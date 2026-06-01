Colombia

La respuesta de Westcol a Santiago Osorio por cuestionar sus vuelos privados: “¿Cuánta platica se ha robado en la política?”

El streamer defendió el origen de sus ingresos, aseguró que ha construido su carrera con trabajo propio y cuestionó los señalamientos realizados por el congresista durante la discusión en redes sociales

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El creador de contenido y el representante a la Cámara protagonizaron un fuerte intercambio de mensajes en redes sociales tras la entrevista realizada a Abelardo de la Espriella. - crédito @osoriosantiago/X
El creador de contenido y el representante a la Cámara protagonizaron un fuerte intercambio de mensajes en redes sociales tras la entrevista realizada a Abelardo de la Espriella. - crédito @osoriosantiago/X

El streamer colombiano Westcol (Luis Villa) y el representante a la Cámara Santiago Osorio Marín protagonizaron un intenso intercambio de mensajes en redes sociales luego de la entrevista que el creador de contenido realizó al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

La discusión comenzó después de que el congresista cuestionara públicamente las afirmaciones hechas por Westcol durante la transmisión, en la que aseguró que la entrevista había sido realizada de manera orgánica y sin recibir dinero de campañas políticas.

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El enfrentamiento rápidamente escaló y terminó con acusaciones cruzadas sobre privilegios, trabajo, educación y presuntos beneficios obtenidos desde la política.

La pregunta de Santiago Osorio sobre los vuelos privados

A las 1:37 p.m. del 31 de mayo de 2026, Santiago Osorio publicó un mensaje en el que puso en duda la versión entregada por el streamer sobre la financiación de la entrevista.

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El representante señaló que durante la transmisión Westcol insistió en que no existía dinero de por medio para la realización del contenido, pero cuestionó quién había asumido los costos de los desplazamientos realizados en vuelos privados.

“Ayer, en el streaming de Westcol, dijo varias veces que lo que él hacía era orgánico, natural y, sobre todo, que no existía plata de por medio. Vamos a creerle, pero no sin antes preguntarle: ¿Quién pagó los vuelos privados en los que se movió?”, escribió el congresista.

En el mismo mensaje, Osorio lanzó fuertes críticas contra Abelardo de la Espriella, a quien calificó como un “cuentero sin límites” y cuestionó por hechos ocurridos durante uno de sus eventos políticos.

Finalmente, dejó abierta la inquietud sobre la financiación de la logística que permitió la realización de la entrevista.

Santiago Osorio cuestionó quién financió los vuelos privados utilizados para la transmisión y pidió explicaciones sobre la logística del evento. - crédito @osoriosantiago/X
Santiago Osorio cuestionó quién financió los vuelos privados utilizados para la transmisión y pidió explicaciones sobre la logística del evento. - crédito @osoriosantiago/X

Westcol asegura que pagó los vuelos con su trabajo

Horas después, a las 5:57 p.m., Westcol respondió directamente a los señalamientos del congresista.

El creador de contenido defendió el origen de sus recursos y aseguró que los vuelos privados fueron financiados gracias a los ingresos obtenidos por su trabajo en plataformas digitales.

“Trabajé papi para que vea cómo se paga un jet privado sin tener que recibir un centavo de la política. Esas patadas de ahogado no mi parcero”, escribió.

La respuesta fue interpretada por muchos usuarios como una defensa de la independencia económica del streamer frente a los cuestionamientos sobre posibles apoyos políticos o financiación externa.

Osorio volvió a la carga con nuevas críticas

Sin embargo, la controversia no terminó allí. A las 7:07 p.m., Santiago Osorio volvió a pronunciarse y elevó el tono del debate.

El representante afirmó que también trabaja desde hace años, pero aseguró que no estaría dispuesto a respaldar a figuras que considera machistas o cercanas a estructuras mafiosas.

“Yo trabajo hace mucho, lo que sí no soy capaz es de servirle a un machista, misógino, maltratador de animales y defensor de la mafia que lo trató a usted como un estudiante de primaria”, escribió el congresista.

La publicación generó nuevas reacciones entre seguidores y detractores de ambos personajes, ampliando la discusión más allá de la financiación de la entrevista.

La discusión escaló rápidamente con respuestas cruzadas entre Westcol y Santiago Osorio, que incluyeron cuestionamientos sobre la actividad política, el trabajo honesto y los privilegios sociales. - crédito X
La discusión escaló rápidamente con respuestas cruzadas entre Westcol y Santiago Osorio, que incluyeron cuestionamientos sobre la actividad política, el trabajo honesto y los privilegios sociales. - crédito X

“¿Cuánta platica se ha robado en la política?”: la respuesta más fuerte de Westcol

La respuesta más contundente llegó pocos minutos después.

A las 7:18 p.m., Westcol publicó un mensaje en el que defendió nuevamente el valor del trabajo como fuente de sus ingresos y cuestionó directamente al congresista.

“De primaria pero con trabajo honesto y honrado. Desde abajo y a pulmón. Ud señor, ¿Cuánta platica se ha robado en la política?”, escribió.

El streamer también sostuvo que, a su juicio, asumir que toda persona cercana a un político recibe dinero refleja una visión equivocada de la actividad pública.

Además, aprovechó para referirse a su historia personal, señalando que muchas personas en Colombia no han tenido las mismas oportunidades educativas y económicas.

“Muchas personas no nacimos privilegiados para tener la educación que le dieron sus padres. A muchos nos toca estudiar con lo que tenemos, desplazados de la guerrilla durante muchos años”, agregó.

Abelardo de la Espriella - Westcol
La entrevista realizada por Westcol al candidato presidencial Abelardo de la Espriella fue el origen de la controversia que luego se trasladó a redes sociales. - crédito @DelaEspriellaStyle/YouTube

El origen de la controversia

El enfrentamiento tiene como contexto la entrevista que Westcol realizó al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, una transmisión que generó gran repercusión en redes sociales y dentro del debate político nacional.

Durante el espacio, el streamer aseguró en varias ocasiones que se trataba de una conversación independiente y sin financiación política.

Precisamente esa afirmación fue la que motivó los cuestionamientos de Santiago Osorio, quien puso el foco en los costos logísticos asociados a la producción y los desplazamientos realizados en vuelos privados.

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