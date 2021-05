Así respondió Juanes sobre el cambio de look en su pelo y en su barba, a lo ‘Marco Antonio Solís’

Juanes. Foto: Instagram @juanes

El reciente look de Juanes – cabello largo, barba espesa y algunos outfits setenteros que se ha estado poniendo – ha generado diversas reacciones en las redes sociales. Por ejemplo, hay quienes lo comparan físicamente con el cantante mexicano, Marco Antonio Solís, también recordado por haber sido el vocalista del grupo de balada ‘Los Bukis’.

Interrogado por LA FM sobe lo que piensa de las comparaciones, el paisa – al parecer – se siente bastante cómodo al respecto. “Soy fan del Buki (…) Ahí quedé feliz”.

Las comparaciones surgieron luego de que Juanes publicara algunas imágenes de su sesión de fotos para la revista Rolling Stone.

Además, en La FM también amplió un poco la información sobre por qué tiene este nuevo look. “El cabello largo siempre lo he tenido, ha hecho parte de mí, y para el documental planteamos hacer diferentes etapas icónicas de la música en la televisión, entonces me dejé la barba y los chicos de la banda también”.

Juanes promociona su más reciente álbum y documental

Ayer, 28 de mayo el paisa sacó al mercado su décimo álbum de estudio: ‘Origen’. “Es mi homenaje a varios de los artistas y canciones que me inspiraron e influenciaron antes de mi carrera como solista. Aquellas que marcaron el principio de mi amor por la música y que siguen siendo un mapa al que regreso constantemente para recordar quién soy, de donde vengo y hacia dónde voy”, escribió el cantante en Instagram.

Algunos cantantes a los que el artista le hace homenaje en su disco son Joaquín Sabina, Fito Paéz, Diomedes Díaz, Juan Luis Guerra, Julio Jaramillo y varios más.

Ese mismo día, el 28 de mayo, también salió su documental, ‘Origen’, en Amazon Prime Video. La producción se enfoca en su proceso musical y sus influencias y, por su puesto, habla de su nuevo álbum.

Juanes y su vida en familia

El intérprete de ‘Adiós le pido’ tiene un sólido matrimonio con la actriz y presentadora, Karen Martínez. La pareja sale desde el año 2004 y, son padres de tres hijos: Luna (17 años), Paloma (15), y Dante (11).

De hecho, parece ser que su hijo heredó su pasión por la música, pues se conoce que toma clases de canto y en octubre de 2020 Juanes compartió en sus redes sociales un cover que Dante hizo de ‘Heather’, tema de Conan Gray.

“Hace algunos días logré convencer a Dante que grabara esta canción que hasta ese día yo no conocía. Se llama “Heather” de Conan Graey (Thank you man for inspiring my son to sing). Dante había terminado su clase semanal de canto y en cuestión de 10 minutos fuimos al estudio y la grabó. No puedo ocultar mi alegría y mis ganas de compartirla con ustedes”, escribió Juanes en Instagram.

No sobra decir que, actualmente Karen Martínez es una de las presentadoras de ‘Factor X’ (2021), reality musical que finalizará este fin de semana.

