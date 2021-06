“Ni a un animal se le hace eso”: crudo relato de la hermana de Daniel Stiven Sánchez

La familia del joven de 16 años que apareció quemado y sin vida en un Dollarcity en la ciudad de Cali relató lo que hasta el momento saben sobre la causa de su muerte. Daniel Stiven Sánchez era su nombre y su hermana, María Paula Sánchez, se ha pronunciado en varios espacios sobre lo que pudo haberle pasado a su hermano en la noche del 28 de mayo.

Luego de las fuertes protestas que se tomaron ese día a la capital del Valle del Cauca, el cuerpo del menor de edad apareció quemado dentro de un almacén de Dollarcity que según las autoridades fue incendiado por algunos vándalos y en el lugar se quedó atrapado el joven, quien finalmente murió.

María Paula Sánchez afirmó en una entrevista para Canal 2 que su hermano no merecía morir así y culpó a la Policía: “Si ya lo habían golpeado (los policías), si ya lo habían herido, porque lo tenían que quemar. O sea, ni a un animal se le hace eso”, relató la mujer con profundo dolor.

Y agregó: “Yo creo que si yo veo un joven herido yo me salgo y lo ayudó porque es un joven, es una vida, tiene madre y así cometa errores, ¿cómo lo van a quemar? Mi hermano tiene quemado casi todo el cuerpo pero no se incineró, o sea lo que ellos querían no lo lograron”, dijo la joven que acusa a los policías de querer incinerar el cuerpo de su hermano.

“Ellos (la Policía) querían que el cuerpo se quemara tanto que ni siquiera lo pudiéramos reconocer, pero él tiene quemaduras graves pero no como para no reconocerlo”.

En otra entrevista con el periodista Julio Riveros, María Paula entregó detalles de lo que pasó esa noche:

“Él venía del trabajo. Dicen los muchachos manifestantes que él venía caminando con otras personas. Él se encuentra con la tanqueta (del Esmad) y él se paraliza totalmente, entonces los otros corren y él se queda atrás porque él se asustó tanto y él empieza a alzar las manos y a decirles que él no tiene nada que ver. Y el policía que estaba ahí lo devuelve de una patada en la barriga y él cae al piso, está sin aire, ellos se lo llevan arrastrado gritando que lo ayuden”.

Después de un rato, cerca de las instalaciones del Dollarcity donde, al parecer, explican sus hermanas, fue golpeado por la Policía, lo suben a una tanqueta y se lo llevan. “Ahí está la parte que no entendemos. ¿Por qué él terminó quemado en el Dollarcity?”. Por su parte, la mamá del joven, María Sánchez, aseguró que nunca lo dejó ir al paro nacional, ni a él ni a su hermano, por miedo a que les pasara algo.

“En la forma en que mi hermano quedó, las quemaduras en el cuerpo, tiene que estar uno muerto para que algo te queme tan impresionantemente y vos no te movás. Él está demasiado golpeado en las fotos y videos”, señaló la hermana de Daniel Stiven.

Por su parte, el brigadier General Juan Carlos León indicó, que contrario a lo que afirma la familia Sánchez, el joven no tiene heridas ni de fuego ni de arma blanca en su cuerpo. “Se está esperando el dictamen de Medicina Legal que nos da las causas de la muerte de este joven”. Además, la Policía niega que al joven lo hayan subido al vehículo del Escuadrón Móvil Antidisturbios, como afirman las hermanas de Daniel.

“Una tanqueta del Esmad se encontraba ubicada en la estación del Lido, disponible para intervenir los ataques constantes de delincuentes, quienes utilizando armas de fuego materializaron actos vandálicos contra dichas instalaciones. Lo anterior, para indicar que las versiones preliminares, dicientes que la persona fallecida había sido llevada previamente por uniformados al interior del mencionado vehículo institucional, no es cierto teniendo en cuenta que el rodante no fue movilizado y por la circunstancia especial de violencia de la cual fue víctimas dichas instalaciones no hubo atención al público”, dijo el general León.

La familia espera el dictamen de Medicina Legal para confirmar sus denuncias.

