Juanes habla de su disco ‘Origen’ y de la ola de violencia en Colombia: “Me da tristeza ver que todos peleamos con todos”

Juanes, cantante colombiano. Foto: Twitter @juanes

El nombre del cantante paisa Juan Esteban Aristizábal, conocido en el mundo artístico como Juanes no ha dejado de sonar desde hace semanas en Colombia. No solo por el lanzamiento de su nuevo álbum ‘Origen’, sino también por su peculiar nuevo look al que muchos internautas compararon con el del mexicano Marco Antonio Solís.

Juanes no es de aparecer mucho en medios de comunicación, pero cuando lo hace, los periodistas no pierden oportunidad para indagarlo sobre su postura frente a varias situaciones y temas coyunturales. Esta vez habló con la revista Semana y dio más detalles de su nueva producción discográfica y condenó los hechos de violencia que azotan a su país natal, Colombia, desde que inició el paro nacional, hace un mes.

Sobre ‘Origen’, el cantante de la ‘Camisa Negra’ aseguró que llevaba planeándolo desde hace cuatro años, reiteró que busca plasmar sus inicios en la música y “recordar quién soy, de dónde vengo, pensar en mis papás, mis hermanos, la sala de mi casas”, mencionó.

Juanes no solo debutó con Origen mediante rimas, letras y melodías, sino que también sacó un documental en el que dio varios detalles sobre su nuevo ‘bebé'. Sobre el tema, el artista señala que fue bastante “raro” y “extraño” sacar dos producciones en medio de la pandemia y de manera virtual.

“En el documental queríamos hacer un homenaje a todos esos grandes momentos de la música en la televisión. Contamos con la participación de Juan Luis Guerra, Sabina, Fito Páez, Ziggy Marley y Bob Marley. Fue emocionante y aterrador al mismo tiempo estar ahí”, Juanes en Semana.

En medio de la pandemia, donde la enfermedad y la muerte están al asecho, las producciones audiovisuales se convirtieron en un reto para las casas de cine y series. Esta situación no detuvo el documental sobre Juanes, aunque el mismo artista considera que trabajarlo en plena situación sanitaria fue complicado, por lo que que dice que “se cerró el mundo, literal”.

Además, dice que tuvieron que atrasar en varias ocasiones la grabación del mismo y “lo pudimos hacer solo el 11, 12 y 13 de diciembre con muchas limitaciones. Muy poca gente, tapabocas apenas cortaban. Fue un trabajo muy grande en equipo”, mencionó el cantante medellinense, diciendo que tras varios días de grabaciones, lograron culminar el filme en marzo de este año.

Juanes ha dado comentario más bien escuetos sobre la crisis social que atraviesa la tierra que lo vio crecer y llegar a la fama. Dice que en las marchas de noviembre del 2019, hubo una coincidencia, pues su disco ‘Más futuro que pasado’ salió en simultánea mientras se desarrollaban esas manifestaciones y ahora, al unísono de ‘Origen’, hay nuevas protestas en Colombia: ¿qué opina el artista?

“Esta es la realidad que vivimos. No creo que sea una respuesta solamente a una reforma tributaria. Creo que muchas circunstancias históricas se han sumado”, agregó en su entrevista el autor de ‘Para tu amor’.

En Semana le preguntaron por el rol de la música durante el paro nacional, Juanes dijo que “era fundamental”, cuestionó a quienes lo critican por sus pronunciamientos en redes sociales y dijo que aunque no esté en Colombia, “le duele demasiado” la situación que atraviesa el país.

Además, el paisa agregó que no considera que en el país, sus compatriotas no se entiendan, nombró algunas de las comunidades colombianas y aseguró que “hemos sido excluyentes desde un inicio”. También dijo que el narcotráfico, la pandemia y la corrupción ocasionaron el descontento generalizado de la ciudadanía.

“Me da mucha tristeza ver a los estudiantes heridos. Me da mucha tristeza ver a los policías heridos. Me da tristeza ver que todos peleamos con todos. Por eso creo tanto en el arte. Lo que hacemos no va a herir a nadie. Hay que seguir adelante”, dijo, mientras invitó a la juventud a votar “conscientemente” no por presidente, sino por cargos de elección distrital y departamental.

“Yo no estoy ni a favor de nadie ni en contra de nadie. La política lo que hace es dividir... Los extremos me parecen muy peligrosos”, concluyó.