Los beneficios en transporte para mayores de 60 años que vivan en zonas rurales de Cundinamarca

Adultos mayores del sector rural de Cundinamarca tendrán nuevos beneficios en transporte EFE/Carlos Ortega

En el departamento de Cundinamarca fue aprobada por la Asamblea Departamental, en tercer y último debate, el proyecto de ordenanza que reglamenta la garantía de prestación del servicio de transporte a adultos mayores que son beneficiarios del subsidio monetario para personas mayores de 60 años o sus cuidadores que residan en el sector rural de Cundinamarca.

Según el ponente de la iniciativa, el diputado Pedro Aníbal Cárdenas Vélez, el valor del beneficio de transporte, que será bimensual, se establecerá en porcentajes de salario mínimo, con el fin de permitir su actualización anual, los cuales se aplicarán de acuerdo con diferentes categorías y estará supeditado a la entrega del subsidio monetario (reglamentado en la Ordenanza 037 de 2020), el cual lo recibirán el mismo momento.

Con el fin de verificar el otorgamiento y entrega, la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, realizará visitas periódicas, seguimientos mediante llamadas telefónicas, video llamadas o entrevistas virtuales, entre otros, a los beneficiarios, con esta iniciativa pretenden mitigar los costos de desplazamiento desde las diferentes veredas a las cabeceras municipales o centros poblados, para el cobro del subsidio económico reglamentado en la Ordenanza 037 de 2020.

Adultos mayores en Cundinamarca (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas

Por otro lado, en el departamento, también se anunció una campañas de llamado pues buscan a adultos mayores que no se han vacunado y a otros 2 mil que no han ido por la segunda dosis, los funcionarios altertaron a los miembros de las juntas de acción comunal, a las iglesias, las alcaldías, los hospitales, a los medios de comunicación locales y a todos aquellos que puedan ayudar a difundir el mensaje, hizo el jefe de Gabinete y gerente departamental para el covid19, Diego Alejandro García, para buscar y encontrar prontamente a todas las personas de 60 años en adelante que todavía no se han vacunado.

“Es necesario recalcar que este virus es particularmente letal en las personas de 70 y más años. Por eso el Plan de Vacunación les dio prioridad. Sabemos que en este rango de edad hay un grupo significativo que todavía no ha recibido su esquema de vacunación contra el covid19 y nuestra prioridad es garantizarles la salud”, explicó el gerente Diego García.

El alto funcionario indicó que también se han presentado dificultades para aplicar las segundas dosis a un número importante de personas que recibieron su primera dosis de Sinovac: “Los hemos buscado, no hemos logrado que lleguen a las citas. Son cerca de 2.000 personas de 60 años en adelante que tienen sus segundas dosis pendientes por aplicar”, dijo.

Por ello, el gerente para el covid- 19 insistió en que “estamos pidiendo el apoyo de los personeros municipales, los equipos del Plan de Intervenciones Colectivas, líderes veredales, autoridades y fuerzas vivas municipales, para buscar a estas personas, ir hasta sus casas, identificarlas, motivarlas para que se vacunen y, si definitivamente no quieren completar su esquema, que firmen un disentimiento para poder definir cómo se aprovechan esas dosis”.

Con el fin de registrar a quienes no se han recibido el biológico, la Administración Departamental dispuso de un formulario en línea para que tanto los adultos mayores de 60 años como sus familiares, puedan diligenciarlo a través del formulario que está en la página web de la gobernación.

