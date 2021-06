Claudia López afirma que Bogotá podría tener al 70 % de su población vacunada en 50 días

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, participó este miércoles 2 de junio en la conferencia de lanzamiento del calendario ferial de Corferias para lo que resta de 2021, como parte de los esfuerzos para aportar a la reactivación de la capital colombiana. Precisamente, sobre eso fue el discurso de la mandataria, quien señaló que parte clave de ese proceso será el avance en el Plan Nacional de Vacunación.

En ese sentido, la mandataria advirtió que la ciudad podría avanzar de forma considerable hacia la inmunidad de rebaño, siempre y cuando siga recibiendo amplios cargamentos de dosis de la vacuna contra el covid-19 en los próximos meses. “Si somos capaces, como debemos serlo, de asegurar un flujo mínimo diario de 60.000 vacunas contra el covid, en 50 días Bogotá puede tener al 70 por ciento de su población vacunada”, señaló, refiriéndose a la cifra necesaria para alcanzar la inmunidad de rebaño.

Igualmente, comentó que, “en máximo 100 días, podemos estar totalmente inmunizados. Ese es el elemento más importante de esta reactivación. Es asegurar ese nivel de vacunación. Empezamos poniendo 5.000 vacunas al día. Hoy vamos en 52.000 vacunas al día; y si tenemos que seguir creciendo, seguimos creciendo”.

Para justificar su llamado, aseguró que la ciudad siempre ha cumplido cuando el Ministerio de Salud y Protección Social, por ejemplo, le pide que aumente su ritmo de inmunización, pasando de 20.000 a 30.000 y posteriormente a 40.000 cuando les fue solicitado.

Valga recordar que, Bogotá ha aplicado, hasta la medianoche del pasado 1 de junio, un total de 2.044.593 dosis de biológicos contra el virus, de las cuales 631.256 corresponden a segundas posturas. Ello implica un avance de 25,77 por ciento en términos de la primera inyección y del 11,51 por ciento en cuanto a la segunda. Eso, según cifras de la Secretaría de Salud de la capital, que advierte que la misma tiene en este momento 7.834.167 habitantes.

Valga señalar entonces que la alcaldesa habla de tener tres millones de dosis disponibles para los próximos 50 días, con lo que la cifra total de inmunizados se elevaría a cinco millones de personas. No obstante, incluso si se destinaran el total de biológicos a segundas dosis —cosa que no se puede pues la sumatoria casi que duplica la cantidad de personas que apenas tienen la primera— la capital no alcanzaría el 70 por ciento de ciudadanos completamente inmunizados que se necesitan para alcanzar la inmunidad de rebaño. Para ello sí serían suficientes, en cambio, los 100 días.

Con todo, López insistió sobre la importancia de avanzar en la vacunación señalando que, “esa es en este momento la mejor herramienta contra el covid, que es una enfermedad mortal, que puede producir muerte masiva. En la sociedad nos hemos defendido con lo que teníamos en cada momento. Al principio con el aislamiento, luego con el distanciamiento. Hoy es la vacuna. Ese es el remedio, la vacuna, y por lo tanto tenemos que lograr ese nivel de vacunación”.

De cualquier manera, el proceso de vacunación sigue avanzando a paso firme en la capital, que este miércoles dio inicio a las inmunizaciones para personas mayores de 50 años, sin agendamiento previo y bajo la modalidad de pico y cédula para evitar aglomeraciones. Se trata de un grupo poblacional que se compone de 503.445 personas, según la Secretaría de Salud.

Según los cálculos de la misma entidad, las personas entre 70 y 79 años de edad son más de 300 mil en la ciudad y se han vacunado el 80 por ciento en primeras dosis; entre 60 y 69 años hay 694.215 personas, con el 62 por ciento ya han recibido una vacuna, mientras que el 30 por ciento cuenta con esquema completo. Por último, entre 55 y 59 años, hay 485.000 personas, de las cuales ya están vacunadas el 28 por ciento.

SEGUIR LEYENDO: