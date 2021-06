La reflexión de Lorena Meritano tras recibir una seguidilla de terribles mensajes en su Instagram

Lorena Meritano. Foto: Instagram @lorenameritanooficial

En las redes sociales se pueden encontrar todo tipo de comentarios y algunos de ellos pueden ser insultos bastante fuertes. De hecho, recientemente la actriz argentina, Lorena Meritano, publicó un mensaje en el que un usuario le deseaba la muerte y, aprovechó el momento para comentar que ha disminuido el uso de las redes sociales por la toxicidad que se encuentra. Además, señaló que son varias las ocasiones en las que recibe mensajes de esa índole.

“Soy una adulta y gracias a Dios dejaron de afectarme hace mucho tiempo (los mensajes). Pero, debo confesar, que me intriga y me llama poderosamente la atención de cómo una persona puede llegar, no sólo a sentir algo así sino a escribirlo (…) Les soy sincera, entro a las redes cada vez menos porque cada vez me protejo más de la violencia, toxicidad y agresividad reinante (…) en las redes abrís los D.M para regalarle tu tiempo y energía a alguien que te manda un mensaje y te encontrás con cosas como estas y no son pocas son un montón”.

A Meritano le llamó la atención que en su perfil de Instagram el usuario se definiera como una persona “feliz de la vida” y le escribiera cosas semejantes. También mencionó que lo bloqueará, pero le deseó bendiciones. “Va a parecer demagogo, pero rezo y le pido a Dios por seres así que están muy enfermos de odio. Dios te bendiga a vos y a todo el que se cruce en tu camino y logres sanar ese corazón tan lastimado”.

Es de recordar que, la actriz padeció de cáncer de seno. El diagnóstico le fue dado en el año 2014, pero para su fortuna logró recuperarse de la enfermedad.

Post en Instagram de Lorena Meritano. Foto: Instagram lorenameritanooficial

Un poco de la carrera de Lorena Meritano

La argentina ha mostrado su talento actoral tanto en producciones mexicanas como colombianas. En nuestro país se le recuerda por telenovelas como: ‘Pasión de gavilanes’ en la cual actuó de villana. La novela, estrenada originalmente en 2003 por Caracol Televisión, ha tenido tanto impacto entre la audiencia que con su retransmisión entre el 2020 y 2021 logró posicionarse en la cima del rating y era frecuentemente tendencia en las redes sociales.

Otras de sus producciones también fueron ‘Ecomoda’ (2001) – secuela de ‘Yo soy Betty, la fea’ – ‘El auténtico Rodrigo Leal’ (2003), ‘Merlina, mujer divina’ (2006), también tuvo una actuación especial en ‘Chepe fortuna’ (2011).

También participó en un programa de telerrealidad en el país: ‘La isla de los famosos’ (2005), programa en el que compartió junto a los exfutbolistas René Higuita y Ricardo el ‘Gato’ Pérez, además de las actrices Viña Machado y Rosmery Bohórquez, entre otros.

Y, tiene un libro titulado ‘Sobreviviente’, que salió al mercado en 2019.

Actualmente Lorena Meritano reside en Argentina.

