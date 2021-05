Se confirma el fallecimiento del sexto alcalde por covid-19 en Colombia

Imagen de referencia. Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Colombia. Foto: cortesía.

Este sábado 29 de mayo, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, confirmó a través de sus redes sociales la muerte del alcalde de Betulia, Ángel Miro Melo, por cuenta del COVID-19.

“Con tristeza recibo la noticia del fallecimiento del Sr alcalde de Betulia Ángel Miro Melo. Mis más sentidas condolencias para su esposa Lina María Alfonso, sus hijos y todas las familias betulianas. Desde el Gobierno #SiempreSantander oramos por su eterno descanso. Q.E.P.D”, fueron las palabras de Aguilar en su cuenta de Twitter.

El alcalde al parecer se habría contagiado hace algunos días y, el pasado 27 de mayo, fue remitido a una UCI intermedia en un centro hospitalario en Bucaramanga. Sin embargo, su condición de salud se agravó y sobre la 1:00 de la mañana del 29 de mayo los médicos confirmaron su deceso.

El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, se pronunció sobre la muerte de Ángel Miro, alcalde de Betulia, por COVID-19.

La personera de Betulia, Tatiana Rueda, manifestó que Miro habría tenido otras afecciones que complicaron su salud: “Lo remitieron desde Betulia a Bucaramanga por la saturación, se le bajó, al parecer; tuvo fallas cardiacas y falleció a la 1:00 de la mañana. Si no estoy mal, no sé si tenía comorbilidades, él estaba bien, que estaba estable, que la saturación la tenía por encima de 90, pero quién sabe, se agravó en la noche”.

YA SON SEIS LOS ALCALDES FALLECIDOS POR COVID:

Según cifras presentadas por la Federación Colombiana de Municipios, con el fallecimiento del alcalde de Betulia, el país llegó a seis mandatarios que han perdido la vida en medio de la pandemia. Uno de los departamentos más afectados por estos decesos ha sido Antioquia, donde se han presentado tres víctimas mortales: Miguel Ángel Gómez, de Tarazá, John Jairo Higuita, de Urrao, y Juan Guillermo Bolívar, en el municipio de Titiribí.

Los otros tres funcionarios fueron Eduardo Polo Mendoza, en Repelón (Atlántico), y Freddy Ramos Hernández, de Tenerife (Magdalena). Además, cabe destacar que cuatro de los seis fallecimientos se produjeron el año pasado.

AVAL PARA VACUNARSE:

Ante el panorama, no solo de funcionarios fallecidos, sino de otros tantos que se han visto contagiados y ausentados por varios días de sus cargos, FedeMunicipios, así como la Federación de Gobernadores, tramitaron una petición al Gobierno Nacional para que los alcaldes tuvieran acceso a las dosis contra el virus en la fase 3 del Plan Nacional de Vacunación, que, recordemos, inició a partir de la tercera semana de mayo.

“Como nunca, los mandatarios locales se han afianzado como la institución más cercana al ciudadano [...]. Es previsible el contagio y el riesgo en el que se encuentran los alcaldes y sin lugar a dudas las familias también, pues la virtualidad no aplica para muchas de las funciones o labores de nuestros municipios”, indicó FedeMunicipios en un comunicado oficial.

El Gobierno aprobó la solicitud y hace una semana varios gobernadores empezaron a comunicarle a los alcaldes que ya tenían el aval para acceder a la vacuna. Uno de ellos fue el de Antioquia, Luis Fernando Suárez, quien escribió en su momento en Twitter: “Excelente Noticia: ha sido autorizada la vacunación para alcaldes y alcaldesas. Ya están registrados en Mi Vacuna. Por favor procedan a vacunarse en sus municipios”.

Además, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, también avisó sobre la noticia: “Los 116 alcaldes y alcaldesas de Cundinamarca podrán trabajar en sus municipios con la confianza de contar con la vacuna contra la covid-19. Los necesitamos en el territorio liderando y sacando proyectos adelante. Esperamos vacunarlos a todos”, escribió en Twitter.

Sin embargo, muchos fueron los alcaldes que se negaron a recibir la dosis, argumentando que esperarían su turno dentro de los tiempos establecidos en el Plan Nacional de Vacunación. Uno de los más conocidos fue el de Daniel Quintero, alcalde de Medellín, quien anunció que no se vacunaría hasta que se cumpliera una condición: “Agradezco la vacunación para alcaldes, sin embargo, no me vacunaré hasta que todos los maestros de Medellín estén vacunados”.

