“Colombia fortalece su democracia, busca la reactivación, la vacunación masiva y cerrar brechas sociales, pero nada de esto se logra con bloqueos”: Duque

09-05-2021 El presidente de Colombia, Iván Duque POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA PRESIDENCIA COLOMBIA

“Colombia fortalece su democracia, Colombia busca la reactivación; Colombia busca la vacunación masiva; Colombia busca cerrar las brechas sociales, pero ninguno de estos objetivos se logra con bloqueos, y por ende los invito a que sigamos uniendo nuestra voz contra los bloqueos y en defensa de los derechos de todos los colombianos”.

Así lo expresó este viernes el presidente Iván Duque Márquez al participar en la jornada de Diálogo Social con las organizaciones de Acción Comunal, que tuvo lugar en la capital del país, y en la que el mandatario reiteró su rechazo vehemente a los bloqueos en las vías del territorio nacional.

“Los bloqueos son una agresión a los derechos de todos los colombianos. No puede ser que en nuestro país alguien justifique desabastecer de alimentos una ciudad, o que mueran niños en una ambulancia por no poder llegar a un centro de salud, o que los trabajadores no puedan llegar al lugar en el que generan sus ingresos”, dijo el jefe de Estado.

En ese contexto, aseveró que la protesta pacífica es una forma de expresión legítima en la democracia, pero que esta se debe diferenciar del vandalismo y de los bloqueos.

“Siempre he creído que en la democracia la protesta pacífica es una forma legítima de expresarse, y por eso es un derecho constitucional protegido y tutelado. Sabemos que la protesta pacífica nunca trae consigo agresiones, por eso es pacífica. No trae consigo confrontaciones, no está diseñada para vulnerar al prójimo, todo lo contrario”, agregó el mandatario.

Con base en esto, manifestó que, “es muy importante que así como nosotros valoramos la protesta pacífica, podamos diferenciarla de aquellos actos de vandalismo, o de destrucción, de afectación a los derechos de los demás, y también diferenciarla de los bloqueos”.

Los bloqueos, aunque se hagan sin armas, son violencia”, indicó el jefe de Estado en el diálogo con los comunales.

En ese espacio, el presidente Duque destacó que la Acción Comunal rechace los bloqueos y apoye la protesta pacífica.

“Este espacio de liderazgo tan claro que tiene Colombia, como es la Acción Comunal, ha dicho que rechaza categóricamente los bloqueos; que defiende la protesta pacífica, sí, pero que también une su voz al rechazo irrestricto de esa práctica que está además censurada en el Código Penal de nuestro país”, concluyó el mandatario.

El jefe de Estado estuvo acompañado por el ministro del Interior, Daniel Palacios, y el presidente de la Confederación Nacional de Acción Comunal, Ceferino Mosquera Murillo, y líderes comunales de todo el país.

“Los bloqueos no son un tema de negociación o trueque y se tienen que levantar en defensa de los derechos”: Iván Duque

Este discurso de Iván Duque concuerda con lo que afirmó el pasado jueves 3 de junio durante el acto de clausura del 14 Congreso Internacional FIAP – Asofondos, cuando enfatizó que estas expresiones ciudadanas tienen que ser rechazadas por todos los sectores en el país.

“Los bloqueos no son protesta pacífica; los bloqueos son una agresión a los derechos de toda una nación, porque buscan desabastecer, afectar el aparato productivo, generan pérdidas de empleo y pérdidas de capital. Por eso los bloqueos se tienen que levantar en defensa de los derechos de todos los colombianos”, aseguró el jefe de Estado.

Así mismo, señaló que desde el Gobierno se han dispuesto los canales del diálogo, sin embargo, reiteró su rechazo a las vías de hecho durante las protestas que cumplen su jornada 36 en contra de su Gobierno y en las que se han presentado graves violaciones de derechos humanos.

En ese sentido, indicó que desde el Gobierno deben ser rigurosos para evitar que las obstrucciones o una afectación a los derechos de los demás ciudadanos, no pueden mediar en estos diálogos en los que se buscan unos acuerdos fundamentales que resuelvan los reclamos históricos de la sociedad.

