, el ente investigador menciona varios contratos que se celebraron cuando él todavía no era ministro del Interior y cuando Bonilla no había sido nombrado ministro de Hacienda.

Luis Fernando Velasco aseguró que al exministro Ricardo Bonilla lo están investigando por contratos que se suscribieron cuando todavía no era jefe de cartera - crédito Colprensa

“Nos están tratando de involucrar como los determinadores de unos contratos que se hicieron en el 2021 y en el 2022, cuando no éramos ministros ni de Hacienda ni del Interior", detalló.

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Velasco lideró la cartera entre mayo de 2023 y junio de 2024, mientras que Bonilla estuvo al frente del ministerio entre mayo de 2023 y diciembre de 2024. Pero los contratos mencionados por la Fiscalía, en los que presuntamente ambos exfuncionarios habrían intervenido de manera ilegal, fueron suscritos mucho antes:

Convenio interadministrativo número 1890 de 2021 (Lorica, Córdoba), el cual tenía como objeto el mejoramiento y la rehabilitación de los corredores rurales productivos del programa Colombia Rural, del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 del Gobierno del expresidente Iván Duque.

Convenio interadministrativo 1969 de 2021, del cual se deriva el contrato de obra LP0072022, suscrito el 18 de junio del 2022 (Los Córdobas, Córdoba).

Convenio interadministrativo 1961 de 2021 (Tierralta, Córdoba), el cual fue suscrito el 12 de noviembre del 2021.

Luis Fernando Velasco aseguró que la Fiscalía General de la Nación no estaría investigando contratos que sí tendrían irregularidades - crédito Luisa González/Reuters

De acuerdo con el procesado, investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, el Invías, que fue reconocido como víctima en el proceso penal, ni siquiera ha podido acreditar el daño que sufrió por los presuntos actos de corrupción que hoy se le endilgan.

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“La Fiscalía, con habilidad, ha querido insistir en un supuesto robo de Invías y de la Unidad de Gestión de Riesgo. A nosotros nos están investigando en la Unidad de Gestión de Riesgos por tres contratos que no se hicieron y la Fiscalía volteó a mirar para otro lado en uno punto; $1 billón de contratos que sí se hicieron y convenios que sí se hicieron y nadie ha preguntado nada de eso”, dijo.

Asimismo, afirmó que el ente acusador insiste en mencionar una cifra de $570.000 millones relacionados con dichos contratos, cuando, al parecer, entre el 70% y el 80% de los convenios investigados se adjudicaron años antes, durante una administración diferente a la del presidente Gustavo Petro.

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Luis Fernando Velasco pidió al magistrado de la Corte Suprema Jorge Emilio Caldas que tuviera en cuenta sus advertencias sobre irregularidades en la investigación de la Fiscalía - crédito Gustavo Torrijos

En consecuencia, solició al magistrado de la Corte Suprema de Justicia que estuvo al frente de la audiencia que tenga en cuenta sus advertencias.

“Con el mayor respeto, magistrado doctor Jorge Emilio Caldas, yo pediría algún tipo de pronunciamiento, porque es muy difícil que le señalen a uno de unas responsabilidades por unos contratos que se adjudicaron en otro gobierno (...). ¿Cómo podía este ciudadano, que no era ministro, intervenir en la suscripción de unos convenios que ocurrieron dos años de que este ciudadano fuera ministro? Yo quiero insistir mucho en eso”, precisó el ex jefe de la cartera en la audiencia.

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