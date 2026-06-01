Colombia

El chigüiro gana las Zooelecciones 2026 y es elegido nuevo Presidente del Zoológico de Barranquilla

Cientos de niños y niñas participaron en una actividad educativa sobre democracia, biodiversidad y conservación, mientras conocían los retos que enfrentan distintas especies animales

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El chigüiro, conocido como capibara, es el roedor más grande del mundo y habita cerca de cuerpos de agua - crédito Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
El mamífero nativo obtuvo la mayoría de los votos y liderará de forma simbólica el Zoológico de Barranquilla durante el periodo 2026-2030. - crédito Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

Mientras millones de colombianos acudían a las urnas para participar en las elecciones presidenciales del país, en el Zoológico de Barranquilla se desarrolló una jornada especial protagonizada por los más pequeños. A través de las tradicionales Zooelecciones 2026, niños y niñas ejercieron su derecho al voto para elegir a la especie que representará simbólicamente al parque durante el periodo 2026-2030.

Tras el cierre de las votaciones, el gran ganador fue el chigüiro, que obtuvo 168 votos de los 331 sufragios registrados, equivalentes al 50,8% del total, convirtiéndose así en el nuevo Presidente del Zoológico de Barranquilla.

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Una elección para aprender sobre democracia y conservación

La actividad, que ya se ha convertido en una tradición dentro del parque, busca acercar a los menores a conceptos como la participación ciudadana, la democracia y la protección de la biodiversidad.

Desde las 9:00 de la mañana, los asistentes recorrieron las mesas de votación instaladas en el zoológico, recibieron sus tarjetones y depositaron su voto por uno de los cuatro candidatos que participaron en la contienda.

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En esta edición compitieron el elefante africano, único representante exótico; el paujil de pico azul, una especie emblemática de Colombia; la nutria de río y el chigüiro, ambos animales nativos del país.

La jornada estuvo acompañada por actividades pedagógicas y reflexiones sobre los desafíos que enfrentan las distintas especies para su conservación, así como sobre la importancia de involucrarse activamente en la toma de decisiones.

Chigüiro, nutria de río, elefante africano y paujil de pico azul participaron en las Zooelecciones promoviendo mensajes de conservación. - crédito @zoobaq/X
Chigüiro, nutria de río, elefante africano y paujil de pico azul participaron en las Zooelecciones promoviendo mensajes de conservación. - crédito @zoobaq/X

Así quedaron los resultados de las Zooelecciones 2026

Al finalizar el conteo, el chigüiro se impuso ampliamente sobre sus rivales y se quedó con la Presidencia simbólica del zoológico.

Los resultados fueron los siguientes:

  • Chigüiro: 168 votos (50,8%)
  • Nutria de río: 83 votos (25,1%)
  • Elefante africano: 50 votos (15,1%)
  • Paujil de pico azul: 29 votos (8,8%)

Como novedad este año, el Zoológico de Barranquilla decidió ampliar la participación de todos los candidatos y asignarles funciones simbólicas, reconociendo el trabajo realizado durante sus campañas.

De esta manera, la nutria de río, que ocupó el segundo lugar, asumirá el cargo de Vicepresidente. El elefante africano desempeñará el rol de Ministro de Medio Ambiente, mientras que el paujil de pico azul será el nuevo Embajador de la Naturaleza.

El verdadero riesgo en las elecciones de Colombia reside en la compra de votos y la coacción armada, según el registrador nacional Hernán Penagos Giraldo - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Cientos de menores depositaron su voto en las urnas durante una experiencia inspirada en un proceso electoral real. - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Los niños fueron los protagonistas de la campaña

El triunfo del chigüiro estuvo respaldado por una activa campaña liderada por estudiantes que se convirtieron en embajadores de las distintas especies. Durante varias semanas, los participantes aprendieron sobre las características de cada animal y las amenazas que enfrentan en sus hábitats naturales.

De acuerdo con El Heraldo, una de las defensoras del candidato ganador fue Julieta López, de 12 años y estudiante del colegio Pinar del Prado, quien destacó las cualidades del chigüiro y las razones por las que merecía la victoria.

“Pienso que la gente debería votar por el chigüiro porque es un animal muy sociable, amigable y se lleva con absolutamente todos los animales. Además, está en peligro por el tráfico ilegal y la destrucción de su hábitat”, expresó.

La estudiante también aseguró que la experiencia le permitió comprender mejor la importancia del voto y el funcionamiento de los procesos democráticos.

“Me parece muy bien porque aprendemos sobre el derecho al voto y cómo funciona la democracia. También nos ayuda a comprender mejor las elecciones de presidente, Congreso y Senado”, comentó.

Más de un mes de actividades educativas

La directora de Educación del Zoológico de Barranquilla, Camila Martins, explicó que las Zooelecciones son el resultado de un proceso pedagógico que se desarrolló durante más de un mes tanto en instituciones educativas como dentro del parque.

“Queríamos hacer un evento especialmente para los niños. Fueron más de 30 días de actividades en colegios y en el zoológico para promover a los candidatos y enseñarles a los participantes sobre las especies que representan”, señaló.

Además de votar, los menores pudieron participar en cuatro estaciones educativas distribuidas en distintos puntos del zoológico, donde conocieron más sobre biodiversidad, ecosistemas y conservación de fauna.

El escrutinio final registró 331 votos, con el chigüiro en primer lugar, seguido por la nutria de río, el elefante africano y el paujil de pico azul. - crédito @zoobaq/Instagram
El escrutinio final registró 331 votos, con el chigüiro en primer lugar, seguido por la nutria de río, el elefante africano y el paujil de pico azul. - crédito @zoobaq/Instagram

Veedores electorales garantizaron la transparencia

Otra de las novedades de las Zooelecciones 2026 fue la incorporación de la figura de los veedores electorales, una responsabilidad asumida por estudiantes del Hartford International School, institución adoptante de los leones del Zoológico de Barranquilla.

Los alumnos acompañaron el proceso durante toda la jornada para verificar el cumplimiento de las reglas establecidas y garantizar la transparencia de la elección.

De acuerdo con Zona Cero, para la docente Vanessa Barrios, del New Academy School, este tipo de iniciativas generan aprendizajes valiosos para los estudiantes.

“Es una experiencia maravillosa para nuestros estudiantes ya que promueve en ellos la empatía, la responsabilidad, el pensamiento crítico, sobre todo la toma de decisiones responsables desde edad temprana”, afirmó.

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