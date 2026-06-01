Colombia

Día del Padre podría celebrarse antes en Colombia por coincidencia con la segunda vuelta presidencial

Algunos sectores del comercio impulsan una celebración anticipada para facilitar los encuentros familiares y mantener la dinámica económica de una de las fechas más importantes del primer semestre

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Una familia de cinco personas celebra el Día del Padre en casa con un desayuno festivo bajo un banner "Feliz Día del Padre", utilizando tecnología para conectar.
El Día del Padre se mantiene como una de las temporadas de mayor movimiento económico en Colombia. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La coincidencia entre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026 y la celebración del Día del Padre ha llevado al sector comercio a promover una celebración anticipada de esta fecha en Colombia.

La propuesta fue presentada por la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), que lanzó la campaña “El Día del Padre rueda el 14”, una iniciativa con la que busca que las familias celebren el domingo 14 de junio, una semana antes de la fecha tradicional, que este año coincide con la jornada electoral prevista para el 21 de junio.

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Aunque la propuesta ha sido respaldada por restaurantes, centros comerciales, almacenes de ropa, calzado y otros establecimientos, el Gobierno no ha expedido ninguna disposición que modifique oficialmente la fecha de la celebración, por lo que el Día del Padre continúa programado para el tercer domingo de junio.

La propuesta de Fenalco

La iniciativa fue presentada durante la instalación de la Convención Nacional de Centros Comerciales, Tiendas y Marcas (Cencomarcas), donde el gremio hizo un llamado a las familias colombianas para anticipar los encuentros y actividades relacionados con esta fecha.

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De acuerdo con Fenalco, la propuesta busca aprovechar el puente festivo del fin de semana del 14 de junio y evitar que una eventual alta participación electoral limite los espacios destinados a la celebración familiar.

“Esta iniciativa no busca modificar oficialmente la fecha del Día del Padre, sino promover una celebración anticipada que permita vivir esta fecha con más tiempo, mayor organización y mejores experiencias para las familias, aprovechando también el puente festivo”, señaló Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

El dirigente gremial explicó que la campaña pretende incentivar actividades comerciales y familiares durante ese fin de semana, mediante promociones, eventos especiales y experiencias organizadas por diferentes sectores económicos.

Un hombre, un anciano, un niño y una niña sentados alrededor de una mesa de picnic con comida y regalos, riendo bajo un cartel de 'Feliz Día del Padre'.
La estrategia busca promover actividades familiares y comerciales durante el fin de semana del 14 de junio. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Coincidencia con la segunda vuelta presidencial

La propuesta surge luego de que los resultados de la primera vuelta presidencial confirmaran la necesidad de una segunda jornada electoral para definir al próximo presidente de Colombia.

Ninguno de los candidatos logró superar el umbral del 50% más uno de los votos válidos, requisito exigido por la Constitución para obtener la Presidencia en primera vuelta.

Por esa razón, los dos aspirantes más votados, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, se enfrentarán nuevamente en las urnas el próximo 21 de junio de 2026, fecha que coincide con la tradicional celebración del Día del Padre.

La jornada electoral movilizará a millones de colombianos en todo el territorio nacional, por lo que el comercio considera que una celebración anticipada permitiría evitar posibles afectaciones tanto para las familias como para distintos sectores económicos.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la Presidencia tras una primera vuelta con alta participación y resultados reñidos en las urnas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la Presidencia tras una primera vuelta con alta participación y resultados reñidos en las urnas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una de las fechas más importantes para el comercio

El Día del Padre representa una de las temporadas comerciales de mayor relevancia durante el primer semestre del año.

Según cifras divulgadas por Fenalco, durante el fin de semana del 14 y 15 de junio de 2025 se registraron más de 4,7 millones de transacciones electrónicas, con una facturación superior a 641.000 millones de pesos.

El informe también evidenció un crecimiento interanual de 6,38%, lo que consolidó esta celebración como una de las más dinámicas para sectores como restaurantes, entretenimiento, tecnología, moda y artículos para el hogar.

Las ciudades con mayor participación en la facturación fueron Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, que concentraron más del 43% de las ventas registradas durante la fecha.

Para el comercio organizado, estos resultados reflejan el impacto económico que tiene la celebración y explican el interés por promover una jornada que permita mantener la dinámica de consumo sin interferencias derivadas del proceso electoral.

¿Se cambiará oficialmente la fecha?

Por ahora, la respuesta es negativa.

Ni el Gobierno ni las autoridades competentes han anunciado modificaciones al calendario oficial, por lo que el Día del Padre seguirá conmemorándose formalmente el 21 de junio de 2026.

La propuesta de Fenalco tiene un carácter promocional y busca incentivar una celebración anticipada, pero no implica un cambio institucional de la fecha.

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