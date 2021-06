Nicolás Arrieta se burló del perdón que pidió Andrés Escobar, civil armado en Cali

Andrés Escobar continúa siendo tema de conversación entre los colombianos, luego de que se divulgaran fotografías y videos que lo muestran disparando contra los marchantes en el barrio Ciudad Jardín, al sur de la ciudad de Cali, durante las manifestaciones del pasado 28 de mayo. Motivo por el cual Nicolás Arrieta, uno de los youtubers colombianos con mayor trayectoria, decidió parodiar el video en el que este sujeto intenta justificar su acción.

Inicialmente, el bogotano de 29 años se refirió a un punto de la grabación que muchos otros colombianos también cuestionaron y fue el hecho de que, de acuerdo con su opinión, el arma de fogueo que Escobar presenta en el mencionado clip no es la misma que usa el día de los hechos.

“Hola a todos, este video es para pedir disculpas a la opinión pública por ciertas fotos en las que se me ve portando una pistola. Quiero mostrarles el arma de las fotos y, como pueden ver, es exactamente la misma, esta es una munición traumática. Aquí les muestro que esta es la carta de importación de Pepe Ganga. Quiero dejar de ser víctima y ser perseguido”, comentó Arrieta en broma, mientras mostró un arma de juguete.

También dejó entrever que no siente sinceridad en las palabras de Andrés Escobar cuando se excusa por su cuestionable comportamiento. “¿En qué momento se convirtió en delito salir a dispararle a la gente? ¡País indolente! Estoy indignado, pero igual les pido disculpas”, añadió.

Y es que como lo dejó Nicolás Arrieta en evidencia, hubo quienes no creyeron en la declaración emitida por Andrés Escobar y, además, cuestionaron que varios medios le hayan dado espacio, no para disculparse del todo por lo hecho, sino para continuar en su arremetida contra los manifestantes. La actriz Carolina Guerra fue una de las que encabezó las críticas.

El empresario, reconocido en la región por trabajar durante varios años junto a reconocidas figuras públicas como Mateo Carvajal y Armando Ortíz (mejor conocido como el ‘Mindo’), aseguró que es “una persona de bien” y que tan solo estaba defendiendo a su comunidad de un supuesto ataque.

“Pido perdón y lo hago porque el camino no son las armas, no es una guerra civil. No es hacer una guerra de odio. He sido objeto de injurias, de múltiples amenazas. Me tildan de paramilitar, asesino y genocida. Las amenazas las han recibido mi familia, mis allegados, mis amigos”, aseveró Andrés Escobar en su grabación.