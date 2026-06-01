“Hay que revisar los votos de Paloma”: Alfredo Saade cuestiona resultados y apunta contra Abelardo de la Espriella

Alfredo Saade pidió revisar la votación obtenida por Paloma Valencia tras los resultados de la primera vuelta presidencial. - crédito Prensa Paloma Valencia y Colprensa

Las reacciones tras los resultados de la primera vuelta presidencial de 2026 continúan generando debate en el escenario político. Esta vez, el dirigente político Alfredo Saade pidió revisar detalladamente los votos obtenidos por Paloma Valencia, al considerar que podrían existir inconsistencias en el conteo y que parte de esos sufragios habrían sido atribuidos a otro candidato.

A través de sus redes sociales, Saade lanzó una serie de afirmaciones en las que cuestionó los resultados obtenidos por la candidata del Centro Democrático y sugirió que algunos de esos votos habrían terminado sumándose a la votación de Abelardo de la Espriella, quien avanzó a la segunda vuelta presidencial.

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Alfredo Saade pidió revisar los votos de Paloma Valencia

En su publicación, Saade hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro para que se verifique el resultado alcanzado por la senadora caucana en todo el país.

“Presidente Petro Gustavo, hay que revisar los votos de Paloma uno a uno, les aseguro que no se los contaron a ella, se los contaron a Abelardo”, escribió.

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Posteriormente, insistió en que se revisen los sufragios registrados a favor de Valencia y aseguró que la candidata podría haber obtenido una votación superior a la reportada oficialmente.

“Todos a pedir que abran los votos que sacó Paloma en todo el país, podría ser más de un millón de votos y sumados al otro millón que le habrían puesto los Bautista, les aseguro que no queda con 5 millones de votos”, agregó.

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Las declaraciones de Saade se producen en medio de las discusiones políticas posteriores a la jornada electoral y hasta el momento no ha presentado pruebas públicas que respalden sus afirmaciones sobre posibles inconsistencias en la contabilización de votos.

Publicación de Alfredo Saade en la que cuestionó y solicitó una revisión del escrutinio. - crédito @alfredosaadev/X

Así quedaron los resultados de la primera vuelta presidencial

La primera vuelta presidencial celebrada el 31 de mayo de 2026 dejó definido el panorama para la elección definitiva del próximo 21 de junio.

Tras el escrutinio del 100% de las mesas informadas por la Registraduría Nacional, ninguno de los aspirantes alcanzó la mayoría absoluta requerida para ganar en primera vuelta, por lo que los colombianos deberán regresar a las urnas para elegir entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

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De acuerdo con los resultados oficiales, Abelardo de la Espriella obtuvo 10.361.499 votos, equivalentes al 43,74 % de la votación nacional. Por su parte, Iván Cepeda alcanzó 9.688.361 sufragios, correspondientes al 40,90%.

Mientras tanto, Paloma Valencia se ubicó en el tercer lugar con 1.639.685 votos, cifra que representó el 6,92 % del total nacional.

Aunque la distancia entre los dos candidatos que avanzaron a segunda vuelta concentró gran parte de la atención, la votación obtenida por Valencia también llamó la atención por convertirse en una de las más altas registradas por una mujer en una elección presidencial colombiana.

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Paloma Valencia obtuvo más de 1,6 millones de votos y se ubicó en el tercer lugar de la contienda presidencial. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Paloma Valencia logró una votación histórica

Pese a quedar fuera de la carrera por la Presidencia, Paloma Valencia se convirtió en una de las protagonistas de la jornada electoral, al alcanzar una cifra que la ubicó entre las mujeres con mayor respaldo en la historia de las elecciones presidenciales del país.

La dirigente caucana, abogada y figura destacada del Centro Democrático, logró superar los registros obtenidos por varias candidatas que participaron en procesos electorales anteriores.

Con más de 1,6 millones de votos, Valencia ingresó al grupo de mujeres con las votaciones más importantes para la Presidencia de la República, consolidando una trayectoria política que la ha mantenido como una de las figuras más visibles de su partido durante la última década.

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Noemí Sanín ha obtenido la quinta y la primera mejor votación de una mujer en la carrera a la presidencia - crédito Colprensa

El ranking de las mujeres más votadas en elecciones presidenciales

La votación obtenida por Paloma Valencia le permitió ubicarse entre las candidatas con mejores resultados en la historia electoral colombiana.

El listado de las mujeres con más votos en elecciones presidenciales queda encabezado por Noemí Sanín, quien mantiene el récord histórico con 2.825.706 votos obtenidos en 1998.

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Detrás aparecen Marta Lucía Ramírez, que alcanzó 1.997.580 votos en 2014, y Clara López, quien obtuvo 1.958.518 sufragios en ese mismo año.

Con su resultado en 2026, Paloma Valencia se posicionó entre las mujeres con mayor respaldo electoral en el país, superando registros históricos de otras candidatas presidenciales y reafirmando su protagonismo dentro del panorama político nacional.

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