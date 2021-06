Francisco Santos renunció al cargo de embajador de Colombia en Estados Unidos

Francisco Santos, embajador de Colombia en Estados Unidos. (Colprensa - Camila Díaz)

En las últimas horas se confirmó que el embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, presentó su renuncia al cargo este lunes durante una conversación con el presidente de la República, Iván Duque. A pesar de que por el momento no ha sido aceptada por el primer mandatario, puesto que fue verbal, Santos estaría llegando en los próximos días al país para hacerla oficial.

Según informó el periódico El Tiempo, fuentes en la embajada de Colombia les confirmaron que Duque le solicitó al funcionario viajar a Colombia en los próximos días para hablar personalmente del tema.

Asimismo, les indicaron que Santos presentó la renuncia tras cumplir dos metas que se había propuesto: organizar la visita Washington de la nueva canciller y vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, hace 15 días, y materializar la ayuda para el país correspondiente para el año 2022.

De acuerdo con diferentes medios locales, la embajada dice que el embajador tenía claro que antes de irse quería que la agenda de la nueva canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez “fuera impecable hace unos días”, y también que “el presupuesto pedido por el presidente Joe Biden estuviera a la altura de la buena relación bilateral”.

Señala que ambas cosas sucedieron y además se está preparando una segunda visita de la vicepresidenta y canciller, cuya agenda aún está por decidir. Por eso se consideran objetivos alcanzados y Santos puede dejar el cargo.

Caracol Radio por su parte afirmó que, según la misión diplomática, Santos estará viajando en los próximos días a Colombia “ya que así se lo pidió el Presidente, quien también le pidió esperar un poco”.

No obstante, Santos estará en el cargo hasta que sea designado otro embajador. Ya en enero de 2020, Santos había presentado su renuncia luego de los polémicos audios que se filtraron sobre una conversación que tuvo con la actual canciller Claudia Blum.

En ese momento, Iván Duque resaltó la gestión realizada por Santos en Estados Unidos, pero agregó que los embajadores como los ministros están en su cargo hasta que él lo determine.

“El doctor Francisco Santos es una persona que puede seguir colaborando en otros frentes, en ese lugar o donde yo lo determine. (...) Creo que es una persona que le ha servido bien a Colombia y nosotros tenemos claro que ha tenido una gran gestión en los Estados Unidos y que esa gestión la ha desarrollado con lujo de detalles”, afirmó el presidente el año pasado.

Su renuncia se da una semana después de que tocara el tema en el que el Centro Democrático estuvo envuelto en rumores que señalaban una supuesta preferencia por el entonces presidente Donald Trump al momento de las elecciones en Estados Unidos. Lo que no era rumor es que varios miembros del partido, ajenos al Gobierno y en ejercicio como legisladores, apoyaron abiertamente al candidato.

Después de mucho tiempo desmintiendo la alianza con Trump y una sutura en la relación de Biden con Iván Duque, Francisco Santos confesó a Blu Radio que el apoyo de miembros del partido sí causó daños a la relación de Colombia con Estados Unidos. Sin embargo, negó que el mandatario colombiano haya expresado favoritismo por uno de ellos. “No se tomó partido en ningún momento, en ningún segundo. No le he oído una conversación al presidente Duque en la que no hable de la importancia de la relación bipartidista. Se ha actuado de manera bipartidista permanentemente”, aseveró.

Su llegada a la embajada

A través del decreto 1704 de 2018, el presidente de la República, Iván Duque, oficializó al exvicepresidente Francisco Santos como embajador de Colombia en Washington, Estados Unidos.

“Nómbrese a Francisco Santos Calderón, en el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de la planta de personal del Despacho de los jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscritas a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de los Estados Unidos de América”, decía el documento.

