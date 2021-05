Los choques de James Rodríguez con los técnicos que lo han dirigido

James Rodríguez no estará con la Selección Colombia en las próximas fechas de los partidos contra Perú y Argentina, por las clasificatorias al mundial de Catar 2022. Esto hizo que publicara un duro comunicado donde lamentaba la decisión de Reinaldo Rueda, técnico de la Selección Colombia.

No es la primera vez que Rodríguez choca con los técnicos en los equipos por los que ha pasado en los 16 años que lleva de carrera futbolística, siendo la relación con Zinedine Zidane la más famosa por sus constantes choques.

En el 2013, el cucuteño llegó al Mónaco luego de una excelente temporada en el Porto de Portugal. En Francia se puso a las órdenes del italiano Claudio Ranieri, quien lo puso en el banco durante los primeros encuentros y aseguró que “James tiene un problema de mentalidad. Piensa como un atacante, pero también debe defender”. Incluso dijo que “al ver que no juega, lo entenderá”.

El Tiempo recoge la entrevista de James a Mauricio Silva Guzmán en la revista Bocas donde se ve que James aceptó la crítica.

Los dos primeros meses no pude jugar con él, pero después sí. Él me insistía en que tuviera un poco más de marca, en que copara espacios cuando no teníamos el balón. Aprendí mucho de él y luego tuvimos un año muy bueno. Fue un técnico que me ayudó mucho y esa fue la previa para que tuviera una Copa del Mundo como la que tuve.