“Simplemente entregando el balón bien, usted es diferente”: los consejos de Nelson Gallego que tienen a Juan Guillermo Cuadrado en la élite de Europa

En diálogo con Noticias Caracol, el futbolista de la selección Colombia Juan Guillermo Cuadrado habló sobre las cualidades que lo hacen diferente, único e irremplazable dentro de la nómina de convocados por el técnico Reinaldo Rueda para enfrentar a Perú y Argentina en las fechas 7 y 8 de las eliminatorias Conmebol rumbo a la clasificación para el Mundial Catar 2022.

Antes de hablar de su presente como lateral derecho dentro de la nómina de convocados por Rueda, Juan Guillermo Cuadrado recordó el comienzo de su trayectoria y cómo descubrió su potencial para eludir rivales con fintas y gambetas en el uno contra uno. El oriundo de Necoclí, Antioquia, dijo que su talento fue un don de Dios que él trabajó fuertemente de la mano del entrenador Nelson Gallego, su formador en la etapa juvenil.

Eso obviamente es un don que viene dado por Dios, pero así como Dios te da un don, tú tienes que trabajarlo para mejorarlo, y en eso estuvo mucho el ‘profe’ Nelson Gallego, a quien le agradezco mucho, me trabajaba el mano a mano, el uno contra uno. Cuando yo tenía 13 años me ponía con Jámison Olave, que era una bestia, y yo no lo pasaba nunca, yo me frustraba pero él me decía “dele y dele y dele” y yo “ay, pero ese ‘profe’ es como loco, hermano”, pero después lo fui entendiendo cuando ya empecé a trabajar mucho más y veía como con más facilidad cuando hacía el dribbling y sobre todo también la entrega de pases.